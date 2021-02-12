Правоохранители отправили на родину отбывшую срок за кражу гражданку России, - Нацполиция

Женщина, нелегально находящаяся на территории Донецкой области, совершила преступление, отбыла наказание и принудительно возвращена в страну происхождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 41-летняя гражданка Российской Федерации прибыла в Краматорск в 2013 году. После окончания разрешенного срока пребывания женщина не уехала и совершила кражу. Полицейские привлекли злоумышленницу к уголовной ответственности.

Когда россиянка отсидела срок, полиция обратилась в миграционную службу с ходатайством о принудительном возвращении нарушительницы в РФ.

"В результате взаимодействия полицейских управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и нелегальной миграцией, уголовного розыска Краматорска и сотрудников отдела организации предотвращения нелегальной миграции, реадмиссии и выдворения ГУ ГМС в Донецкой области иностранку разыскали и доставили в пункт пропуска "Гоптовка" на российско-украинской границе. Правоохранители передали гражданку РФ пограничникам, которые в дальнейшем обеспечили ее возвращения на родину", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Отмечается, что это уже второе выдворение за неделю. Правоохранители принудительно вернули в страну происхождения ранее судимого гражданина РФ, который скрывался в Донецкой области.