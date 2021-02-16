Ученые обнаружили новую разновидность COVID-19, обладающую "потенциально тревожным набором мутаций"
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Вариант COVID-19, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также в таких странах, как Дания, США и Австралия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.
Данная разновидность COVID-19 была обнаружена с помощью секвенирования генома в 10 странах, включая Великобританию, Данию, США и Австралию. Как сообщили исследователи, только в Великобритании зарегистрировано 32 случая заболевания.
Отмечается, что самые ранние случаи были датированы декабрем и появились в Великобритании и Нигерии.
По данным ученых, новый вариант имеет сходство с британской мутацией коронавируса B117.
Ученых беспокоит, что B1525 обладает "потенциально тревожным набором мутаций", среди которых изменение E484K в шиповидном белке, которая делает вирус более устойчивым к антителам.
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Антип, не сопоставимые примеры, ну вот правда.
Adam and Jamie covered a car in dirt and mud and drove it down a track at highway speeds to measure its fuel efficiency, and repeated the test after the car was cleaned. They discovered that the average gas mileage for the dirty car was 24 miles per gallon while the clean car performed better at 26 miles per gallon.
Разница в расходе - 7,7%
И повреждения ЛКП вредят машине, т.к. ржавчина. Сам факт их наличия говорит о том, что пора бы купить сраный карандашик за 20 гривен (есть такие для замазки мелких царапин, разноцветные даже...) и чё-то там сделать, не дожидаясь пока оно проржавеет и менять придется уже скажем всю дверь... ну или выполнять более сложные работы по ремонту чем мазнуть пару раз карандашиком.
И легкость их устранения... отнюдь не значит что при выборе из
1) Чистой дороги без веток и возможности поцарапать авто
2) Узкая дорога с кустами по бокам, из-за которых будут царапины
Я выберу второе, учитывая что ямы будут и на той и на той одинаковые))
Но при условии, что с эффектом от более вредного фактора организм пока справляется... а маленький становится соломинкой, ломающей ему хребет.
Как-то так.
Ему на горб падает соломинка. Которая если еще чутка полежит... сломает ему шею под суммарной тяжестью с тюком.
У погонщика выбор.
Снять тюк, выкинуть часть вещей? Но как знать какая из них ненужна, вроде бы надо все. Успеет ли он с учетом того, что часть вещей надо снять, разгрузить верблюда, заново уложить... успеет ли он привезти спасительную сыворотку?))
А так... смахнул соломинку и едет дальше. Худо-бедно но едет. В процессе все же избавляясь от ненужных вещей, выпивая (и отводя ) воду...
Худо-Бедно, но едет...
Силы сторон
Немцы 1 тяжёлый крейсер
Англичане
1 тяжёлый крейсер
2 лёгких крейсера
Потери
Немцы 1 тяжёлый крейсер затоплен экипажем
36 погибшихАнгличане1 тяжёлый крейсер тяжело повреждён2 лёгких крейсера повреждены
72 погибших
Посетившая линкор государственная комиссия Уругвая установила, что для ремонта корабля потребуется не меньше двух недель. Хотя повреждения «Адмирала графа Шпее» оказались не очень велики, он нуждался в ремонте, который было невозможно сделать за трёхдневный срок, предоставленный правительством Уругвая согласно нормам международного права.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%9B%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
Так что затопили его просто по причине невозможности ремонта. Шпее после боя был в гораздо лучшем состоянии, чем Эксетер, да и людские потери у немцев были меньше.
Немцы: - 1 тяжелый крейсер
Англичане: 0 потерь в кораблях.
Результат: не английская эскадра укрывалась в дружественном порту от немца а наоборот, грубо говоря... с поля боя драпали отнюдь не англичане.
Результат: воздействие на транспортные потоки от немцев... стало нулевым, что внесло свой вклад в общие итоги войны.
От себя добавлю: если бы повреждения немца были настолько легки, а бритишей - настолько тяжелы... то не драпали бы они от бритишей, а в худшем случае - положили бы немцы на международное право (уругвай? серьезно?) чинились бы сколько надо, вышли бы на бой и в легкую (по твоим словам) снесли бы жалких бритишей с поверхности боя.
Как бы ты чинлися? Захватил бы сухой док, высадив десант (Не факт, что в Монтевидео такой вообще был. Даже если и был - потом из дока от англичан отстреливаться?). А еще надо захватить электростанцию, завод, изготавливающий детали кораблей, и держать такую оборону неделю. Плюс на самом корабле держать оборону. А экипажа аж 1150 человек. Плевое дело для диванных экспертов.
Выйти на бой. А боеприпасы? Еще во время ухода от эсминцев "«Граф Шпее» отстреливался, экономя боезапас." На следующую ночь к ним присоединился тяжелый крейсер «Камберленд».
Так что все варианты хреновые.
Exeter was one of three British cruisers that fought the German pocket battleship, the Admiral Graf Spee, later that year in the Battle of the River Plate. She was severely damaged during the battle, and she was in the shipyard for over a year.
А строили его меньше года.
1) Адмирал Граф Шпее - на дне.
2) Экзетер - в доке, а отремонтировать всегда дешевле чем строить заново (в принципе, если повреждения были бы настолько тяжелы что дешевле построить новый... то его бы ремонтировать не стали а пустили бы на слом, примеров история знает немало). Да и после дока он вполне себе повоевал много где.
3) Легкие крейера целехоньки и продолжают войну и продолжают наносить ущерб противникам Её величества..
4) Опять же, немцы утратили возможность нарушать поставки союзников из колоний... что сказалось на глобальных итогах войны, где каждый снаряд имеет огромную цену (вспоминаем тот же Худ).
Говоря совсем уж просто... кто на дне тот и проиграл)))
Другое дело, что в этой самой ситуации он мог выиграть, примени он другую тактику, что и было доказано впоследствии в Датском проливе.
Логично предположить, что среди людей, следящим за здоровьем (делающим прививки) и доля людей, применяющих контрацепцию тоже больше.
Из исследования. Как видишь, авторы не охотились за сектантами ... выборка немалая, 8 лямов, в однородной возрастной категории.
Так что выборки выборкам рознь. Нужна и реперезентативность.
Я бы с тобой мог бы даже согласиться будь там какая-то мелкая выборка, ну ка CDC любят - там 200-300 чел.
Но там 8 лямов. На таком фоне...
Подлые антиваксеры бегали за 8млн молодых мам в США скрупулезно подтасовывая данные для... чего?
Им-то, в отличие от про-ваксеров и фармы, которая их спонирует - НЕ НУЖНО продавать прививки. То есть в то, что фарма подтасовывает результаты исследований - в этом есть резон. Им нужен маркетинг чтобы их продукт покупали. А этим-то? Они ничего не продают... ну или я не видел в аптеках что-то вроде "Негатор прививок".
Мотивы их отгадать непросто. Может, они связаны с сектой "Синих китов"? Хотя, польские исследователи утверждали, что там есть связи и с сектой кацапских скотов.
Так что там масса возможных вариантов.
Фарма / проваксеры: подтасовываются результаты исследований - повышается уровень доверия к бренду фармы - растут продажи Товара (вакцин) фармы. Бабки в карман.
Антиваксеры: подтасовывает результаты исследований - падает уровень доверия к фарме - ... уууууппппс. Антиваксы ничего не производят в плане Товара.
Декларируемый мотив: прививки опасны и наносят вред, несопоставимый с возможной пользой (не все они отрицают пользу, но... бесплодие vs незаболеть корью...). У поляков всегда виновата рашка, их мнение предвзято априори. Думается, если провести рандомный опрос на тему кто убил Джорджа Вашингтона, уж не российские спецслужбы ли? - большинство ответов будет в стиле "да, они".
Ну и насчет "ложь". Джордано Бруно в свое время тоже распространял ложь. Как тогда считали.
Я так понял, что по-вашему, после 1600 года лжецов не существует, а это все реинкарнации Джордано Бруно? Почему тогда Вы не верите проваксерам? Где логика?
Так что антиваксеры категорически не выгодны бигфарме.
А если взять на веру довод "спасаем от малого, но приводим к бОльшему", о бигфарме, то есть прививаемся от мелочей (в контексте цивилизации), но эту же цивилизацию подсаживаем на лечение иных болезней, более ... объемное в палне рынка (то есть объема продаж)... то антиваксеры еще бОльшее зло ибо мешают зашибать бабки на болезнях.
В общем НЕ выгодны, как ни посмотри. В плане развития продаж. Были бы выгодны - то какой-нить уэйкфилд был бы сказочно богат, а антиваксерскую литературу не запрещали бы а транслировали бы 24/7 по всем сетям, всем каналам. В прайм блин тайм.
Встречный вопрос. Я вот антиваксер. И ни один спонсор или там шпиен никогда не предлагал мне золотых гор, чтобы свергать души на стезю зла... аж обидно. Шутка насчет "обидно".
А ты безоговорочно веришь бигфарме? Ты не допускаешь... что они могут ... эммм... ну там... знаешь ли... эмм... лгать? Ради бабла. Могут? Могут ли они ошибаться, как те, что сожгли упомянутого Бруно заживо? Он, Бруно, к слову, не один был такой. Далеко не один.
Вот именно, что существуют. И как правило, история показывает что крупной организации (а бигфарма... куда могущественней чем антиваксы, вообще не сравнить) куда как легче солгать. Да блин! Вспомни церковь. Веками лгали... и нифига. До сих пор находятся индивидумы, которые верят что в небе есть некий всемогущий... и миллионы их.
Ради бабла - бигфарма солжет, украдет, убьет. Легко.
Бабло и антиваксы? Хм. Вопрос хороший на самом деле. Я хз. Но я знаю, что к примеру капитализация Иллай Лилли и Ко... и благосостояние того же Эндрью Уэйкфилда (с которого собсна антиваксы и начались) мягко говоря сравнимы в плане состояний принца и бомжа.
Но он выступал против вакцин... а значит по твоей логике был выгоден Биг Фарме... так где же его золотые горы? Где собственно выгода?
И ты видел его кино? Я вот глянул. Vaxed. То есть не его, но про него. Так он в принципе даже не антивакс. Он не говорил мол "покупайте только мою", он говорил "покупайте одновалентные а не поливалентные" вакцины причем не важно какого производителя.
Но в процессе обратил внимание на ртуть.
И да. На Бруно таки не похож. Похож на некоего Резуна и его "непроизволльное свидетельство" (типа "не подумав брякнул правду, хотя хотел сказать очередную ложь").
Справочно: Предоплата / постоплата это в основном инструмент нивелирования рисков неплатежа, и только. От сегмента рынка он напрямую не зависит, от самого рынка страны в целом - тут да. То есть только больной на голову человек даст отсрочку кому-то на Ближнем Востоке, вне зависимости от того, розница это или сети. В то же время в Европе - легко. И опять же вне зависимости от. Ну и да, плюс от умения менеджера вести переговоры и его личных бонусов.
Просто у нас с тобой дискуссия предметная, пусть и не без петросянства. Но в рамках приличий.
А там... не в рамках. В общем хочется ответить так, как он того заслуживает, да боюсь ненароком оскорбить того, кто не заслуживает.
- ХОБА!
Все:
- Ааааа(тікають)
Путин:
(садится на бутылку в бункере)
В медучреждении, где работает моя супруга, три сотрудника, ранее согласные на вакцинацию, написали письменный отказ. Теперь ни одного желающего нет. А ковидное отделение есть. Народ с ужасом ожидает принудительной вакцинации китайской бормотой.
Ой, не могу.
И как же теперь начальству отчитываться по вакцинации сотрудников?
Это означает: скупаться только в "правильных" магазинах, лекарства покупать только в "правильных" аптеках, ходить только к "правильным" врачам и так далее.
Это такая привычная "мозгопромывка" общественным мнением (мне тоже промывали по приезде в Австралию одни знакомые: это, грили они - "неправильный" магазин, а это - "неправильный" для жизни район города , а вот это "правильные" ).
К слову, ортодоксы-досы "прививки" от ковида не делают - и ничего, живут, у них есть и свои аптеки, все свое, общинное, как я понимаю.
Так что оказавшись сейчас в Израиле, если бы мне отказали, как "невакцинированной", продать лекарство в аптеке, я бы в досы записалась - женщине это вообще легко.
Или бежать, хоть в Биробиджан
(сорока на хвосте принесла, я агентуру не сдаю )
(подразумевается "сделана прививка", а не "сделана вакцина")
(смеется).
Щаз им "вставят" по две дозы шмурдяка.
Они думали, что если играть по правилам в это ковидобесие, то их пронесет.
Скоро действительно "пронесет", да так, что мало не покажется, потому как после ношения масок, "вакцинации" и прочих локдаунов лохторат вдруг обнаружит, что возвращения к прежнему уже не будет, и прежняя жизнь не вернется никогда - денег нет.
И что никакое следование правилам, ношение масочек, "вакцинации",и сидения в локдаунах денег заработать на жизнь не помогут.
Например, жившие от сдачи квартир туристам в Европе поймут, что при падении доходов населения (а реальная инфляция много больше 30% за 4 месяца), денег на путешествия нет и не будет, в масках пускают на борт самолета или без оных.
P.S. Смотрела блогера из Венеции: надеемся, грит блогер, что после пандемии Венеция будет жить уже не только туризмом, что-нибудь мы тут в Венеции иное разовьем..
Так и хочется сказать: нет, дорогая, после пандемии в Венеции и туризма не будет, а население оставшееся (кроме китайцев, которые в Венеции все рестораны скупили) - сбежит из той Венеции.
і больше нікому зае..ивать тебя не удасться!