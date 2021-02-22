Бесплатный инсулин с 1 июля будет доступен только по электронному рецепту
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С 1 июля граждане с сахарным диабетом смогут получить бесплатный инсулин только по электронным рецептам.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья, информирует Цензор.НЕТ.
С 1 июля НСЗУ начнет администрировать программу реимбурсации инсулинов и будет единственным плательщиком по программе.
Сейчас в Украине сахарным инсулинозависимым диабетом (диабет первого типа) болеют более 210 тыс. человек. Эти люди нуждаются в ежедневном введении инсулина. Инсулиннезависимым диабетом (второго типа) болеют около 1 млн. украинцев.
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"Для пациентов с диабетом II типа есть возможность получать необходимые лекарства по программе реимбурсации - бесплатно или с незначительной доплатой. На сегодня в обновленном реестре лекарств - 48 лекарственных средств для лечения диабета II типа. Из них - 23 бесплатных, остальные - с незначительной доплатой. Получить лекарства можно по электронному рецепту врача в аптеке, законтрактованной с НСЗУ", - добавили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Вот... получите - распишитесь.
многие старики даже не хотят обследоваться..доводят себя до гангрены пальцев-стоп-ног...
поэтому эта "электронка" им не очень (от слова совсем) облегчит им жизнь, особенно если они одиноки...
Пресс-служба написала новость допой, другие дебилы новость прочитали сракой, в итоге получилось говно.
На самом деле введение электронного рецепта здорово упростит жизнь бабкам, в том числе и особенно сельским.
Теперь инсулинозависимым не придется ходить каждый раз за рецептом. Информация о том, что Васильченко Н.П. нужен инсулин Х будет внесена в общую электронную базу. И ей можно будет продлевать его автоматически.
Если сейчас бабке нужно идти в поликлинику, брать там рецепт и тащиться с ним в аптеку, то теперь Васильченко Н.П приходит в аптеку тупо с паспортом, и в аптеке смотрят, какой закреплен инсулин за Васильченко Н.П, и все - она есть в базе, ей выдают инсулин.
Это придумали еще при Порошенко, кстати. Но это не его личное ноу-хау, так во всем цивилизованном мире делается.
При первой интерации- ходили к семейному врачу и та по установленным диагнозам выписывала рецепты.
При второй интерации(ввели электронные рецепты)-теперь надо у семейного врача, записаться взять электронное направление к специалисту. Мой отец, инвалид 1-й группы проделывает в Киеве это ежемесячно. Затем обойти 5 ( три по своим заболеваниям, два по заболеваниям моей матери, она не передвигается самостоятельно) специалистов и у каждого выписать "электонный рецепт".
Самое основное.В течении минимум недели занимать ежеутренне очередь на получение лекарств независимо от времени года. Деньги в аптеке на льготные медикаменты заканчиваюся к 10 утра, поэтому и длится вся эта эпопея неделю. Но это еще Слава Богу!
Якщо так то він не доречний для порохобота, ти хоч би дивився як голосує партія.
Я як порохобот цю систему повністю підтримую.
Наприклад один із відомих скандалів що викрили коли почали робити перевірку перед введення нової системи - у одеській області купили були мільйон зубних протезів, жоден не встановили, а їх списали як такі в яких вийшов термін придатності. А все тому що не було ніяких електронних рецептів чи іншого із системи гроші за пацієнтом, а як наслідок гроші тупо розкрадали і списували на речі яких пацієнти не бачили.
При первой интерации- ходили к семейному врачу и та по установленным диагнозам выписывала рецепты.
При второй интерации(ввели электронные рецепты)-теперь надо у семейного врача, записаться взять электронное направление к специалисту. Мой отец, инвалид 1-й группы проделывает в Киеве это ежемесячно. Затем обойти 5 ( три по своим заболеваниям, два по заболеваниям моей матери, она не передвигается самостоятельно) специалистов и у каждого выписать "электонный рецепт".
Самое основное.В течении минимум недели занимать ежеутренне очередь на получение лекарств независимо от времени года. Деньги в аптеке на льготные медикаменты заканчиваюся к 10 утра, поэтому и длится вся эта эпопея неделю. Но это еще Слава Богу!
"занимать ежеутренне очередь на получение" - Яка черга??? По електронному рецепту ліки отримується в аптеці з позначкою «Доступні ліки». Таких аптек по всюди тьма.
"Деньги в аптеке на льготные медикаменты заканчиваюся к 10 утра" - Які гроші аптеки???? Це система рф.
В Україні ти приходиш наприклад в 17:30 в аптеку питаєшся чи є те що тобі виписали (може бути що немає тоді ідеш в іншу), вибираєш, можливо доплачуєш якщо вибрав дорожче, кажеш код і все. А відшкодування аптеці потім перерахують із бюджету. (При чому перераховують здається два рази на місяць і якщо є затримка то перестають видавати по нових рецептах) Не бачив і не чув ні про які черги. Це нововведення у вас? Опишіть точний алгоритм і що кажуть, так точно не всюди.
Яка друга "интерации"??? Електронні рецепти це перша "интерации".
"взять электронное направление к специалисту" - це друга ланка, но її при зе провалили так як хотіли вернути все взад в час коли гроші на лікарства, операції та інше пилили ті хто сиділи на потоках.
Крім того те що міг виписати терапевт раніше - виписує він це і зараз. В цьому нічого не мінялось.
І знову треба деталі, що це за рецепти які на регулярній основі виписують тільки спеціалісти. (З власного досвіду знаю що за рецептом не треба йти до лікаря, а достатньо дзвінка. Правда не впевнений наскільки це відповідає протоколу.)
Аптека №92, №15, №19, №5, №6, №29, №76.
Мало, а ще прості аптеки там є? Може треба телефонувати не в "горздравотдел", а в нсзу? Це їх відповідальність. Нехай прискорять підписання договорів із іншими простими аптеками, буде не 7, а наприклад 20.
Чи взагалі змінять алгоритм виписування спеціалізованих рецептів так як цього хочете ви.
Я впевнений якщо б набралось багато скарг то з такою популістичною владою вони б звернули на них увагу.
2. Предложение "писать на деревню дедушке" только подтверждает-с организацией процесса глубокий управленческий звиздец.
3.Я с уважением отношусь к Супрун, не ее вина, что в системе госуправления в Украине работают одни профаны, не способные организовать элементарный процесс.
А за часів Супрун воно точно було. При чому відбулась побудова мережі кардіо центрів. Так як в ссср їх не існувало, лікували шамани із бубном, і таке передалось у спадок та було аж до приходу Супрун.
Зараз не зрозуміло чи виділили кошти на 2021 рік, а самому цікавитись лінь.
Чи це ви через "the End"? Якщо так то він стосується тільки фб, якби там не мріяла вата що вона виїхала но це не так, і причиною покидання фб було банально відсутність того що ще можна написати, а також те що ходить слух що їй перед новим роком нахамив таксист, висадив і ось вона психанула.
А ця система якраз заставить ліки нарешті доходити до пацієнтів та не дасть їх розкрадати.
Все инсулинозависимые в базе, за каждым закреплен определенный инсулин. Потому что инсулин - не амлодипин какой-нибудь, аналогов не бывает. Вот подходит кому-от условный Протафан - и индаровский свиной не сработает и несколько дней его колешь - и на тот свет.
Хотя индаровский вообще мало кому подходит... редкостное ...овно.
Це ви описуєте провалену другу ланку реформи. Провалену бо нові владі вона стоїть поперек горла так як не дозволяє вернути потоки і поставити на них своїх людей.
І знову ж таки дивно бо не мінявся алгоритм того хто які електронні рецепти може виписати.
Здається мені вам треба міняти сімейного лікаря.
привіт від ВЕФ з його великим перезавантаженням та новим світовим порядком