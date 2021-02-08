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Кремль: Украина - часть "русского мира". Большая глупость это отрицать

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кремль: Украина - часть "русского мира". Большая глупость это отрицать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема защиты русского мира остается приоритетной для государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

По словам представителя Кремля, частью этого мира является и Украина.

"В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью", - заявил он.

Песков отметил, что в Украине идеи русского мира будут продвигаться путем мягкой силы, без методов, которые бы противоречили международному праву.

Ранее Песков осудил введение санкций в Украине против трех телеканалов за их пророссийскую позицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин подписал закон, который признает украинцев и белорусов "носителями русского языка"

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Топ комментарии
+142
Песков это международный преступник! Большая глупость это отрицать
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08.02.2021 13:20
+132
Кремль: Україна - частина "русского мира". Велика дурість це заперечувати - Цензор.НЕТ 6571
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08.02.2021 13:33
+123
Кремль: Україна - частина "русского мира". Велика дурість це заперечувати - Цензор.НЕТ 7172
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08.02.2021 13:47
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Особливо, коли Мураєв чи Шуфрич промивають нам мізки українською мовою з екрану ТВ.
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09.02.2021 08:50 Ответить
Кремль: Україна - частина "русского мира". Велика дурість це заперечувати - Цензор.НЕТ 3905Кремль: Україна - частина "русского мира". Велика дурість це заперечувати - Цензор.НЕТ 9262Кремль: Україна - частина "русского мира". Велика дурість це заперечувати - Цензор.НЕТ 8394
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09.02.2021 08:24 Ответить
достаточно вспомнить трёх венгерских гусей, героически погибших по приговору кремля, под гусеницами бульдозера, чтобы понять какая это гадкая страна- расея и те рабы, которые в ней рождаются и существуют
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09.02.2021 08:28 Ответить
А венгерские младенцы, под гусеницами танков в 1956 году ?
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09.02.2021 08:43 Ответить
Надо быть большим человеконенавистником, чтобы всё превращать в оружие: и торговлю, и медицину, и моду, и кинопроизводство и даже использование языков.
Песков, ты стучишь сам на себя - сидел бы тихо - сошёл бы за человека.
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09.02.2021 08:47 Ответить
спаси и сохрани Украину от "русского мира". Иначе деградация и гибель.
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09.02.2021 09:07 Ответить
Шо ж такое употребляет Рамзанчик Ахматович, если Писькову стоит только кадырочку отлизать, как его он как колбасит не по-децки?
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09.02.2021 09:17 Ответить
Кремль: Україна - частина "русского мира". Велика дурість це заперечувати - Цензор.НЕТ 9720
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09.02.2021 09:31 Ответить
Средняя зарплата здесь - 36 610 рублей. В Южном Федеральном округе сюрпризов тоже немного. На первом месте стоит самый богатый регион округа - Краснодарский край - житница России. Люди здесь получают в среднем 34 413 рублей. Следующий регион отстает всего на несколько сотен рублей - город Севастополь. Территориальная принадлежность Крыма и Севастополя оспаривается Украиной вразрез с референдумом, который прошел здесь более 5 лет назад. Следом идет Астраханская область с 33 297 рублями средней зарплаты, Ростовская область с 32 107 рублями, а замыкает пятерку лидеров Республика Крым. В этом регионе средняя зарплата составляет 31 263 рубля.Что интересно, если конвертировать с гривен на рубли среднюю зарплату в регионах Украины, соседствующих с Крымом, то получится, что после присоединения к России, средние зарплаты в Крыму выросли (более чем в 3 раза) и обошли своих соседей. Например, жители Херсонской области получают в среднем 23 665 рублей, Одесситы побольше - 27 532 рубля, а жители Николаевской области больше 29 000 рублей. Но это всего лишь уровень средних зарплат. Для объективной картины стоит учитывать и цены на товары - в Крыму они будут скорее всего дороже, чем в Южных областях Украины. 2020р.
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09.02.2021 09:54 Ответить
В Ссср в 1941- 1945 годах бьіла гражданская, а не отечественная война, братский немецкий народ пришел на помощь немецко говорящим гражданам Ссср которьіх ущемляли в Ссср, которьім запрещали говорить на немецком язьіке, не вводили в с сср государственньій немецкий язьік и т. Д. И т.п., а немецкие танки, самолетьі, миньі ето бьіла гуманитарная помощь братского немецкого народа, а немецкие солдатьі, гестапо, сс, и т.д.ето бьіли отпускники- добровольцьі борющиеся против сралинской хунтьі и бериевских банд формирований!!! Єто бьла русская весна!!!
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09.02.2021 10:57 Ответить
Гитлер: Австрия и Чехия - часть немецкого мира, большая глупость это отрицать
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15.02.2021 09:58 Ответить
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