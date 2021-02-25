Вакарчук остается в партии "Голос" и у него такие же задачи, как у каждого члена партии, - Рудик
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Музыкант Святослав Вакарчук остается членом партии "Голос", участвует в голосованиях и влияет на решения партии через имеющиеся механизмы, заявила лидер политсилы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Кира Рудик сообщила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Святослав Вакарчук – певец, он собирается ехать в турне со своим новым проектом. Партия "Голос" - это структура, которая развивается по национальному плану "Голоса". Святослав является членом партии "Голос". По моему мнению, неэффективно сейчас думать о прошлом и о том, как могло бы быть. Мы движемся дальше с теми ресурсами, которые сейчас у нас есть в наличии", – сказала она.
При этом Рудик подчеркнула, что на сегодняшний день у Вакарчука такие же задачи, как у каждого члена партии: "отстаивать ее репутацию, участвовать в голосованиях, влиять на решения партии через имеющиеся механизмы".
Вместе с тем, отвечая на вопрос, как часто он появляется в партийном офисе, лидер "Голоса" ответила: "Я бы сказала так: учитывая карантинные ограничения, не слишком часто".
Как сообщалось, партия "Голос" 26 июня 2020 года провела внеочередной съезд, на котором приняла решение об изменении своего устава, а также прекратила полномочия народного депутата Святослава Вакарчука.
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Але злякався відповідальності. Вважаю, йому не місце в політиці.
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Шалений піпл їх не сприймає. Всі проблеми в цій країні через дурнуватий нарід.
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Я голосовал за Голос. На ПЕС голосовать не собирался - ибо ПЕС - это партия одного олигарха, уже показавшего, что реформировать систему он не желает.
Ничтожество на фоне Великого.
Цікаво, а хто в цій партії мозок?
Вот это чистая правда. Остальное-трёп. Жаль, считал её умнее.
Vid nix-zavzhdi pidtrimka patriotiv,yakix vlada presue !
Molodci ! Smilivi !