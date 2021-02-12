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На детской площадке в Киеве произошел взрыв, погиб человек (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

На детской площадке в Киеве произошел взрыв, погиб человек (обновлено)

В Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Сегодня около 15:00 в полицию Киева поступило сообщение о том, что на детской площадке на Чоколовском бульваре произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи.

На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался, а также обстоятельства.

Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Це вже занадто !
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12.02.2021 15:46
+3
Як розповіла Вартовим Еспресо очевидиця, чоловік довго сидів на дитячому майданчику, поводив себе не зовсім адекватно. Він представився Віктором Вікторовичем, і розповів, що працює на Кардачах, на радіоринку. чоловік сказав, що життя втратило сенс, хоча в нього четверо дітей, але, на жаль, одну дитину похоронив. Спитав у жінки, чи знає вона, що таке 6 секунд (мався на увазі час від висмикнення чеки до вибуху гранати).

Жінка не знала, що це таке і не заспокоївши чоловіка пішла по своїх справах.
А через деякий час пролунав вибух, ймовірно гранати
. Від отриманих травм чоловік помер на місці!
. На щастя, на дитячому майданчику більше не було людей і ніхто не постраждав.
На місці працюють патрульні поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, лікарі швидкої та слідчо-оперативна група.
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12.02.2021 15:49
+3
знову розбрат сієте , під час війни ...Як щодо спроби порозумітись , в інтересах України ?
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12.02.2021 16:23
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Це вже занадто !
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12.02.2021 15:46 Ответить
клоуны против детей

На детской площадке в Киеве произошел взрыв, погиб человек - Цензор.НЕТ 3929
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12.02.2021 15:47 Ответить
Ця ж порохосрань зараз буде спамити комент, бо про шоколадну епоху українського олігарха у можна писати тільки добре, співаючи осанни Свиночолому
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12.02.2021 16:03 Ответить
знову розбрат сієте , під час війни ...Як щодо спроби порозумітись , в інтересах України ?
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12.02.2021 16:23 Ответить
Запросто можна порозумітись. В реальному житті. А тут, на форумі, під придуманими іменами, на віртуальних просторах, потролити соєвого дякулу чи зєбулона - це святе діло. Причому в першому випадку для мене пріоритетніше і смішніше, бо їх тут на форумі пасеться набагато більше, і поводять себе агресивніше (в надії на друге пришестя свого соєвого боха). Мене дуже тішить реакція прихожан із цієї секти на мої коменти. Відчуваю себе справжнім зеленим ботом-провокатором
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12.02.2021 20:41 Ответить
Ох уж єти дети, под тридцатник.
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12.02.2021 15:47 Ответить
полтиник
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12.02.2021 16:16 Ответить
Если в 30 ума нет, то и в 50 не будет.
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13.02.2021 00:54 Ответить
таки да, уже нет у него ума...
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13.02.2021 08:44 Ответить
Та й не було, мабуть.
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13.02.2021 11:27 Ответить
Як розповіла Вартовим Еспресо очевидиця, чоловік довго сидів на дитячому майданчику, поводив себе не зовсім адекватно. Він представився Віктором Вікторовичем, і розповів, що працює на Кардачах, на радіоринку. чоловік сказав, що життя втратило сенс, хоча в нього четверо дітей, але, на жаль, одну дитину похоронив. Спитав у жінки, чи знає вона, що таке 6 секунд (мався на увазі час від висмикнення чеки до вибуху гранати).

Жінка не знала, що це таке і не заспокоївши чоловіка пішла по своїх справах.
А через деякий час пролунав вибух, ймовірно гранати
. Від отриманих травм чоловік помер на місці!
. На щастя, на дитячому майданчику більше не було людей і ніхто не постраждав.
На місці працюють патрульні поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, лікарі швидкої та слідчо-оперативна група.
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12.02.2021 15:49 Ответить
..не рассчитал..- матчасть не знал, - там не 6, а всего до 4,,(((
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12.02.2021 17:48 Ответить
поблизу із дитячим садочком, на Чоколівському бульварі, 37
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12.02.2021 15:54 Ответить
на Чоколівському бульварі, 37, стався вибух
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12.02.2021 15:55 Ответить
 
 