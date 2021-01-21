Украинский миротворец Александр Мулявка погиб в Конго. ФОТО

Украинский военнослужащий 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Александр Мулявка погиб в Демократической Республике Конго.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает 11 бригада армейской авиации, информирует Цензор.НЕТ.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 18 января 2021 года трагически погиб военнослужащий 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям в связи с трагической гибелью офицера.

Также читайте: Минобороны Украины заявило о победе над Гватемалой. ФОТОрепортаж