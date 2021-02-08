Кремль: Украина - часть "русского мира". Большая глупость это отрицать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема защиты русского мира остается приоритетной для государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

По словам представителя Кремля, частью этого мира является и Украина.

"В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью", - заявил он.

Песков отметил, что в Украине идеи русского мира будут продвигаться путем мягкой силы, без методов, которые бы противоречили международному праву.

Ранее Песков осудил введение санкций в Украине против трех телеканалов за их пророссийскую позицию.

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