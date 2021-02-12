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Правоохранители отправили на родину отбывшую срок за кражу гражданку России, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители отправили на родину отбывшую срок за кражу гражданку России, - Нацполиция

Женщина, нелегально находящаяся на территории Донецкой области, совершила преступление, отбыла наказание и принудительно возвращена в страну происхождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 41-летняя гражданка Российской Федерации прибыла в Краматорск в 2013 году. После окончания разрешенного срока пребывания женщина не уехала и совершила кражу. Полицейские привлекли злоумышленницу к уголовной ответственности.

Когда россиянка отсидела срок, полиция обратилась в миграционную службу с ходатайством о принудительном возвращении нарушительницы в РФ.

"В результате взаимодействия полицейских управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и нелегальной миграцией, уголовного розыска Краматорска и сотрудников отдела организации предотвращения нелегальной миграции, реадмиссии и выдворения ГУ ГМС в Донецкой области иностранку разыскали и доставили в пункт пропуска "Гоптовка" на российско-украинской границе. Правоохранители передали гражданку РФ пограничникам, которые в дальнейшем обеспечили ее возвращения на родину", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это уже второе выдворение за неделю. Правоохранители принудительно вернули в страну происхождения ранее судимого гражданина РФ, который скрывался в Донецкой области.

Автор: Анна Судак
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Nach osten (zaporebrik)
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12.02.2021 19:23 Ответить
У Монголію!?
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12.02.2021 21:07 Ответить
Подія знаменна
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12.02.2021 19:30 Ответить
Так пів Верховній Ради туди
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12.02.2021 19:46 Ответить
А другу половину в Ізраїль ,Угорщину ,в Європу та вселякі офшори!!!!))))
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12.02.2021 19:54 Ответить
Из этой новости нельзя понять, гражданкой какого государства она была. Может, это была украинская гражданка, которая по глупости приобрела российский паспорт. Потому, что как понять, что она было принудительно возвращена в рашку? На родину обычно едут без принуждения. Так или не так, но укр. граждане-обладатели рос. паспорта должны помнить о таком варианте развития событий.
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12.02.2021 20:29 Ответить
А Ана сідя в тУрмє стала нЄнавідіт путЄ... *****, пАлюбіла Україну і нЄ хочєт дАмой Правоохранители отправили на родину отбывшую срок за кражу гражданку России, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6109
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12.02.2021 20:41 Ответить
Ну, если получила российский паспорт - то пусть едет на родину, что не так? Не хочет? Об этомтнадо было думать, когда получала рашкинский паспорт.
Я бы на месте Авакова всех обладателей гражланств других государств пинками б выгнал в те страны, чьи паспорта они получили.
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12.02.2021 23:19 Ответить
В новости идёт речь о россиянке, которую выдворили. Это легко сделать, потому, что была воровка и не была украинкой. Я написал о том, что выдворение украинки, имеющей рос. паспорт пока не возможно по закону, но может чуть позже случится после принятия закона о коллаборантах с украинскими воровками, проживающими в ОРДЛО и промышляющими на другой территории Украины и имеющими 2 паспорта, хотя они и не всегда признаются, что имеют рос. паспорт.
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13.02.2021 00:17 Ответить
Вернули в страну происхождения. Как это приятно звучит...
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12.02.2021 21:20 Ответить
Нет. Она, будучи гражданкой Украины, получила российский паспорт. И полиция помогла ей вернуться в страну, о которой она мечтала.
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12.02.2021 23:20 Ответить
вернули и вернули.в чем новость?
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12.02.2021 21:45 Ответить
Интересно что же она украла что получила большой срок. За кражу обычно штраф.
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13.02.2021 07:06 Ответить
 
 