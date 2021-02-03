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Новости Политика Украины
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Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности до 6 тыс. грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности до 6 тыс. грн

В Украине штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличат почти до 6 тысяч гривен. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3755.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

За документ проголосовали 315 нардепов.

За нарушение требований по технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергооборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и потребителей электроэнергии будут наказывать предупреждением или штрафом для граждан и работников от 1700 до 3400 гривен, а для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен.

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На данный момент штрафы за такие нарушения составляют от 17 до 170 гривен.

Размер штрафа за нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности для граждан составит от 1700 до 3400 гривен, а для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен.

А за такое нарушение на воздушном транспорте размер взыскания составит от 2550 до 4250 гривен для граждан и от 4250 до 5950 гривен - для должностных лиц.

Кроме того, нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, а также использование пожтехники и средств пожаротушения не по назначению грозит предупреждением или штрафом для граждан от 1700 до 3400 гривен и для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен.

Сейчас эти нарушения наказываются предупреждением или наложением штрафа на граждан от 8,5 до 119 гривен и на должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Наказывать будут и за начало работы новосозданных предприятий или использования бизнесом объектов недвижимости без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности, для которых такая декларация является обязательной. Это влечет за собой штраф для граждан-предпринимателей и должностных лиц - от 1700 до 5100 гривен.

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Ко второму чтению из документа убрали переходной период по введению закона в действие. Ранее он составлял три месяца.
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Очередной подарочек от зеленого стада.....
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03.02.2021 13:37 Ответить
Вместо того что бы разработать ясные и понятные правила ПБ.... зеленое стадо увеличивает штрафы...и делает кормушку пожарным ее жирнее....
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03.02.2021 13:39 Ответить
МЧС ники (ДСНС) наконецто пересядут на крутые автомобили))))....Я о личных авто)))....а вы о чем подумали))))....
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03.02.2021 13:42 Ответить
антиресно , как и кто выполнил проектный раздел "Противопожарная безопасность" при возведении Эпицентра в Первомайске?
кто подписал акт ввода объекта в эксплуатацию пожарных ?
где журналы проверки на противопожарную безопасность?
журналы инструктажей и тренингов персонала ?
или съекономили?
поэтому всё и сгорело до конца и молчок, краёв - нема?
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03.02.2021 13:44 Ответить
Теперь пожарники себя покажут.....!!!!! Хлебная будет работа.
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03.02.2021 13:55 Ответить
что такое штраф 6 тысяч гривен для супермаркета. Меньше чем ничего. Клоуны!
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03.02.2021 14:12 Ответить
Зато для небольшого магазинчика...или офиса ФОПа...это довольно существенные деньги....
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03.02.2021 14:35 Ответить
Это для тех, кто тут шутит по поводу штарфов. Трупы 156 людей уже вынесли.
Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки до 6 тис. грн - Цензор.НЕТ 9106
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03.02.2021 14:48 Ответить
 
 