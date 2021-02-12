Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19

Президент США Джо Байден заявил, что власти сталкиваются "гигантскими" логистическими проблемами, чтобы обеспечить каждого американца вакциной от коронавируса. Он обвинил в этом, в частности, экс-президента Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает The New York Times.

Байден подчеркивает, что власти договорились получить к концу лета еще 200 млн доз вакцины и общего числа доз должно хватить, чтобы охватить 300 млн человек. Но он отмечает, что сделать так, чтобы препарат получили все люди, по-прежнему будет сложно.

"Одно дело - иметь вакцину, другое - иметь тех, кто будет делать вакцину", - сказал Байден.

Он также обвинил бывшего президента Дональда Трампа в том, что он недостаточно сделал для планирования процесса вакцинации.

"В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник - я буду предельно откровенен - не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задаче вакцинации сотен миллионов американцев", - добавил Байден.

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Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки масок для всех жителей страны. В целях усиления защиты населения от коронавируса.

Также фармацевтическая компания AstraZeneca подписала договор с немецкой компанией Biologika. Согласно соглашению, AstraZeneca увеличить производство COVID-вакцины в Европе и обеспечить долгосрочные возможности поставок препаратов.