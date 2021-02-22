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Новости Здоровье
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инсулин (26) НСЗУ (170)

Бесплатный инсулин с 1 июля будет доступен только по электронному рецепту

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Бесплатный инсулин с 1 июля будет доступен только по электронному рецепту

С 1 июля граждане с сахарным диабетом смогут получить бесплатный инсулин только по электронным рецептам.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

С 1 июля НСЗУ начнет администрировать программу реимбурсации инсулинов и будет единственным плательщиком по программе.

Сейчас в Украине сахарным инсулинозависимым диабетом (диабет первого типа) болеют более 210 тыс. человек. Эти люди нуждаются в ежедневном введении инсулина. Инсулиннезависимым диабетом (второго типа) болеют около 1 млн. украинцев.

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"Для пациентов с диабетом II типа есть возможность получать необходимые лекарства по программе реимбурсации - бесплатно или с незначительной доплатой. На сегодня в обновленном реестре лекарств - 48 лекарственных средств для лечения диабета II типа. Из них - 23 бесплатных, остальные - с незначительной доплатой. Получить лекарства можно по электронному рецепту врача в аптеке, законтрактованной с НСЗУ", - добавили в ведомстве.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
То есть больная бабка из села, у которой нет айфона, может не заморачиваться, а спокойно помирать.
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22.02.2021 17:46
+4
Любий телефон підтримує електронний рецепт. Головне би в ньому сімка була і смс з кодом прийде.
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22.02.2021 18:53
+3
нет.
Пресс-служба написала новость допой, другие дебилы новость прочитали сракой, в итоге получилось говно.
На самом деле введение электронного рецепта здорово упростит жизнь бабкам, в том числе и особенно сельским.
Теперь инсулинозависимым не придется ходить каждый раз за рецептом. Информация о том, что Васильченко Н.П. нужен инсулин Х будет внесена в общую электронную базу. И ей можно будет продлевать его автоматически.
Если сейчас бабке нужно идти в поликлинику, брать там рецепт и тащиться с ним в аптеку, то теперь Васильченко Н.П приходит в аптеку тупо с паспортом, и в аптеке смотрят, какой закреплен инсулин за Васильченко Н.П, и все - она есть в базе, ей выдают инсулин.
Это придумали еще при Порошенко, кстати. Но это не его личное ноу-хау, так во всем цивилизованном мире делается.
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22.02.2021 18:43
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Правила форума Совет форумчан
эти подонки в МОХ евГейские ублюдки мастурбируют и вообще не понимаю что такое болеть диабетом как правило + бонусом куча иных тяжелых болезней ну допускаю с матюками танцами и бубнами через 2 года корявая программа начнёт более менее работать это в городах райцентрах а что делать жителям сельского уровня обеспечения медициной????? Бесплатный инсулин с 1 июля будет доступен только по электронному рецепту - Цензор.НЕТ 1820
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22.02.2021 17:41 Ответить
То есть больная бабка из села, у которой нет айфона, может не заморачиваться, а спокойно помирать.
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22.02.2021 17:46 Ответить
Ну так она ж больше всех хотела в Европу.
Вот... получите - распишитесь.
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22.02.2021 17:48 Ответить
там в селе и так проблема с получением инсулина или таблеток
многие старики даже не хотят обследоваться..доводят себя до гангрены пальцев-стоп-ног...
поэтому эта "электронка" им не очень (от слова совсем) облегчит им жизнь, особенно если они одиноки...
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22.02.2021 17:53 Ответить
А що їй для електронного рецепту треба смартфон?
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22.02.2021 18:31 Ответить
Можно без него? Ну если так, то уже легче.
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22.02.2021 18:39 Ответить
нет.
Пресс-служба написала новость допой, другие дебилы новость прочитали сракой, в итоге получилось говно.
На самом деле введение электронного рецепта здорово упростит жизнь бабкам, в том числе и особенно сельским.
Теперь инсулинозависимым не придется ходить каждый раз за рецептом. Информация о том, что Васильченко Н.П. нужен инсулин Х будет внесена в общую электронную базу. И ей можно будет продлевать его автоматически.
Если сейчас бабке нужно идти в поликлинику, брать там рецепт и тащиться с ним в аптеку, то теперь Васильченко Н.П приходит в аптеку тупо с паспортом, и в аптеке смотрят, какой закреплен инсулин за Васильченко Н.П, и все - она есть в базе, ей выдают инсулин.
Это придумали еще при Порошенко, кстати. Но это не его личное ноу-хау, так во всем цивилизованном мире делается.
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22.02.2021 18:43 Ответить
Раз в місяць хворий на діабет зобовязаний з*явитися до свого ендокринолога. Лише тоді лікар надсилає СМС-кою ел.рецепт на безкоштовний інсулін. Дуже сумніваюсь, що це будуть робити автоматично.
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22.02.2021 20:43 Ответить
Не хочется матерится, а надо бы. Все что ты описал-рекламный буклет, с реалиями жизни не имеющий ничего общего. Этот "электронный рецепт"действительно был введен за царя-Панька, и что? Реально, в жизни это работает следующим образом:
При первой интерации- ходили к семейному врачу и та по установленным диагнозам выписывала рецепты.
При второй интерации(ввели электронные рецепты)-теперь надо у семейного врача, записаться взять электронное направление к специалисту. Мой отец, инвалид 1-й группы проделывает в Киеве это ежемесячно. Затем обойти 5 ( три по своим заболеваниям, два по заболеваниям моей матери, она не передвигается самостоятельно) специалистов и у каждого выписать "электонный рецепт".
Самое основное.В течении минимум недели занимать ежеутренне очередь на получение лекарств независимо от времени года. Деньги в аптеке на льготные медикаменты заканчиваюся к 10 утра, поэтому и длится вся эта эпопея неделю. Но это еще Слава Богу!
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22.02.2021 21:08 Ответить
Начало эпохи зеленого цифрового благоденствия.
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22.02.2021 17:48 Ответить
А те, у кого нет возможности им воспользоваться - их проблемы. Зато какая экономия! Все для людей!
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22.02.2021 17:48 Ответить
Таких не існує.
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22.02.2021 18:33 Ответить
І щоб у бабуськи на смартфоні ще й ;Дія; стояла!
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22.02.2021 18:00 Ответить
Це сарказм?
Якщо так то він не доречний для порохобота, ти хоч би дивився як голосує партія.
Я як порохобот цю систему повністю підтримую.
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22.02.2021 18:33 Ответить
Я просто з людьми працюю. І знаю що у більшості сільського населення телефони на S-40. Кнопочні.
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22.02.2021 18:44 Ответить
Любий телефон підтримує електронний рецепт. Головне би в ньому сімка була і смс з кодом прийде.
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22.02.2021 18:53 Ответить
Заскоч якось в поліклініку, подивись на літніх, у яких взагалі телефону ніякого нема або в терапевтів спитай, як вони з такими декларації підписували. Хіба шо діабетиків серед них небагато, бо доволі старенькі.
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22.02.2021 19:17 Ответить
такі через родичів або реєстратуру роблять. Но їх одиниці. Але робити через них для всіх таку систему як раніше коли розкрадали нереально багато це лицемірство.
Наприклад один із відомих скандалів що викрили коли почали робити перевірку перед введення нової системи - у одеській області купили були мільйон зубних протезів, жоден не встановили, а їх списали як такі в яких вийшов термін придатності. А все тому що не було ніяких електронних рецептів чи іншого із системи гроші за пацієнтом, а як наслідок гроші тупо розкрадали і списували на речі яких пацієнти не бачили.
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22.02.2021 19:56 Ответить
Не хочется матерится, а надо бы. Все что ты описал-рекламный буклет, с реалиями жизни не имеющий ничего общего. Этот "электронный рецепт"действительно был введен за царя-Панька, и что? Реально, в жизни это работает следующим образом:
При первой интерации- ходили к семейному врачу и та по установленным диагнозам выписывала рецепты.
При второй интерации(ввели электронные рецепты)-теперь надо у семейного врача, записаться взять электронное направление к специалисту. Мой отец, инвалид 1-й группы проделывает в Киеве это ежемесячно. Затем обойти 5 ( три по своим заболеваниям, два по заболеваниям моей матери, она не передвигается самостоятельно) специалистов и у каждого выписать "электонный рецепт".
Самое основное.В течении минимум недели занимать ежеутренне очередь на получение лекарств независимо от времени года. Деньги в аптеке на льготные медикаменты заканчиваюся к 10 утра, поэтому и длится вся эта эпопея неделю. Но это еще Слава Богу!
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22.02.2021 21:29 Ответить
А раніше треба було іти просто *** бо грошей на ліки передбачено не було. Халявні ліки появились тільки в останні пару років. А до того казали грошей в бюджеті не виділили, і добитись чогось можна було тільки з боєм.

"занимать ежеутренне очередь на получение" - Яка черга??? По електронному рецепту ліки отримується в аптеці з позначкою «Доступні ліки». Таких аптек по всюди тьма.
"Деньги в аптеке на льготные медикаменты заканчиваюся к 10 утра" - Які гроші аптеки???? Це система рф.
В Україні ти приходиш наприклад в 17:30 в аптеку питаєшся чи є те що тобі виписали (може бути що немає тоді ідеш в іншу), вибираєш, можливо доплачуєш якщо вибрав дорожче, кажеш код і все. А відшкодування аптеці потім перерахують із бюджету. (При чому перераховують здається два рази на місяць і якщо є затримка то перестають видавати по нових рецептах) Не бачив і не чув ні про які черги. Це нововведення у вас? Опишіть точний алгоритм і що кажуть, так точно не всюди.

Яка друга "интерации"??? Електронні рецепти це перша "интерации".

"взять электронное направление к специалисту" - це друга ланка, но її при зе провалили так як хотіли вернути все взад в час коли гроші на лікарства, операції та інше пилили ті хто сиділи на потоках.
Крім того те що міг виписати терапевт раніше - виписує він це і зараз. В цьому нічого не мінялось.
І знову треба деталі, що це за рецепти які на регулярній основі виписують тільки спеціалісти. (З власного досвіду знаю що за рецептом не треба йти до лікаря, а достатньо дзвінка. Правда не впевнений наскільки це відповідає протоколу.)
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23.02.2021 01:26 Ответить
Я не могу понять, вы с Луны свалились? О чем вы пишете? Это город Киев? Днепровский район, Лесной массив! Единственная аптека- выдающая лекарства-на улице Шолом Алейхема! Там по утрам, после даты выписки "электронных рецептов" -братоубийство. От трех-до недели туда ходят ВСЕ пенсионеры Лесного массива, в попытке получить лекарства. Это длится уже год.На все обращения в горздравотдел г. КИЕВА, можно ли как то изменить процедуру, и не проходить ежемесячно две процедуры-обращение к семейному, запись к специалистам и их ежемесячный обход, ответ- "договаривайтесь на месте с начмедом поликлиники 2 Днепровского района". И Все по новому. Эще раз: -это не единичный случай, это 10000 пенсионеров. И это результат не реформ-а анекдототизация деятельности. Причем как при Супрун, так и после. Причина- отсутствие системы управления, как таковой. Все пущено на самотек, и на местах сами решают как "нужно делать", а чиновники в министерствах просто бумажки выпускают, да пресс-релизы пишут.
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23.02.2021 09:27 Ответить
Це дивно. Ви кажете одна, а карта показує на лісовому масиві мінімум 7 аптек з програмою Доступні ліки.
Аптека №92, №15, №19, №5, №6, №29, №76.

Мало, а ще прості аптеки там є? Може треба телефонувати не в "горздравотдел", а в нсзу? Це їх відповідальність. Нехай прискорять підписання договорів із іншими простими аптеками, буде не 7, а наприклад 20.
Чи взагалі змінять алгоритм виписування спеціалізованих рецептів так як цього хочете ви.
Я впевнений якщо б набралось багато скарг то з такою популістичною владою вони б звернули на них увагу.
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23.02.2021 14:20 Ответить
1. Аптека по программе доступнi ліки, на Лесном массиве-ОДНА. Находится на улице Шолом Алейхема. Указанные вами апетки находятся на бывшем Комсомольском массиве, Миропольская и Братиславская с другой стороны проспекта. И добиратся туда нужно с пересадкой маршруток.Это на машине туда "близко". Тогда уж на автобусе и на метро на Попудренко, так будет удобнее и быстрее. В любом случае это не "За місцем проживання"
2. Предложение "писать на деревню дедушке" только подтверждает-с организацией процесса глубокий управленческий звиздец.
3.Я с уважением отношусь к Супрун, не ее вина, что в системе госуправления в Украине работают одни профаны, не способные организовать элементарный процесс.
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23.02.2021 15:29 Ответить
У нас как-то и сейчас ничего не изменилось, шо касается МОЗа, вроде как и бесплатное стентирование обещали - где оно?
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22.02.2021 22:07 Ответить
Питайся у зелічки.
А за часів Супрун воно точно було. При чому відбулась побудова мережі кардіо центрів. Так як в ссср їх не існувало, лікували шамани із бубном, і таке передалось у спадок та було аж до приходу Супрун.
Зараз не зрозуміло чи виділили кошти на 2021 рік, а самому цікавитись лінь.
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23.02.2021 00:32 Ответить
Я теж її до певного часу захищала. А тепер - всьо - the End, як деякі кажуть.
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23.02.2021 07:09 Ответить
А причина?
Чи це ви через "the End"? Якщо так то він стосується тільки фб, якби там не мріяла вата що вона виїхала но це не так, і причиною покидання фб було банально відсутність того що ще можна написати, а також те що ходить слух що їй перед новим роком нахамив таксист, висадив і ось вона психанула.
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23.02.2021 14:27 Ответить
У гнид та корупціонерів як завжди пригорає від прогресу.
А ця система якраз заставить ліки нарешті доходити до пацієнтів та не дасть їх розкрадати.
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22.02.2021 18:29 Ответить
ну им сейчас особо не по розкрадаеш. Просто сейчас бабки ходили в поликлинику за бумажным рецептом, а теперь все будут в электронном виде.
Все инсулинозависимые в базе, за каждым закреплен определенный инсулин. Потому что инсулин - не амлодипин какой-нибудь, аналогов не бывает. Вот подходит кому-от условный Протафан - и индаровский свиной не сработает и несколько дней его колешь - и на тот свет.
Хотя индаровский вообще мало кому подходит... редкостное ...овно.
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22.02.2021 18:47 Ответить
Какой "прогресс"? Вместо одного врача, стоять в очереди к троим? Совесть имейте!
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22.02.2021 21:30 Ответить
Может, то у нас врачи такие, ну уж узко все направлены?
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22.02.2021 22:09 Ответить
Это ввели как процедуру при "получении электронного рецепта". Раньше семейный врач выписывал рецепт, теперь семейный дает электронное направление к специалистам в поликлинику. И уж те выписывают "электронный". СМС-ку по другому.... Если три диагноза-надобно к трем врачам. Два -к двум...
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22.02.2021 22:16 Ответить
Вот и относятся к ним, как к справко-направление-выписывателям и возмущаются вполне справедливо.
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22.02.2021 22:55 Ответить
Електронні рецепти появились разом із сімейними лікарями.

Це ви описуєте провалену другу ланку реформи. Провалену бо нові владі вона стоїть поперек горла так як не дозволяє вернути потоки і поставити на них своїх людей.
І знову ж таки дивно бо не мінявся алгоритм того хто які електронні рецепти може виписати.
Здається мені вам треба міняти сімейного лікаря.
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23.02.2021 01:36 Ответить
Достаточно просто набрать горячюю линию Минздрава-и все станет на свои места. Да, есть приказ МОЗ на процедуру-семейный врач, врач в поликлинике и рецепт. Исключение-группа заболеваний(диабет, сердечные, астма), которые финансирует НСЗУ, там электронный рецепт в виде исключения может выписать прямо семейный врач. Все,остальное-через врачей-узких специалистов. Если у отца 3 заболевания, включая сердечные, онкологию и цирроз печени-ВСЕ через врачей в поликлинике и бумажные рецепты. То же касается и ревматологии .
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23.02.2021 11:34 Ответить
примусова цифровізація
привіт від ВЕФ з його великим перезавантаженням та новим світовим порядком
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22.02.2021 18:49 Ответить
 
 