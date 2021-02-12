Оккупанты оставили крымского политзаключенного Яцкина под арестом до 16 апреля
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Дело политзаключенного Яцкина рассмотрели без участия адвоката, срок содержания под стражей продлили еще на два месяца.
"Суд" в Крыму оставил политзаключенного Ивана Яцкина под арестом до 16 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук страницу адвоката Николая Полозова.
Ходатайство следователя ФСБ России о продлении срока содержания под стражей украинскому политзаключенному Ивану Яцкину, обвиняемому российскими властями в шпионаже, было рассмотрено Московским городским судом без участия адвоката обвиняемого.
"Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Ивану Яцкина до 16 апреля", - говорится в сообщении адвоката. Полозов напомнил, что срок содержания под стражей в Яцкина заканчивался 16 февраля, в связи с чем адвокатом было заранее заявлено ходатайство следователю о назначении даты судебного заседания о продлении срока стражи его подзащитного на 15 февраля. Ходатайство Полозова было связано с тем, что 11 и 12 февраля он был занят в судебном процессе по "делу Джемилева" в Армянском городском "суде" в Крыму.
"В качестве доказательства участия в ранее назначенных судебных заседаниях в Крыму, мной были представлены следователю повестки городского суда г. Армянск о вызове меня в качестве защитника Мустафы Джемилева на указанные даты", - уточнил адвокат.
"Как позднее выяснилось, судебное заседание в отношении моего подзащитного Ивана Яцкина о продлении ему срока содержания под стражей состоялось без моего участия...", - написал в сообщении Николай Полозов.
Крымчанин Иван Яцкин обвиняется в государственной измене в форме шпионажа. По версии следствия, Яцкин "передал сотрудникам СБУ сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации, о сотрудниках МВД России в Крыму". Уроженец села Войково Первомайского района АРК Яцкин был задержан осенью 2019 года, в конце декабря его вывезли в Москву и продолжают удерживать в СИЗО "Лефортово".
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