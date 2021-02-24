Молдова возобновляет работу КПВВ "Вулканешты" на границе с Украиной, - Госпогранслужба
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С 8:00 25 февраля восстанавливает функционирование пункт пропуска "Вулканешты", напротив украинского пункта пропуска "Виноградовка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Пропуск лиц и транспортных средств был прекращен со стороны Молдовы 11 месяцев назад.
Правительство Украины еще в конце мая 2020 года приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах пропуска на границе с Республикой Молдовой (в том числе "Виноградовка").
Фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения Молдовы.
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Віталій Павлов
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