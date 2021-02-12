На детской площадке в Киеве произошел взрыв, погиб человек (обновлено)
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В Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Сегодня около 15:00 в полицию Киева поступило сообщение о том, что на детской площадке на Чоколовском бульваре произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи.
На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался, а также обстоятельства.
Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.
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Жінка не знала, що це таке і не заспокоївши чоловіка пішла по своїх справах.
А через деякий час пролунав вибух, ймовірно гранати
. Від отриманих травм чоловік помер на місці!
. На щастя, на дитячому майданчику більше не було людей і ніхто не постраждав.
На місці працюють патрульні поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, лікарі швидкої та слідчо-оперативна група.