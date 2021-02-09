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Новости Политика Украины
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СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" - компания отвергает обвинения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" - компания отвергает обвинения

8 февраля сотрудники Службы безопасности Украины вернулись на предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" для проверки горно-обогатительного производства. Как законопослушный и ответственный бизнес, "АрселорМиттал Кривой Рог" всегда активно сотрудничает со всеми правоохранительными органами, в течение последних двух лет - особенно тесно.

 Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Ранее СБУ уже инспектировала объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств, знакомилась с документацией предприятия. На этот раз визит правоохранителей запланировано в горный департамент предприятия в связи с якобы уклонением от уплаты налогов и занижением рентных платежей в 2015-2019 гг. Сегодня представители СБУ планируют продолжить следственные действия и сделать обзор территории карьеров предприятия с отбором образцов сырья. Компания категорически отвергает необоснованные обвинения, считая дело неправомерным, а подход регуляторов к бизнесу - очевидно выборочным", - говорится в сообщении компании "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Мы видим в этом подтверждение того, что обещанное улучшение инвестиционного климата так и не произошло. "АрселорМиттал Кривой Рог" продолжает следить за развитием событий и готов информировать СМИ о давлении на крупнейшего иностранного инвестора, который не ослабевает и наращивается ежегодно", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Там напомнили, что осенью 2020 СБУ уже провела на предприятии следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда г. Киева, связанные с налоговыми платежами.

Ранее в 2019 году Офис крупных налогоплательщиков совершил плановую проверку предприятия по соблюдению налогового законодательства за предыдущие 4 года. Результаты такой проверки были объявлены еще до ее окончания. После проверки контролирующий орган увеличил налоговые обязательства "АрселорМиттал Кривой Рог" на 7,9 млрд. грн. Затем компания воспользовалась законным основанием обжаловать полученные решения в ГНС. После беспристрастного рассмотрения жалобы доначисленные обязательства были частично отменены. Решение ГНС основывалось на устоявшейся судебной практике по подобным доначислениям.

"Подчеркиваем, что факт отмены части доначислений по налоговой проверке в установленном законом порядке не может рассматриваться как преступление. Напротив, административное обжалование является важной гарантией прав и законных интересов бизнеса", - говорится в сообщении АрселорМиттал Кривой Рог.

Часть отмененных доначислений "АрселорМиттал Кривой Рог" обжалует в суде. Судебный процесс продолжается.

Как ранее сообщалось, 13 октября 2020 на закрытом заседании Шевченковского районного суда Киева следственный судья Мальцев Д.А. принял решение разрешить СБУ провести обыск на металлургическом предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Правоохранители обвинили компанию в уклонении от уплаты налогов, занижении обязательных платежей за земле- и недропользования в особо крупных размерах.

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Топ комментарии
+5
Щось я не зрозумів що це за херня, СБУ це що - філіал налогової? Навіщо ми їх годуємо - розігнати СБУ нахер повністю та набрати нормальних які будуть займатися безпекою а не замовленним тиском на підприємства.
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09.02.2021 17:08
+3
Как так? Ведь только недавно провели реформу, и отчитались, что СБУ налогами заниматься не будет. И вот на тебе.
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09.02.2021 17:04
+3
А, вы, уже с няней или как??? "...что обещанное улучшение инвестиционного климата так и не произошло. "Источник: https://censor.net/ru/n3246926
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09.02.2021 17:07
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Кто с зелей поведется - беды не оберется. В СБУ сидят убийцы, агенты ФСБ, а они налогами занимаются СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" - компания отвергает обвинения - Цензор.НЕТ 4830. Решили с индуса бабла срубить? Только потом по искам индуса, будет платить не Зеля с Баклановым, а Украина, т.е. мы
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09.02.2021 16:58 Ответить
Как так? Ведь только недавно провели реформу, и отчитались, что СБУ налогами заниматься не будет. И вот на тебе.
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09.02.2021 17:04 Ответить
А, вы, уже с няней или как??? "...что обещанное улучшение инвестиционного климата так и не произошло. "Источник: https://censor.net/ru/n3246926
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09.02.2021 17:07 Ответить
Щось я не зрозумів що це за херня, СБУ це що - філіал налогової? Навіщо ми їх годуємо - розігнати СБУ нахер повністю та набрати нормальних які будуть займатися безпекою а не замовленним тиском на підприємства.
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09.02.2021 17:08 Ответить
Игорь Валерьевич захотел это предприятие себе, видать. Раз такое рвение у СБУ.
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09.02.2021 17:22 Ответить
Ну, а як же. АрселорМіттал свого президента та свого СБУ не мають, навіть телеканалу не має ...
Ну, не можуть вони, щоб у калюжу не сісти, як то із розслідуванням справи про те як Обама, Байден та Порох 100 млрд. доларів в України вкрали. СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг" - компанія відкидає обвинувачення - Цензор.НЕТ 6754
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09.02.2021 18:06 Ответить
Вибірковий підхід очевидний .
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09.02.2021 17:32 Ответить
Ахметка,через продажного бакашку,пытается отомстить за отобранный завод.
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09.02.2021 18:57 Ответить
Скорее всего кошмарят предприятие для того,чтобы платили дань.Кстати,это единственное предприятие,которо платит налогов больше чем вся металлургия вместе взятые.На оборот нужно эти предприятия защищать.Иначе скоро в бюджет вообще поступать ни чего не будет!!!Зеленский должен взять под свой личный контроль платників податків.Идите к Ахметову и Пинчуку.Они отрадясь налогов не платили.Все через офшоры.Лучше бы запретили офшоры.И сразу бы бюджет наполнился и не нужно было брать кредитов мвф.
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09.02.2021 20:31 Ответить
 
 