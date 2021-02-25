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Новости Политика Украины
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Вакарчук (352) Голос партия (490) Рудик Кира (97)

Вакарчук остается в партии "Голос" и у него такие же задачи, как у каждого члена партии, - Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вакарчук остается в партии

Музыкант Святослав Вакарчук остается членом партии "Голос", участвует в голосованиях и влияет на решения партии через имеющиеся механизмы, заявила лидер политсилы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Кира Рудик сообщила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Святослав Вакарчук – певец, он собирается ехать в турне со своим новым проектом. Партия "Голос" - это структура, которая развивается по национальному плану "Голоса". Святослав является членом партии "Голос". По моему мнению, неэффективно сейчас думать о прошлом и о том, как могло бы быть. Мы движемся дальше с теми ресурсами, которые сейчас у нас есть в наличии", – сказала она.

При этом Рудик подчеркнула, что на сегодняшний день у Вакарчука такие же задачи, как у каждого члена партии: "отстаивать ее репутацию, участвовать в голосованиях, влиять на решения партии через имеющиеся механизмы".

Вместе с тем, отвечая на вопрос, как часто он появляется в партийном офисе, лидер "Голоса" ответила: "Я бы сказала так: учитывая карантинные ограничения, не слишком часто".

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Как сообщалось, партия "Голос" 26 июня 2020 года провела внеочередной съезд, на котором приняла решение об изменении своего устава, а также прекратила полномочия народного депутата Святослава Вакарчука.
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Топ комментарии
+7
Его не для этого нанимали олигархи. Его задача была оттянуть голоса патриотов. Он с ней и успешно справился.
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25.02.2021 10:38
+5
А Притула? Денежек подкосили и все?
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25.02.2021 10:31
+5
Это он подстраивается под фон, как хамелеон.
Ничтожество на фоне Великого.
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25.02.2021 10:54
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А Притула? Денежек подкосили и все?
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25.02.2021 10:31 Ответить
співать буде
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25.02.2021 10:33 Ответить
в турне памяти кабзона Вакарчук остается в партии "Голос" и у него такие же задачи, как у каждого члена партии, - Рудик - Цензор.НЕТ 5484
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25.02.2021 10:33 Ответить
Славік міг би стати президентом замість вована.
Але злякався відповідальності. Вважаю, йому не місце в політиці.
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25.02.2021 10:34 Ответить
Пані Ксеніє, не приведи Боже!!!
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25.02.2021 10:38 Ответить
То краще Зе ?
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25.02.2021 10:39 Ответить
Два сапога - пара.
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25.02.2021 10:44 Ответить
Пані Ксеніє, туткай ,здається мені , - шо хрін, шо редька........................І
І , почухавши потилицю........ Без Петра, Арсенія і Олександра нам з цієї дупи не вилізти.
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25.02.2021 10:48 Ответить
Тільки треба налаштовуватись, що ця трійка до влади вже не прийде.
Шалений піпл їх не сприймає. Всі проблеми в цій країні через дурнуватий нарід.
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25.02.2021 12:11 Ответить
Бувальщина.
На лавочці сиділи чоловік і жінка. Раптом жінці на шию сів комар і почав пити кров. Чоловік розізлився, взяв сокиру і убив того комара. Він був страшенно здивований, коли жінчина голова покотилася по траві...
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25.02.2021 12:18 Ответить
Его не для этого нанимали олигархи. Его задача была оттянуть голоса патриотов. Он с ней и успешно справился.
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25.02.2021 10:38 Ответить
Огласите список патриотов, голоса которых он оттянул?!
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25.02.2021 11:07 Ответить
Результаты выборов 2019 в ВР. Там есть все.
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25.02.2021 11:20 Ответить
Я так и думал.. Абы перднуть в лужу!
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25.02.2021 11:21 Ответить
Ну и не перди. Кто тебя просит? Причину выдвижения Притулы в Киеве объяснишь? Когда все патриоты сняли свои кандидатуры в пользу Кличко, чтобы не победила зелень. А это фото в штабе Зели обоснуешь, тело?

Вакарчук залишається в партії "Голос" і в нього такі самі завдання, як у кожного члена партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 1216
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25.02.2021 11:40 Ответить
Полоумный....
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25.02.2021 11:42 Ответить
Вот и познакомились. Странное у тебя погоняло. Так ответ на конкретные факты будет или, действительно, абы воздух испортить?
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25.02.2021 11:46 Ответить
Ответ будет после того как ты назовешь фамилии патриотов у которых Вакарчук оттянул голоса.
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25.02.2021 11:47 Ответить
Пожалуйста -- в Украине у ЕС. В Киеве -- конкретно у Кличко. Ну и, рассказывай полуумный. Что теперь соврешь, особенно про фото?
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25.02.2021 11:54 Ответить
Троль, Кличко и Вакарчук не были конкурентами на выборах! Всего хорошего!
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25.02.2021 12:02 Ответить
Дебил думать не приучен? Понятно, он приучен только портить фекалиями воздух. И тебе не хворать, ватное тело.
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25.02.2021 12:08 Ответить
Бред.
Я голосовал за Голос. На ПЕС голосовать не собирался - ибо ПЕС - это партия одного олигарха, уже показавшего, что реформировать систему он не желает.
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15.03.2021 01:59 Ответить
Ватный рашистский длбб, *певец ротом*ввиду своей известности и популярности среди нарита за неск. десятков лимонов вечнозеленых *уговорился* пинчуками-ахметовыми-калобенями оттянуть проценты у Пороха! Так понятно обьяснила, баран винторогий заповедный?
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25.02.2021 11:58 Ответить
Я бы мог обьяснить почему Вы не правы, но, к сожалению или к счастью я не опускаюсь до дискуссий с быдлом. Всего хорошего!
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25.02.2021 12:01 Ответить
Всего плохого ,неудачи вам, рашкотвари, будете жестко наказаны тотальной нищетой и дефрагментацией заСрахи!
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25.02.2021 12:11 Ответить
Вакарчук остается в партии "Голос" и у него такие же задачи, как у каждого члена партии, - Рудик - Цензор.НЕТ 6681

Вакарчук остается в партии "Голос" и у него такие же задачи, как у каждого члена партии, - Рудик - Цензор.НЕТ 9614
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25.02.2021 10:43 Ответить
Это он декларирует или просит подкинуть деньжат? Очень похоже на последнее.
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25.02.2021 10:46 Ответить
Это он подстраивается под фон, как хамелеон.
Ничтожество на фоне Великого.
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25.02.2021 10:54 Ответить
співати на живо чи які там ще задачі?)
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25.02.2021 10:35 Ответить
Про що новИна??? Про те,що "індивідум" два рази "поклавший" на свій електорат зостався партії???
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25.02.2021 10:36 Ответить
перепрошую " в партії "
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25.02.2021 10:39 Ответить
Задача такая же, как и у Рудык - циклически связываться со СН. Вакарчук остается в партии "Голос" и у него такие же задачи, как у каждого члена партии, - Рудик - Цензор.НЕТ 5120
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25.02.2021 10:38 Ответить
Вакарчук залишається в партії "Голос" і в нього такі самі завдання, як у кожного члена партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 4928
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25.02.2021 10:55 Ответить
После этого фото в штабе Зели все вопросы по "Голосу" сняты. Абсолютно все.
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25.02.2021 11:06 Ответить
Какая такая же задача? Выполнять прихоти Пинчука?
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25.02.2021 10:40 Ответить
Это уже отработанный материал. Следующий кандидат Пинчука -- Притула.
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25.02.2021 10:45 Ответить
На корпоративах у слуг дриґатись.
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25.02.2021 10:51 Ответить
Член партії, член партії...

Цікаво, а хто в цій партії мозок?
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25.02.2021 10:49 Ответить
"Святослав Вакарчук - певец, он собирается ехать в турне со своим новым проектом.Источник: https://censor.net/ru/n3249985

Вот это чистая правда. Остальное-трёп. Жаль, считал её умнее.
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25.02.2021 10:50 Ответить
Видать, выборами запахло - опять надо рейтинги "Голосу" поднимать. Дураки-простофили, которые в третий раз поведутся на замануху зазывалы-Вакарчука, наверное, найдутся. Но вряд ли их будет хотя бы столько, сколько раньше.
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25.02.2021 10:57 Ответить
Олигархи снова подсобят со своими каналами

Вакарчук залишається в партії "Голос" і в нього такі самі завдання, як у кожного члена партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 4872
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25.02.2021 11:08 Ответить
Славко-дурко опять о себе решило напомнить?
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25.02.2021 11:08 Ответить
Я обижу его, я скажу - Вакарчук, никогда ты не будешь героем.
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25.02.2021 11:33 Ответить
Да, все таки извозчики ,лицедеи и *артисты*действительно шлюхи продажные без всяких жизненных принципов и морали! Негодяй этот вакарчук , я теперь сразу выключаю в машине радио, если слышу эту ************
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25.02.2021 12:07 Ответить
Татьяна, если только Вы будете сразу выключать радио где выступает Вакарчук, мы так никогда не победим олигархиат! Необходимо объединить вокруг себя миллионы таких же единомышленников и всем вместе выключать его песни на радио! Только тогда он почувствует гнев ущербной части населения! Господи, спаси Украину от слабоумных!
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25.02.2021 12:18 Ответить
Портрет найщирішого українця !
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25.02.2021 11:46 Ответить
Святослав Вакарчук - певец, он собирается ехать в турне со своим новым проектом. Партия "Голос" - это структура, которая развивается по национальному плану "Голоса". Святослав является членом партии "Голос".- Вакарчук "шпагат"-" Не можете Богові служити - і мамоні"
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25.02.2021 11:46 Ответить
Podyaka Vakar4uku za "GOLOS" !

Vid nix-zavzhdi pidtrimka patriotiv,yakix vlada presue !
Molodci ! Smilivi !
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25.02.2021 12:39 Ответить
 
 