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Новости За рубежом
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Узбекистан (94) алфавит (10) латиница (15)

Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года

В Узбекистане с 1 января 2023 года во всех организациях будет внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

10 февраля было принято постановление правительства Узбекистана по данному вопросу. Кроме того, утверждена "дорожная карта" постепенного перехода к узбекскому алфавиту на основе латиницы.

Согласно постановлению, проект постановления правительства об утверждении "Правил орфографии узбекского языка" будет разработан на основе новой редакции узбекского алфавита на латинице.

"Дорожной картой" также намечен полный перевод на усовершенствованный алфавит на латинской графике официальных вебсайтов, удостоверяющих личность документов, ID-карт, рабочих бумаг и различных бланков, названий мест, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средства массовой агитации, рекламы и объявлений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Казахстан в 2025-м переведет казахский язык с кириллицы на латиницу

Кроме того, все центральные и местные средства массовой информации, сайты, издательства и типографические предприятия должны будут полностью перейти на латиницу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+29
Узбекофашисты и русософобы!
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12.02.2021 21:54
+22
Нам би теж не завадило.
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12.02.2021 21:55
+21
Ми навчили кацапів кирилиці, для того щоб самим перейти на латиницю? З якого б путіна?
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12.02.2021 21:58
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Узбекофашисты и русософобы!
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12.02.2021 21:54 Ответить
Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 8768 Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 5873
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12.02.2021 21:59 Ответить
А куда делся этот общественный деятель, кстати? Или его миссия выполнена, наверное
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12.02.2021 22:01 Ответить
Та если он даже сдохнет, то мне как-то пох...
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12.02.2021 22:03 Ответить
Не хирург, а личный проктолог путина.
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12.02.2021 22:30 Ответить
ага фарси еще тот язык сломаешь как глянешь на запятые с правой стороны в левую....
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12.02.2021 22:31 Ответить
Він давно вже перейшов, діти років вчат узбецьку латиницею, а для старих друкують ЗМІ на кириліці.
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12.02.2021 21:54 Ответить
краще б вони до арабської в'язі повернулися - нею ж бо їх усе історичне надбання писане...
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12.02.2021 22:02 Ответить
Всі тюркомовні масульманьські народи совка спочатку з арабської пісенності перешли на латиницю, а потім сталін перевів всіх на кирилліцу.
З часом весь світ перейде на латиніцу.
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12.02.2021 22:22 Ответить
...і тепер набуток їхніх мудреців недоступний більшості узбеків, потребує не тільки адаптування, а й переведення в іншу систему письма

Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 5720
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12.02.2021 22:35 Ответить
...Майже за 200 років до Шекспіра видатний державний діяч філософ, письменник Сходу Алішер Навої не тільки створив писемну мову для корінного населення центральної Азії, а саме староузбецьку мову, а ще й залишив світові високодуховну, поетично досконалу історію про східних Ромео та Джульєтту - поему «Фархад і Ширін». Поема не тільки має захоплюючий сюжет, а й розійшлася на цитати, дякуючи афористичним висловам великого майстра.
Українське її видання унікальне поєднанням трьох мов: поема представлена на узбецькій в кириличній графіці, українськїй - в перекладі видатного українського поета XX століття Миколи Бажана і вставками оригінального рукопису в'яззю «Фархад і Ширін». Вступні статті до поеми, написані відомими вченими - академіком Азізом Каюмовим і академіком Іваном Дзюбою, дають можливість зрозуміти епоху великого Алішера Навої і часи, які супроводжували переклад поеми українською.
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12.02.2021 22:36 Ответить
Нам би теж не завадило.
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12.02.2021 21:55 Ответить
мда, а на счёт этого у некоторых есть особое мнение, якобы кирилица созданна именно для украинцов. прискорбно, но вот такую мысль тут прочёл.
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12.02.2021 21:58 Ответить
Ми навчили кацапів кирилиці, для того щоб самим перейти на латиницю? З якого б путіна?
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12.02.2021 21:58 Ответить
...Коли купа чи то недоуків, чи корисних ідіотів бігає по медіаполю з криком: «Дайош латинку», - то в цьому самому полі десь повинен виступити фаховий філолог і пояснити, як дорослий підліткам: «Альо, пацани, ви хочете спалити будинок, в якому живете!».
Самим добровільно зробити над собою те, що Сталін зробив у 30-х роках із колонізованими народами Середньої Азії! Бо перехід на латинку - це ліквідація (за одне покоління!) доступу до всієї спадщини, написаної кирилицею. І так ви одразу стаєте із древньописемного народу - младописемним.
Рібята, ви справді хочете відрізати від себе всю свою тисячолітню культурну історію? Щоб ваші діти вже не змогли її прочитати ніколи, а всі наші нерозібрані архіви так нерозібраними й лишалися - й не треба було навіть палити бібліотеки, як у СРСР? Подивіться, що зараз робиться з молодими сербами і як у Сербії починається рух за повернення до кирилиці, бо тільки коли виросло покоління, яке нею вже не читає, «реформатори» спохопилися - ой, що ми ж наробили!.. - https://zbruc.eu/node/86306
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12.02.2021 22:04 Ответить
Це просто смішно. Вивчити правила транслітерації між латиницею і кирилицею можна за кілька днів. Які там можуть бути втрати? Хіба що люди геть тупі.
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12.02.2021 23:05 Ответить
Хто потім, крім професорів, яких зазвичай ніхто не слухає, читатиме ту кирилецю, навіть якщо це так просто?
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13.02.2021 10:55 Ответить
Всі, в кого мізки є. А в кого їх немає, ті й так не читають нічого, крім вивісок на магазинах.
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13.02.2021 11:32 Ответить
А от з цим проблема, як показали останні вибори...
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13.02.2021 12:35 Ответить
Останні вибори нічого не показали, бо вибору там не було. Я маю на увазі другий тур. В першому турі пристойні варіанти були, але їх просрали ще на самому початку.
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13.02.2021 14:21 Ответить
От не треба! Все яскраво показали. Особливо враховуючи "першому турі пристойні варіанти були, але їх просрали ще на самому початку"
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13.02.2021 17:38 Ответить
100% !!!
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13.02.2021 10:52 Ответить
ты что себе позволяеш!!xyйлa путиным обзываеш!! Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 6832 Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 8778
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13.02.2021 01:25 Ответить
Який тупий троль пішов....
Матюкатися заборонено правилами форуму, тому замість назви чоловічого статевого органу ми пишемо "путін", тому що путін - *****!
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13.02.2021 07:25 Ответить
Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 2682
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12.02.2021 21:59 Ответить
Можно чешский взять за шаблон, небольшие отличия:
Ch - x
G - ґ
h - г
ě - є
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12.02.2021 22:41 Ответить
Доре коли одна літера означає поєднання двох звуків а коли навпаки - погано!
Особливо коли навіть 3 літери з додатковими символами змушені використовувати...
От і на путіна це треба?
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13.02.2021 11:01 Ответить
Зачем? У вас есть своя собственная абетка.
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12.02.2021 22:06 Ответить
Забута глаголиця?
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12.02.2021 22:24 Ответить
Які усеж неосвічені модератори на Цензорі.
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12.02.2021 22:25 Ответить
Прийняли глаголицю за нецензурщину.
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12.02.2021 22:27 Ответить
Нi, це не глаголиця. Подивиться вiдео, буде цикаво.
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12.02.2021 22:27 Ответить
Ні, це просто стилізована русинська кирилліца. Як готичний шрифт в латиніці.
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12.02.2021 22:37 Ответить
Угу, десь так. Але вона -цилком Украiнска.
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12.02.2021 22:39 Ответить
Так русини написали граматику для мокши.
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12.02.2021 22:41 Ответить
А це чого? Того, що кацапи у нас наш алфавіт стибрили? Навіщо в угоду теорії, що змінвши кирилицю на латиницю ми відірвемось від кацапів, відмовлятися від власної історії? Графіті, яким більше тисячі років, у деяких київських храмах писані корилицею. І не просто кирилицею - а українською розмовною мовою, наближено до ********. Таким необдуманим переходом ми відмови ось від власної ьисячолітньох історії, давши право кириличним кацапам вважати вкрадене у нас своїм. На тій підставі, що ми саі відмовились від цього. До речі, коли у київських храмах тисячу років тому кирилицею писались графіті, на місці мацкви кумкали жаби.
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12.02.2021 22:18 Ответить


Київське Земляцтво@ZemlyactvoKyiv 24 янв. 2019 г.

Поширений серед графіті Софії Київської напис «Господи, помози рабу своєму…» вінчають імена в українському давальному відмінку: Петрові, Василієві, Федорові тощо.
Написи свідчать, що кияни XI-XIII ст. казали як писали: «А ворогов трясцею оточи»:

Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 2249
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12.02.2021 22:28 Ответить
а где в это время были рузькие луди?
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12.02.2021 22:35 Ответить
Нуу, їм тоді важко було, виникла проблема - хвости скидувати - чи ні? Якщо є шикарна двоповерхова нора - але нема хвоста - сусіди барсуки ржати будуть...(
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13.02.2021 00:27 Ответить
на кой? если тут уже тыщу лет пишут греческими буквами, а может ещё и раньше, с 4 века тут были готы со свои алфавитом, а там тоже греческие буквы.
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13.02.2021 00:50 Ответить
Ни одна страна или местность м "кирилицей" не добилась успеха.
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12.02.2021 21:58 Ответить
Монголія! Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 8635
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12.02.2021 22:04 Ответить
проте, є країни які стали успішними, маючи ієрогліфи. Може й нам перейти?
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13.02.2021 06:23 Ответить
Так вот оно что, Петрович! Оказывается вся проблема то в алфавите Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 7316
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13.02.2021 08:03 Ответить
Ну разумеется, что далеко не одно это ... еще придется демонстративно наказывать "бывших высших" ... но иного пути не бывает , "мирная смена системы власти" - сказочки для блеющих овец.
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13.02.2021 09:42 Ответить
Данная новость переводится так - узбеки шлют засрашку нах...
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12.02.2021 22:04 Ответить
Турки строят свой "Турецкий Мир". Молодцы.
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12.02.2021 22:04 Ответить
Кому надо ???
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12.02.2021 22:07 Ответить
Вопросом на вопрос ??? Дядя, ты што маланенц ???
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12.02.2021 22:12 Ответить
Ну кацапам давно пора на иероглифы переходить, все же буквы своих китайских хозяев учить пора.
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12.02.2021 22:13 Ответить
Китайські ієрогліфи це мистецтво, вони не доступні примітивним касабам, навіть клинопис для них занадто складний, наскальні малюнки і не більше.
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12.02.2021 22:58 Ответить
Наскальні малюнки ??? Та ви з них майже геніїв робите. Це збіговисько тільки на те і здатне, що висратися, не злазячи зі свого монгольского кочового коня.
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12.02.2021 23:21 Ответить
Скабєєва збудилась???
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12.02.2021 22:24 Ответить
схоже, хтось знову затєваєт вот ету вот русофобію, которую он затєваєт
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12.02.2021 22:26 Ответить
Уж как раша теперь раскорячится : войну объявить или сглотнуть молча?
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12.02.2021 22:26 Ответить
Это удар! Срочно навести на них Искандеры.
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12.02.2021 22:34 Ответить
Гёкдэлен
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12.02.2021 23:40 Ответить
КАЦАПЫ АЖ ОБОСРАЛИСЬ ОТ ТАКОЙ "КАЦАПОНЕНАВИСНЕЧЕСКОЙ" НОВОСТИ! ))
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12.02.2021 22:59 Ответить
Так і Україні треба робити. Геть від московії!
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12.02.2021 23:16 Ответить
В Узбекистане(и везде в азиатских-советских странах) и фамилии тоже русофицированы, и алфавит. Тупо когда-то спрашивали как зовут отца и добавляли рос. окончание. Примерно тоже самое и с алфавитом. Это решение оправдано, т.к. кириллица не гармонирует с их языком. Латиница тоже инородное тело, но она хоть оправдана тем, что это алфавит всех передовых стран (которые определяют сегодняшнюю политику и обладают определяющем количеством денег в мировом обороте).
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12.02.2021 23:37 Ответить
Узбекистан и Турция - один народ!
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12.02.2021 23:39 Ответить
Коли в Узбекистані була велична цивілізація- Європа була дикою, грязною і темною. А в московії просто вовки вили і вужі повзали болотами
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12.02.2021 23:53 Ответить
Латиница это гоминтерн.
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13.02.2021 00:07 Ответить
Это в спину или ниже?
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13.02.2021 00:29 Ответить
я б латиницю вивчив тільки за те що з нею не знаються рускіє
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13.02.2021 00:48 Ответить
даже узбеки уже сориентировались... а мы все **** муму. Давно пора и нам переходить, а то так утомляет постоянно переключать раскладки между 3 языками
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13.02.2021 01:18 Ответить
Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 1801
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13.02.2021 01:28 Ответить
Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 4088 Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 4088 Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 4088 А це рюцькiй iзiк:
Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 1493

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13.02.2021 02:07 Ответить
Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 4204Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года - Цензор.НЕТ 4775
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13.02.2021 06:56 Ответить
 
 