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Кремль: Украина - часть "русского мира". Большая глупость это отрицать
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема защиты русского мира остается приоритетной для государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
По словам представителя Кремля, частью этого мира является и Украина.
"В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью", - заявил он.
Песков отметил, что в Украине идеи русского мира будут продвигаться путем мягкой силы, без методов, которые бы противоречили международному праву.
Ранее Песков осудил введение санкций в Украине против трех телеканалов за их пророссийскую позицию.
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Песков, ты стучишь сам на себя - сидел бы тихо - сошёл бы за человека.