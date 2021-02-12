Белорусскую оппозиционерку Колесникову обвинили в "заговоре для захвата власти"

Марии Колесниковой выдвинули два новых обвинения: заговор для захвата власти и создание экстремистского форомирования.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграмм канал экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой выдвинули ещё два обвинения – в заговоре для захвата власти и создании экстремистского формирования.

"Максиму Знаку (юрист, адвокат – ред.) и Марии Колесниковой предъявлены новые обвинения. На этот раз Машу и Максима обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК)", - написал Виктор Бабарико в соцсети.

По словам Бабарико, "это исключительно политическое преследование", потому что обвинения не имеют под собой законных оснований.

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Он также напомнил, что еще в сентябре 2020 года Колесниковой и Знаку предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

Протесты против сфальсифицированных Александром Лукашенко выборов в Беларуси не стихают с августа 2020 года.