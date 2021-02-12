Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Узбекистане с 1 января 2023 года во всех организациях будет внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
10 февраля было принято постановление правительства Узбекистана по данному вопросу. Кроме того, утверждена "дорожная карта" постепенного перехода к узбекскому алфавиту на основе латиницы.
Согласно постановлению, проект постановления правительства об утверждении "Правил орфографии узбекского языка" будет разработан на основе новой редакции узбекского алфавита на латинице.
"Дорожной картой" также намечен полный перевод на усовершенствованный алфавит на латинской графике официальных вебсайтов, удостоверяющих личность документов, ID-карт, рабочих бумаг и различных бланков, названий мест, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средства массовой агитации, рекламы и объявлений.
Кроме того, все центральные и местные средства массовой информации, сайты, издательства и типографические предприятия должны будут полностью перейти на латиницу.
Пожалуйста, подождите...
З часом весь світ перейде на латиніцу.
Українське її видання унікальне поєднанням трьох мов: поема представлена на узбецькій в кириличній графіці, українськїй - в перекладі видатного українського поета XX століття Миколи Бажана і вставками оригінального рукопису в'яззю «Фархад і Ширін». Вступні статті до поеми, написані відомими вченими - академіком Азізом Каюмовим і академіком Іваном Дзюбою, дають можливість зрозуміти епоху великого Алішера Навої і часи, які супроводжували переклад поеми українською.
Самим добровільно зробити над собою те, що Сталін зробив у 30-х роках із колонізованими народами Середньої Азії! Бо перехід на латинку - це ліквідація (за одне покоління!) доступу до всієї спадщини, написаної кирилицею. І так ви одразу стаєте із древньописемного народу - младописемним.
Рібята, ви справді хочете відрізати від себе всю свою тисячолітню культурну історію? Щоб ваші діти вже не змогли її прочитати ніколи, а всі наші нерозібрані архіви так нерозібраними й лишалися - й не треба було навіть палити бібліотеки, як у СРСР? Подивіться, що зараз робиться з молодими сербами і як у Сербії починається рух за повернення до кирилиці, бо тільки коли виросло покоління, яке нею вже не читає, «реформатори» спохопилися - ой, що ми ж наробили!.. - https://zbruc.eu/node/86306
Матюкатися заборонено правилами форуму, тому замість назви чоловічого статевого органу ми пишемо "путін", тому що путін - *****!
Ch - x
G - ґ
h - г
ě - є
Особливо коли навіть 3 літери з додатковими символами змушені використовувати...
От і на путіна це треба?
Київське Земляцтво@ZemlyactvoKyiv 24 янв. 2019 г.
Поширений серед графіті Софії Київської напис «Господи, помози рабу своєму…» вінчають імена в українському давальному відмінку: Петрові, Василієві, Федорові тощо.
Написи свідчать, що кияни XI-XIII ст. казали як писали: «А ворогов трясцею оточи»: