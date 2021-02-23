В Раде зарегистрировали межфракционный законопроект о регулировании наружной рекламы

Дизайн-коды улиц, запрет рекламы на памятниках национального значения и адаптация конструкций в городское пространство - народные депутаты взялись навести порядок с билбордами и всей наружной рекламой.

В парламенте зарегистрировали сбалансированный межфракционный законопроект о регулировании рынка наружной рекламы (№ 5094 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательного регулирования в области наружной рекламы"). Это первый законопроект, который поддерживает власть и оппозиция, он учитывает интересы людей, бизнеса и государства. Его авторами стали 15 депутатов из разных фракций и профильного комитета.

Сегодня значительная часть рынка наружной рекламы находится "в тени". За пределами населенных пунктов 90% конструкций установлены незаконно. Законодательство, которым регулируется эта сфера, приняли еще в прошлом веке. Оно устаревшее и морально, и технически. Законодательный вакуум и разночтения норм создают условия для спекуляций и коррупции, - считают авторы законопроекта.

В итоге билборды размещаются хаотично, на рынке то и дело устраивают переделы, вытеснение "чужих" и заведение "своих".

Законопроект предусматривает введение единого порядка размещения наружной рекламы. Различия будут только в процедурах в пределах и за пределами населенных пунктов. Он устанавливает четкие требования и ограничения. Заявки можно будет подавать в электронной форме через Единый государственный портал административных услуг. Также четко прописана в документе процедура демонтажа самовольно установленных конструкций. Благодаря выведению "из тени" нелегально установленной рекламы рассчитывают увеличить поступления в бюджет почти вдвое.

Кроме этого, законопроект содержит ряд инновационных положений. В частности, рекламные конструкции будут устанавливаться в соответствии с утвержденными Схемами размещения средств наружной рекламы. Создадут открытый электронный реестр конструкций. На каждом рекламоносителе находится QR-код с информацией о владельце и разрешение.

В случае принятия закона, с одной стороны, рекламы станет меньше - на некоторых территориях сокращение составит от 17 до 50%. С другой, рекламные конструкции станут лучше и безопаснее, их будут адаптировать в городское пространство так, чтобы они гармонично вписывались в ландшафт. Будут разрабатываться дизайн-коды населенных пунктов, улиц, кварталов, отдельных зданий и сооружений.

Предполагается, что инвестиции в отрасль составят 1,6 млрд. грн. Рекламодатели получат значительно более качественные услуги за те же деньги, а люди - качественное городское пространство. К тому же, благоустройство рекламы вдоль автодорог существенно повысит безопасность на дорогах. Также предлагается, чтобы часть налогов от рекламы направлялась в государственный дорожный фонд, что позволит за счет рекламы ремонтировать дорожные покрытия.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты: Кондратюк Елена, Сушко Павел, Потураев Никита, Железняк Ярослав, Макаров Олег, Струневич Вадим, Сюмар Виктория, Абдуллин Александр, Рудик Кира, Осадчук Андрей, Васильев Игорь, Приходько Борис,Ковалев Артем, Корявченков Юрий и Павленко Юрий.