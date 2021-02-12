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Новости За рубежом
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Байден (1401) вакцина (3504) США (9352) COVID-19 (17504)

Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19

Президент США Джо Байден заявил, что власти сталкиваются "гигантскими" логистическими проблемами, чтобы обеспечить каждого американца вакциной от коронавируса. Он обвинил в этом, в частности, экс-президента Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает The New York Times.

Байден подчеркивает, что власти договорились получить к концу лета еще 200 млн доз вакцины и общего числа доз должно хватить, чтобы охватить 300 млн человек. Но он отмечает, что сделать так, чтобы препарат получили все люди, по-прежнему будет сложно.

"Одно дело - иметь вакцину, другое - иметь тех, кто будет делать вакцину", - сказал Байден.

Он также обвинил бывшего президента Дональда Трампа в том, что он недостаточно сделал для планирования процесса вакцинации.

"В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник - я буду предельно откровенен - не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задаче вакцинации сотен миллионов американцев", - добавил Байден.

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Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки масок для всех жителей страны. В целях усиления защиты населения от коронавируса.

Также фармацевтическая компания AstraZeneca подписала договор с немецкой компанией Biologika. Согласно соглашению, AstraZeneca увеличить производство COVID-вакцины в Европе и обеспечить долгосрочные возможности поставок препаратов.

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Топ комментарии
+3
дело делай давай - тебя не для обвинялова папередников выбрали
бо ето уже в зубах навязло - а для поправлялова.
от и поправляй давай - спрос будет стрoгий....
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12.02.2021 07:27
+2
ТрамПутлер хотел Мировую революцию сочинить в США,но обхезался па самые Мавзолеи... Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1892
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12.02.2021 07:20
+2
Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3060 Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9604
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12.02.2021 07:29
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ТрамПутлер хотел Мировую революцию сочинить в США,но обхезался па самые Мавзолеи... Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1892
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12.02.2021 07:20 Ответить
процедуры Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 745
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12.02.2021 07:27 Ответить
Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3060 Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9604
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12.02.2021 07:29 Ответить
Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 512Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9975
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12.02.2021 07:30 Ответить
Тугодум Юра,тебе Хмырю Мавзоленому подарок... Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2224 Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2224
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12.02.2021 07:32 Ответить
Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1655 Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7843
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12.02.2021 07:34 Ответить
дело делай давай - тебя не для обвинялова папередников выбрали
бо ето уже в зубах навязло - а для поправлялова.
от и поправляй давай - спрос будет стрoгий....
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12.02.2021 07:27 Ответить
Сильно схоже на боротьбу Юлії Тимошенко з грипом А/H1N1.
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12.02.2021 07:28 Ответить
Ще скажіть, що коронавірусу не існує..
Все ж таки, не ту ви пресу читаєте, ой, не ту..
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12.02.2021 08:45 Ответить
Звичайно існує. А пресу я взагалі не читаю, іноді посилання якесь, не більше того.
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12.02.2021 12:59 Ответить
Всех голосователей за Байдена вакцинировать регулярно. Они всё равно без мозгов родились.
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12.02.2021 07:40 Ответить
"на Україну" - в спам зразу, не читаючи.
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12.02.2021 08:25 Ответить
Предлагаю влупить Трампу третий импичмент. За геноцид американского народа! Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5263
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12.02.2021 08:13 Ответить
Если власти США сталкиваются "гигантскими" логистическими проблемами, чтобы обеспечить вакциной каждого американца, то для властей Украины эти же проблемы будут гарантированно неразрешимыми без всяких преувеличений. Шо ж тогда получается - американская вакцина не годится из-за логистических проблем, российская - по политическим соображениям, китайская - откровенное гавнище. Хорошенькое дело...
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12.02.2021 08:54 Ответить
Ну началось, у этого тоже пАпЕрЕдники виноваты.
Перед выборами наверное обещал за пару недель всех излечить.
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12.02.2021 09:00 Ответить
О! Почалось! А яким героєм-спасителем був на виборах! І все вийшло на великий пук-всім носити масочки! А то ми всі без федерального керівництва цього не знали!
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12.02.2021 09:36 Ответить
Трамп зробив дуже багато для планування вакцинації! Чому Байден не говорить про те, як він і його колеги-демократи закликали бойкотувати «вакцину Трампа»!?
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12.02.2021 09:39 Ответить
 
 