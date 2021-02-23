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ГФС (3598) Мельник Вадим (72)

Председатель ГФС Мельник назначил 10 новых и.о. руководителей региональных подразделений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Председатель ГФС Мельник назначил 10 новых и.о. руководителей региональных подразделений

Председатель ГФС Вадим Мельник, вступивший на руководящую должность 2 месяца назад, сегодня сменил 10 руководителей региональных подразделений ГФС.

Об этом сообщается на FB странице Вадима Мельника, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что новых и.о. руководителей региональных подразделений Государственной фискальной службы Украины получили в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской областях.

Еще в начале своего назначения Мельник заявил, что бюджет Украины недополучает миллионы и-за так называемых "скруток", теневых схем и махинаций по уклонению от уплаты НДС, и он, как глава службы, определит новые приоритеты работы органа власти.

"Сейчас экономика Украины недополучает сотни миллиардов из-за коррупции и экономических преступлений. Мы определили основные направления работы для новых руководителей: искоренить существование незаконных каналов реализации подакцизных товаров и ликвидировать деятельность налоговых "схем"", - отметил Мельник.

Вадима Мельника назначили председателем Государственной фискальной службы в декабре 2020 года. Фактически сразу он заявил, что кадровые изменения необходимы, поскольку они являются одним из ступеней на пути к решению проблемных вопросов в службе.

Автор: Володимир Янченко
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И.О. - это Ишак Оманский?
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23.02.2021 20:20 Ответить
шож ви орла на растяжку...ось кому зігануть вадіку?бенє чи бубє?
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23.02.2021 20:28 Ответить
Бороться со скрутками и схемами без наличия налоговых баз у ведомстве - очень продуктивно будет.
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24.02.2021 02:15 Ответить
 
 