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Ученые обнаружили новую разновидность COVID-19, обладающую "потенциально тревожным набором мутаций"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ученые обнаружили новую разновидность COVID-19, обладающую

Вариант COVID-19, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также в таких странах, как Дания, США и Австралия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

Данная разновидность COVID-19 была обнаружена с помощью секвенирования генома в 10 странах, включая Великобританию, Данию, США и Австралию. Как сообщили исследователи, только в Великобритании зарегистрировано 32 случая заболевания.

Отмечается, что самые ранние случаи были датированы декабрем и появились в Великобритании и Нигерии.

По данным ученых, новый вариант имеет сходство с британской мутацией коронавируса B117.

Ученых беспокоит, что B1525 обладает "потенциально тревожным набором мутаций", среди которых изменение E484K в шиповидном белке, которая делает вирус более устойчивым к антителам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже более половины украинцев переболели COVID-19, многие даже не знали об этом. Скоро вообще некому будет заражаться, - вирусолог
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Топ комментарии
+12
Процесс становится бесконечным.
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16.02.2021 07:32
+9
С чего это вдруг другие вирусы мутирую иначе?! Все абсолютно так же в соответствии с теорией естественного отбора - появляются более устойчивые штаммы и менее смертельные для носителя...Вирус вообще штука довольно мутабельная, достаточно вспомнить про грипп вакцину для которого так по сути и не изобрели (существует куча штаммов, каждый год новая, куча вакцин на каждый штамм....) Просто к гриппу все давно привыкли и заставить вакцинироваться всех невозможно, а Короновирус - новая страшилка и на этой волне можно накачать бабла!
Я не говорю что он не опасен, не нужно соблюдать каких то мер, правил....но по сути это такой же грипп, с которым он сравняется по уровню смертности через пару лет. Просто привыкаем к новой реальности!!!
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16.02.2021 09:18
+6
Орвишные вирусы так и мутируют - очень быстро, пройдя через нескольких людей, поэтому никто на них никогда внимания не обращал, бо бесполезно. А теперь из соплей научились получать выгоду в разных сферах. Главное - найти крепкие уши. Если не находятся, их можно намозолить масками.
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16.02.2021 09:22
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Полировка лакокрасочного покрытия не влияет на скорость авто - никак. Приводи более ... подходящий пример и я готов его обсудить.
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17.02.2021 12:02 Ответить
Ты про сопротивление воздуха ничего не слышал? Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 6192 А от чего же на высоких скоростях у авто расход топлива больше? Без этого эффекта при равномерном движении расход топлива должен быть практически одинаков при разных скоростях у одного и того же авто.
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17.02.2021 12:08 Ответить
По твоей логике, это все настолько критично, что из-за повреждения ЛКП автомобиль может взорваться (человек от вакцины - умереть.. раньше времени)?

Антип, не сопоставимые примеры, ну вот правда.
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17.02.2021 12:22 Ответить
Концентрация алюминия от ввода вакцины поднимается на 1%. В течение 1 дня от него остается 0,5% того повышения.
Adam and Jamie covered a car in dirt and mud and drove it down a track at highway speeds to measure its fuel efficiency, and repeated the test after the car was cleaned. They discovered that the average gas mileage for the dirty car was 24 miles per gallon while the clean car performed better at 26 miles per gallon.

Разница в расходе - 7,7% Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 7519
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17.02.2021 12:39 Ответить
Речь не в быстрее. Речь во "вредит")).
И повреждения ЛКП вредят машине, т.к. ржавчина. Сам факт их наличия говорит о том, что пора бы купить сраный карандашик за 20 гривен (есть такие для замазки мелких царапин, разноцветные даже...) и чё-то там сделать, не дожидаясь пока оно проржавеет и менять придется уже скажем всю дверь... ну или выполнять более сложные работы по ремонту чем мазнуть пару раз карандашиком.
И легкость их устранения... отнюдь не значит что при выборе из
1) Чистой дороги без веток и возможности поцарапать авто
2) Узкая дорога с кустами по бокам, из-за которых будут царапины
Я выберу второе, учитывая что ямы будут и на той и на той одинаковые))
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17.02.2021 12:45 Ответить
Речь "не в быстрее", а о стратегии. Ты говоришь, что в первую очередь среди негатавных факторов надо устранять те, что легче устраняются, а я - что в первую очередь устранять те факторы, что вносят наибольший отрицательный эффект.
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17.02.2021 12:48 Ответить
Да, согласен. Тут ты верно указал.
Но при условии, что с эффектом от более вредного фактора организм пока справляется... а маленький становится соломинкой, ломающей ему хребет.
Как-то так.
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17.02.2021 13:17 Ответить
О да, повышение концентрации на 1% в печение одного дня это охеренная опасность. Может, лучше исключить вклад фактор, дающий 30-40% (загрязненную пищу или воду)?
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17.02.2021 13:28 Ответить
В идеале - и то и другое, конечно же. Но блин приходится выбирать... как выбирали командир Шпее и командир Бисмарка.
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17.02.2021 14:17 Ответить
Если ты устранишь лишь одну последнюю соломинку, тебе надо будет продолжать охранять хребет от любых других перышек и соломинок. Собираешься остаток жизни в скафандре провести? Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 9481
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17.02.2021 13:35 Ответить
Едет верблюд. На горбу огромнейший тюк, притороченный кучей ремней только для того чтоб не сваливался и центр тяжести не сломался чтоб не сломать ему шею этим. На горбу у верблюда сидит также его погонщик. В самом тюке - куча нужных погонщику вещей, да еще и ... сыворотка против столбняка для тех к кому он едет, да плюс еда для верблюда и вода. Не самая чистая, но уж какая есть.
Ему на горб падает соломинка. Которая если еще чутка полежит... сломает ему шею под суммарной тяжестью с тюком.
У погонщика выбор.
Снять тюк, выкинуть часть вещей? Но как знать какая из них ненужна, вроде бы надо все. Успеет ли он с учетом того, что часть вещей надо снять, разгрузить верблюда, заново уложить... успеет ли он привезти спасительную сыворотку?))
А так... смахнул соломинку и едет дальше. Худо-бедно но едет. В процессе все же избавляясь от ненужных вещей, выпивая (и отводя ) воду...
Худо-Бедно, но едет...
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17.02.2021 14:31 Ответить
Ты в который раз искажаешь картину

Силы сторон

Немцы 1 тяжёлый крейсер

Англичане
1 тяжёлый крейсер
2 лёгких крейсера



Потери
Немцы 1 тяжёлый крейсер затоплен экипажем
36 погибшихАнгличане1 тяжёлый крейсер тяжело повреждён2 лёгких крейсера повреждены
72 погибших
Посетившая линкор государственная комиссия Уругвая установила, что для ремонта корабля потребуется не меньше двух недель. Хотя повреждения «Адмирала графа Шпее» оказались не очень велики, он нуждался в ремонте, который было невозможно сделать за трёхдневный срок, предоставленный правительством Уругвая согласно нормам международного права.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%9B%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
Так что затопили его просто по причине невозможности ремонта. Шпее после боя был в гораздо лучшем состоянии, чем Эксетер, да и людские потери у немцев были меньше.
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17.02.2021 12:04 Ответить
Результат.
Немцы: - 1 тяжелый крейсер
Англичане: 0 потерь в кораблях.

Результат: не английская эскадра укрывалась в дружественном порту от немца а наоборот, грубо говоря... с поля боя драпали отнюдь не англичане.

Результат: воздействие на транспортные потоки от немцев... стало нулевым, что внесло свой вклад в общие итоги войны.

От себя добавлю: если бы повреждения немца были настолько легки, а бритишей - настолько тяжелы... то не драпали бы они от бритишей, а в худшем случае - положили бы немцы на международное право (уругвай? серьезно?) чинились бы сколько надо, вышли бы на бой и в легкую (по твоим словам) снесли бы жалких бритишей с поверхности боя.
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17.02.2021 12:19 Ответить
1. Ремонт.
Как бы ты чинлися? Захватил бы сухой док, высадив десант (Не факт, что в Монтевидео такой вообще был. Даже если и был - потом из дока от англичан отстреливаться?). А еще надо захватить электростанцию, завод, изготавливающий детали кораблей, и держать такую оборону неделю. Плюс на самом корабле держать оборону. А экипажа аж 1150 человек. Плевое дело для диванных экспертов.
Выйти на бой. А боеприпасы? Еще во время ухода от эсминцев "«Граф Шпее» отстреливался, экономя боезапас." На следующую ночь к ним присоединился тяжелый крейсер «Камберленд».

Так что все варианты хреновые.
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17.02.2021 12:31 Ответить
"Англичане: 0 потерь в кораблях." Интересно ты считаешь... Немцам не хватало 3 дня на ремонт, а англичанам:

Exeter was one of three British cruisers that fought the German pocket battleship, the Admiral Graf Spee, later that year in the Battle of the River Plate. She was severely damaged during the battle, and she was in the shipyard for over a year.
А строили его меньше года. Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 5509
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17.02.2021 12:45 Ответить
Результаты боя.

1) Адмирал Граф Шпее - на дне.
2) Экзетер - в доке, а отремонтировать всегда дешевле чем строить заново (в принципе, если повреждения были бы настолько тяжелы что дешевле построить новый... то его бы ремонтировать не стали а пустили бы на слом, примеров история знает немало). Да и после дока он вполне себе повоевал много где.
3) Легкие крейера целехоньки и продолжают войну и продолжают наносить ущерб противникам Её величества..
4) Опять же, немцы утратили возможность нарушать поставки союзников из колоний... что сказалось на глобальных итогах войны, где каждый снаряд имеет огромную цену (вспоминаем тот же Худ).

Говоря совсем уж просто... кто на дне тот и проиграл)))
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17.02.2021 13:12 Ответить
Вы не заметили, что на этот результат повлиял не столько выбор боевой тактики, сколько политические и логистические факторы? Жаль.
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17.02.2021 13:31 Ответить
Да, безусловно, сама ситуация 1 на 3 для Шпее сложилась в силу политических и логистических факторов.
Другое дело, что в этой самой ситуации он мог выиграть, примени он другую тактику, что и было доказано впоследствии в Датском проливе.
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17.02.2021 14:19 Ответить
"Замужние женщины, которые получили вакцину от ВПЧ, беременели в 3 раза реже" В США уровень контрацепции достаточно высок, чтобы женщины беременели по желанию, а не по теории вероятностей. Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 2570

Логично предположить, что среди людей, следящим за здоровьем (делающим прививки) и доля людей, применяющих контрацепцию тоже больше.
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16.02.2021 13:57 Ответить
Логично предположить, что доля применяющих контрацепцию в рамках одной страны и схожих социальных групп будет примерно равной, вне зависимости от их отношения к прививкам.
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16.02.2021 14:02 Ответить
Думаю, среди католиков таких будет прилично меньше. И среди ортодоксальных евреев. И еще у кучи сект и церквей.
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16.02.2021 14:11 Ответить
This study analyzed information gathered in National Health and Nutrition Examination Survey, which represented 8 million 25-to-29-year-old women residing in the United States between 2007 and 2014.

Из исследования. Как видишь, авторы не охотились за сектантами ... выборка немалая, 8 лямов, в однородной возрастной категории.
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16.02.2021 14:23 Ответить
Если мы сделаем выборку в Украине по матерям без пививки БЦЖ и с прививкой, то у матерей без нее детей будет больше. Ибо почти все ромы и ортодоксальные религиозники туда попадут, а женщины из интеллигенции и среднего класса почти нет - нет.
Так что выборки выборкам рознь. Нужна и реперезентативность.
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16.02.2021 14:34 Ответить
Число ромови ортодоксальных религиозников применительно к общему кол-ву населения исчезающе мало.
Я бы с тобой мог бы даже согласиться будь там какая-то мелкая выборка, ну ка CDC любят - там 200-300 чел.
Но там 8 лямов. На таком фоне...
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16.02.2021 14:57 Ответить
Как только соберешь данные о паре тысяч мам без БЦЖ - сам удивишься. Ибо ее делают еще в роддоме. А кто у нас рожает не в роддомах?
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16.02.2021 15:08 Ответить
ПС. В США в год рожает около 4 лямов. Есть из кого выбирать.
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16.02.2021 15:09 Ответить
Смысл аргумента понял.
Подлые антиваксеры бегали за 8млн молодых мам в США скрупулезно подтасовывая данные для... чего?
Им-то, в отличие от про-ваксеров и фармы, которая их спонирует - НЕ НУЖНО продавать прививки. То есть в то, что фарма подтасовывает результаты исследований - в этом есть резон. Им нужен маркетинг чтобы их продукт покупали. А этим-то? Они ничего не продают... ну или я не видел в аптеках что-то вроде "Негатор прививок".
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16.02.2021 15:33 Ответить
Антиваксеры распространяют ложь в результате которой люди отказываются от прививок и начинаются вспышки заболеваний, от которых давно можно было бы избавиться.
Мотивы их отгадать непросто. Может, они связаны с сектой "Синих китов"? Хотя, польские исследователи утверждали, что там есть связи и с сектой кацапских скотов.
Так что там масса возможных вариантов.
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16.02.2021 16:09 Ответить
Коммерческая выгода. Бабки, говоря проще.
Фарма / проваксеры: подтасовываются результаты исследований - повышается уровень доверия к бренду фармы - растут продажи Товара (вакцин) фармы. Бабки в карман.
Антиваксеры: подтасовывает результаты исследований - падает уровень доверия к фарме - ... уууууппппс. Антиваксы ничего не производят в плане Товара.

Декларируемый мотив: прививки опасны и наносят вред, несопоставимый с возможной пользой (не все они отрицают пользу, но... бесплодие vs незаболеть корью...). У поляков всегда виновата рашка, их мнение предвзято априори. Думается, если провести рандомный опрос на тему кто убил Джорджа Вашингтона, уж не российские спецслужбы ли? - большинство ответов будет в стиле "да, они".

Ну и насчет "ложь". Джордано Бруно в свое время тоже распространял ложь. Как тогда считали.
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16.02.2021 16:16 Ответить
Я за последние 60 лет ни одной вакцины не произвел. Я неправильный проваксер? А кто настоящие спонсоры и вдохновители антиваксеров можно только гадать. Я уже писал, что благодаря антиваксерам множество закупленных правительствами вакцин портятся и они покупают еще. Бак что Биг фарме антиваксеры выгодны.
Я так понял, что по-вашему, после 1600 года лжецов не существует, а это все реинкарнации Джордано Бруно? Почему тогда Вы не верите проваксерам? Где логика?
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16.02.2021 16:46 Ответить
В продажах есть такой термин как оборачиваемость. И то, что товар лежит на складе и портится вместо того, чтобы регулярно продаваться - это плохо и прямой убыток. Кроме того... снижается клиентская база и, следовательно, продажи.
Так что антиваксеры категорически не выгодны бигфарме.
А если взять на веру довод "спасаем от малого, но приводим к бОльшему", о бигфарме, то есть прививаемся от мелочей (в контексте цивилизации), но эту же цивилизацию подсаживаем на лечение иных болезней, более ... объемное в палне рынка (то есть объема продаж)... то антиваксеры еще бОльшее зло ибо мешают зашибать бабки на болезнях.
В общем НЕ выгодны, как ни посмотри. В плане развития продаж. Были бы выгодны - то какой-нить уэйкфилд был бы сказочно богат, а антиваксерскую литературу не запрещали бы а транслировали бы 24/7 по всем сетям, всем каналам. В прайм блин тайм.

Встречный вопрос. Я вот антиваксер. И ни один спонсор или там шпиен никогда не предлагал мне золотых гор, чтобы свергать души на стезю зла... аж обидно. Шутка насчет "обидно".
А ты безоговорочно веришь бигфарме? Ты не допускаешь... что они могут ... эммм... ну там... знаешь ли... эмм... лгать? Ради бабла. Могут? Могут ли они ошибаться, как те, что сожгли упомянутого Бруно заживо? Он, Бруно, к слову, не один был такой. Далеко не один.

Вот именно, что существуют. И как правило, история показывает что крупной организации (а бигфарма... куда могущественней чем антиваксы, вообще не сравнить) куда как легче солгать. Да блин! Вспомни церковь. Веками лгали... и нифига. До сих пор находятся индивидумы, которые верят что в небе есть некий всемогущий... и миллионы их.
Ради бабла - бигфарма солжет, украдет, убьет. Легко.
Бабло и антиваксы? Хм. Вопрос хороший на самом деле. Я хз. Но я знаю, что к примеру капитализация Иллай Лилли и Ко... и благосостояние того же Эндрью Уэйкфилда (с которого собсна антиваксы и начались) мягко говоря сравнимы в плане состояний принца и бомжа.
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16.02.2021 17:02 Ответить
Уэйкфилд и проворачивал все для продвижения своей вакцины без тиомерсала. Но Джордано Бруно из него не получился. Просто мошенник, но разбогатеть у него не получилось.
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16.02.2021 17:17 Ответить
Его цель - вопрос второй. Вакцина без тиомерсала могла бы утонуть в череде согласований и разрешительных документов. Делается это на раз-два. (Гы-гы, но не утонула... хоть и не его).
Но он выступал против вакцин... а значит по твоей логике был выгоден Биг Фарме... так где же его золотые горы? Где собственно выгода?
И ты видел его кино? Я вот глянул. Vaxed. То есть не его, но про него. Так он в принципе даже не антивакс. Он не говорил мол "покупайте только мою", он говорил "покупайте одновалентные а не поливалентные" вакцины причем не важно какого производителя.
Но в процессе обратил внимание на ртуть.
И да. На Бруно таки не похож. Похож на некоего Резуна и его "непроизволльное свидетельство" (типа "не подумав брякнул правду, хотя хотел сказать очередную ложь").
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16.02.2021 17:44 Ответить
"В продажах есть такой термин как оборачиваемость." Это если ты поставил товар в розницу, а полсе его реализации - проплата. Если ты продал по 100% предоплате и товар на 2-й или 1000-й день испортился - тебе до лампады. А если потребность в нем регулярная - то прямая выгода. Значит, скоро еще купят.
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16.02.2021 17:27 Ответить
Не до лампады. За 1000 дней я должен был продать не одну партию, а ... надцать, потому как план продаж. Потому как в производственную линию инвестированы средства (сраный формокомплект на 1 объем бутылки стоит 25к минимум, а в линейке водяры их должно быть минимум 4, а еще тебе нужны этикетки, колпаки, сам спирт и вода и иные ингредиенты...), которые только через продажи и отобьются. А ежели они еще и кредитные, а я продал 1 партию за три года вместо ...цати... долго я там не проработаю в общем.
Справочно: Предоплата / постоплата это в основном инструмент нивелирования рисков неплатежа, и только. От сегмента рынка он напрямую не зависит, от самого рынка страны в целом - тут да. То есть только больной на голову человек даст отсрочку кому-то на Ближнем Востоке, вне зависимости от того, розница это или сети. В то же время в Европе - легко. И опять же вне зависимости от. Ну и да, плюс от умения менеджера вести переговоры и его личных бонусов.
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16.02.2021 17:38 Ответить
Антип, а некий Антон Еспенко - он к тебе какое-то отношение имеет?
Просто у нас с тобой дискуссия предметная, пусть и не без петросянства. Но в рамках приличий.
А там... не в рамках. В общем хочется ответить так, как он того заслуживает, да боюсь ненароком оскорбить того, кто не заслуживает.
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16.02.2021 14:05 Ответить
Не знаю такого.
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16.02.2021 14:09 Ответить
Если говорить прямо, то я депопуляцию нашей страны связываю, прежде всего, с социально-экономическими причинами.
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16.02.2021 12:56 Ответить
Это изменение численности, а не смертность.
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16.02.2021 20:44 Ответить
Морозов, это для Вас
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16.02.2021 20:46 Ответить
Вирус:
- ХОБА!
Все:
- Ааааа(тікають)
Путин:
(садится на бутылку в бункере)
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16.02.2021 08:05 Ответить
Якщо дослідники не примножують страхи щодо мутацій вірусу, то ця зараза дійсно небезпечна і надовго. Проте фарм компанії по виготовленню вакцин будуть більш, ніж в шоколаді.
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16.02.2021 08:27 Ответить
мы все умрем....
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16.02.2021 08:39 Ответить
Раньше вирусологи называли все это орви и не парились, что где то убудет гдг то прибудет, все под контролем природа не терпит пустоы это привычный процес. Но в дело вмешались политики-благодетели и понеслось..... Кому это выгодно?
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16.02.2021 08:42 Ответить
Надеемся, это риторический вопрос или вы и в самом деле не понимаете?
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16.02.2021 08:58 Ответить
Всё ищите новую вакцину,а как только найдете поставите на поток,появится новые мутации и разновидность и эта новая вакцина как мёртвому припарка
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16.02.2021 08:44 Ответить
А тем временем в замке у шефа...
В медучреждении, где работает моя супруга, три сотрудника, ранее согласные на вакцинацию, написали письменный отказ. Теперь ни одного желающего нет. А ковидное отделение есть. Народ с ужасом ожидает принудительной вакцинации китайской бормотой.
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16.02.2021 08:53 Ответить
"три сотрудника, ранее согласные на вакцинацию, написали письменный отказ. Теперь ни одного желающего нет"

Ой, не могу.
И как же теперь начальству отчитываться по вакцинации сотрудников? Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 997
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16.02.2021 08:56 Ответить
Начальство чешет репу и выдумывает правдоподобные объяснения. Но само тоже не спешит закатывать рукав. Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 9215
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16.02.2021 09:09 Ответить
То есть начальству тоже не чужд инстинкт самосохранения. Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 9623
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16.02.2021 10:13 Ответить
Вначале пугали ковидом (санврач Ляшко) и вводили локдауны и карантины, пока не угрохали экономику и не протянули свои хотелки через ВР. Теперь запугали и продолжают пугать вакцинами, наверное для того, что бОльше людей вакцинировались... Потом введут принудительную вакцинацию. И хорошо, если не рашковским новичком-спутником...
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16.02.2021 09:04 Ответить
ну так операция под названием ковид 19 и задумывалась изначально для разрушения экономик и мировых связей.Примерно тоже самое было в 1914-18 годах, только с испанкой
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16.02.2021 09:46 Ответить
Почитайте про Израиль!! Там уже деление на вакцин и нет. Те кто не прививается.. 3-й сорт
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16.02.2021 10:01 Ответить
Перші сорти ходять з браслетиками, кажуть. Чудово як!
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16.02.2021 10:11 Ответить
Нет, они стесняются, снимают потом (но не сразу, и фотографии с браслетиками в Инстаграм выкладывают, ибо гордятся принадлежностью к получившим дозу шмурдяка)
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16.02.2021 10:15 Ответить
Боюсь даже списываться со своими там уже почти год, бо чувствую, наслушаюсь, как весной.
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16.02.2021 10:19 Ответить
Как же я Вам сочувствую. Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 7073
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16.02.2021 10:20 Ответить
По хорошему, их до этого довели безбашенными карантинами, но не считаю это оправданием.
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16.02.2021 10:22 Ответить
Это галута, к сожалению.
Это означает: скупаться только в "правильных" магазинах, лекарства покупать только в "правильных" аптеках, ходить только к "правильным" врачам и так далее.
Это такая привычная "мозгопромывка" общественным мнением (мне тоже промывали по приезде в Австралию одни знакомые: это, грили они - "неправильный" магазин, а это - "неправильный" для жизни район города Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 2765, а вот это "правильные" ).

К слову, ортодоксы-досы "прививки" от ковида не делают - и ничего, живут, у них есть и свои аптеки, все свое, общинное, как я понимаю.
Так что оказавшись сейчас в Израиле, если бы мне отказали, как "невакцинированной", продать лекарство в аптеке, я бы в досы записалась - женщине это вообще легко.
Или бежать, хоть в Биробиджан Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 2765
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16.02.2021 10:33 Ответить
'Им выдали браслеты, которых написано "Я вакцинирован" и название поликлиники, где сделана вакцина."
(сорока на хвосте принесла, я агентуру не сдаю Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 1358 )

(подразумевается "сделана прививка", а не "сделана вакцина")
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16.02.2021 10:19 Ответить
Соціалісти, що захопили владу в світі тепер будуть знаходити ці «разнавідгасті» по два рази на тиждень і вводити локдауни. Так вигідно тримати вівців на мотузку. Сидіть дома і спілуйтесь по Фейсбук!
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16.02.2021 09:10 Ответить
Ну что, детки, помогли вам ваши маски (вакцины / дезинфекторы / локдауны / нужноевставить)?
(смеется).
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16.02.2021 09:39 Ответить
На масках написано - предназначены для защиты от пыли
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16.02.2021 09:48 Ответить
А Вы правда думаете, что они читают что там написано на вкладыше?)))
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16.02.2021 10:01 Ответить
Допомагають будувати совок, вони ж про нього мріють, навіть ті, хто не знає, шо це таке.
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16.02.2021 09:56 Ответить
Нет. Они помогают строить худший концлагерь в истории человечества... по сравнению с которым совок - обитель демократии.
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16.02.2021 10:01 Ответить
'нужноевставить'

Щаз им "вставят" по две дозы шмурдяка.

Они думали, что если играть по правилам в это ковидобесие, то их пронесет.
Скоро действительно "пронесет", да так, что мало не покажется, потому как после ношения масок, "вакцинации" и прочих локдаунов лохторат вдруг обнаружит, что возвращения к прежнему уже не будет, и прежняя жизнь не вернется никогда - денег нет.
И что никакое следование правилам, ношение масочек, "вакцинации",и сидения в локдаунах денег заработать на жизнь не помогут.

Например, жившие от сдачи квартир туристам в Европе поймут, что при падении доходов населения (а реальная инфляция много больше 30% за 4 месяца), денег на путешествия нет и не будет, в масках пускают на борт самолета или без оных.

P.S. Смотрела блогера из Венеции: надеемся, грит блогер, что после пандемии Венеция будет жить уже не только туризмом, что-нибудь мы тут в Венеции иное разовьем..
Так и хочется сказать: нет, дорогая, после пандемии в Венеции и туризма не будет, а население оставшееся (кроме китайцев, которые в Венеции все рестораны скупили) - сбежит из той Венеции.
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16.02.2021 10:28 Ответить
блогер " з антиподів"(точніше з Лахті) з чарівним іменем ОА точно знає,як буде в Венеції.. Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 1674
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16.02.2021 18:06 Ответить
Кто то может выставить на обозрение. Расписание от Гейтса по поводу следующих штамов болячек. Так понимаю , проект у этого товариЩа пожизненный.
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16.02.2021 09:59 Ответить
идите вы ***** со своими разновидностями, ******* уже
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16.02.2021 10:51 Ответить
уколісь Спутніком ,новічок..
і больше нікому зае..ивать тебя не удасться! Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій" - Цензор.НЕТ 5171
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16.02.2021 18:08 Ответить
Пощастило що бойовий вірус не встигли доробити. А мо і не пощастило. Мо краше б уже разом бабахнуло.
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20.02.2021 08:30 Ответить
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