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Белорусскую оппозиционерку Колесникову обвинили в "заговоре для захвата власти"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусскую оппозиционерку Колесникову обвинили в

Марии Колесниковой выдвинули два новых обвинения: заговор для захвата власти и создание экстремистского форомирования.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграмм канал экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой выдвинули ещё два обвинения – в заговоре для захвата власти и создании экстремистского формирования.

"Максиму Знаку (юрист, адвокат – ред.) и Марии Колесниковой предъявлены новые обвинения. На этот раз Машу и Максима обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК)", - написал Виктор Бабарико в соцсети.

По словам Бабарико, "это исключительно политическое преследование", потому что обвинения не имеют под собой законных оснований.

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Он также напомнил, что еще в сентябре 2020 года Колесниковой и Знаку предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

Протесты против сфальсифицированных Александром Лукашенко выборов в Беларуси не стихают с августа 2020 года.
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Топ комментарии
+5
Мария Колесник, умная дама, с харизмой... Тихановской до нее далеко. таракану тем более...
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12.02.2021 10:20
+3
Колесникова борется в Белоруссии, а на премию нобелевскую выдвигают убежавшую Тихановскую
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12.02.2021 10:40
+2
К стати да. Она одна там при памяти.
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12.02.2021 10:29
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Флейтистка-узурпатор это звучит примерно как швея-мотристка с дубиной.
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12.02.2021 10:18 Ответить
А в чем ее еще можно обвинить? За буйки не заплывала, на красный свет не переходила. Остается только захват власти.
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12.02.2021 10:20 Ответить
Мария Колесник, умная дама, с харизмой... Тихановской до нее далеко. таракану тем более...
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12.02.2021 10:20 Ответить
К стати да. Она одна там при памяти.
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12.02.2021 10:29 Ответить
Кстати
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12.02.2021 13:01 Ответить
Надо было ее на выборы выставлять, а не Тихановскую
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12.02.2021 10:38 Ответить
Может тотку будет.
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12.02.2021 10:31 Ответить
Mogut i rastreliat u samozvanca vo vlasti
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12.02.2021 10:32 Ответить
Колесникова борется в Белоруссии, а на премию нобелевскую выдвигают убежавшую Тихановскую
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12.02.2021 10:40 Ответить
Может и ей какую премию дадут.
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12.02.2021 10:49 Ответить
 
 