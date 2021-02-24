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Молдова возобновляет работу КПВВ "Вулканешты" на границе с Украиной, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Молдова возобновляет работу КПВВ

С 8:00 25 февраля восстанавливает функционирование пункт пропуска "Вулканешты", напротив украинского пункта пропуска "Виноградовка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пропуск лиц и транспортных средств был прекращен со стороны Молдовы 11 месяцев назад.

Правительство Украины еще в конце мая 2020 года приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах пропуска на границе с Республикой Молдовой (в том числе "Виноградовка").

Фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения Молдовы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Радий за Молдову 😁
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24.02.2021 16:22 Ответить
А паром на Румынешту когда запустите?
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24.02.2021 16:25 Ответить
Вулкан што ? или Вулкан не што ? )))
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24.02.2021 16:31 Ответить
 
 