Действующая власть продолжает агрессивное наступление на украинских патриотов, - Турчинов
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Продолжается агрессивное наступление действующей власти на украинских патриотов, одержавших победу на Майдане и защищавших Украину в опаснейшие времена нашей истории.
Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире "5 канала".
По его словам, наступление на патриотов происходит системно и спланированно, в то время, когда реальных убийц украинских граждан освобождают и отдают России.
"В то время, когда по всей Украине проходили акции протеста в поддержку Стерненко и противодействия реваншу и контрреволюции, во Львове следователи ГБР проводили обыск дома у сотника Самообороны Майдана, ветерана АТО, члена "ЕС" Игоря Солонинко за якобы избиение "беркутовцев" в феврале 2014" - сказал Турчинов, добавив, что в четверг состоится очередное заседание суда над Софией Федыной и Марусей Звиробий, "которых власти обвиняют в покушении на Зеленского". Политик напомнил, что покушение было в виде жесткой критики Зеленского за отвод войск.
"Добавьте дело Татьяны Чорновол, которая также обвиняется в убийстве во время событий Революции Достоинства. Цинизм, наглость, демонстративный реванш - это реальное лицо "зеленой" власти. И именно против этого выступают люди ", - сказал он, подчеркнув, что против тех, кто во вторник был на Банковой и пытался в рамках конституционных прав противодействовать реваншу," уже открыто семь уголовных дел ".
По мнению руководителя Центрального штаба "ЕС", есть только один путь остановить "ватный реванш" - полная перезагрузка действующей власти.
Пожалуйста, подождите...
При перегляді сайту МО Росії, це повідомлення від його департаменту інформації та масових комунікацій (ДIМК) притягнуло нашу особливу увагу.
22-го лютого 2021 р ДIМК повідомив: "До кінця 2021 р у з'єднання та частини СВ сплановано до постачання понад 800 од. бронетехніки. У рамках виконання ДОЗ-2021 підприємства ОПК передадуть МО РФ ******* та модернізовані зразки бронетехніки, що зарекомендували себе у різних кліматичних зонах".У війська надійдуть понад 90 танків Т-72Б3 та Т-72Б3М, близько 80 Т-80БВМ та партія танків Т-90М, частина з якої буде передана у Казанське вище танкове командне училище. Крім того, у війська надійдуть понад 120 БМП-3, понад 280 модернізованих БМП-2М та близько 300 БТР-82А/АМ.
Фактично, це майже 900 од. бронетехніки, оскільки, якщо скласти кількість цих танків (без не названої кількості Т-90М) та кількість БМП, вийде 870 од., а з Т-90М вийде майже 900 (до 200 танків та 700 БМП).
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/rosija_nashpigovuje_novoju_bronetehnikoju_vijskovi_chastini_scho_natsileni_na_ukrajinu_plani_terminovo_zbilsheni_udivichi-2973.html
Доброе утро.
** Вчера под стенами ОП прошел митинг в поддержку Стерненко. Аваков решил:
- сначала мы закроем ворота и не пустим людей туда, куда всегда пускали.
- потом мы нагоним туда хенову гору "космонавтов", устроим провокацию с фаерами і штовханину.
- потом успешно оттесним митингующих от ворот, и в целом устраним "опасность"
Понял, Вова, кто твоя надежа и опора в этом мире, полном неблагодарных и злых людей, не ценящих твои жалкие потуги поиграться в президента?
Конечно же, Арсен Борисыч!
Он с нами *****, навсегда, как герпевирус.
** Рябошапка планирует вскоре вернуться в Украину, чтобы представить «видение, визию того, какой может быть наша страна в ближайшее время, и как мы можем этому поспособствовать».
Знаете, после вчерашнего награждения Рябошапки Госдепом, я уже его даже как-то жду.
И пою песенку «Доктор едет едет сквозь снежную равнину, порошок целебный людям он везёт».
Жутко интересно, какие козыря и против кого он привезет в свете такой неожиданной награды.
** Около 100-150 тысяч человек будут сдавать экзамен на уровень владения украинским языком.
Получать сертификат придется не всем госслужащим, потому что закон не имеет обратной силы, а только тем, кто планирует дальше двигаться в карьере.
И знаете что? Более чем уверена, что таки пойдут сдавать. Вырывая из жопы волоса, но пойдут за сертификатом. И не сразу, постепенно, но ВСЕ госслужащие будут владеть украинским.
По крайней мере - на рабочем месте.
** МОЗ Украины заплатило за индийские вакцины CoviShield компании Crown Agents 1,6 миллиарда грн. Т.е. одна доза стоит 135 грн.
В 2020 году в Бельгии одна доза самой дешевой из вакцин - Oxford/AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 грн).
То есть, индийская вакцина (дженерик) обошлась Украине в 2,7 раза дороже "Астразенеки"-оригинала.
Оркестр играет тушь, скачут упругие милашки с пипидастрами, все ликуют.
Брависсимо, господа мастера спорта по борьбе с вирусом!
** Депутаты харьковского горсовета немношк помяли ОПЗЖшника Андрея Лесика сразу после того, как он заявил про то, что «несколько лет назад произошел вооруженный переворот в Украине».
Я, конечно, дико возмущена такому недемократичному методу воздействия на харьковского ************* як стусани і підсрачники. Хотя нет, не возмущена вообще, кого я обманываю?
А еще, в харьковском горсовете вчера представители ЕС наваляли люлей шариёвцам, которые принесли плакат с ******* педофила Шмария и надписью "Стоп политическим репрессиям".
Я, конечно, дико возмущена такому недемократичному методу воздействия на шариёнышей как *******. Хотя нет, не возмущена вообще, кого я обманываю?
** Свежих рейтингов подвезли:
"Слуга народу" - 19,7%
"Європейська солідарність" - 16,2%,
"Опозиційна платформа - За життя" - 14,2%.
"Батьківщина" 12,0%
А потом мы спустимся с горы и меееедленно …ну, вы поняли.
** Сьогодні було зареєстровано два законопроекти від партії ЄС щодо кримінального покарання колабораційної діяльності.
«Законопроектом передбачено покарання за будь-яку публічну підтримку дій Росії проти України, її незаконних утворень на тимчасово окупованих територій, інформаційну пропаганду, добровільну співпрацю з окупаційною владою в ОРДЛО і в Криму, фінансування воєнізованих формувань та інші дії, які загрожують національній безпеці держави.»
Сроки от 10ти лет и до пожизненного плюс конфискация имущества.
И Слуги не рискнут не голосовать за эти законопроекты, зуб даю.
На этой радостной ноте я желаю вам хорошего дня и шоб все падлюки повыздыхали, а ми чтоб жили и процветали)
Таня Адамс
"В аналітичній доповідній сказано, що вони (РФ, - ред.) готувалися (до анексії Криму, - ред.) із 1990-х років. Перший крок до окупації Криму був пов'язаний із тим, що вони дотиснули тогочасне керівництво України, яке дозволило їм створити потужну військову базу на теренах АР Крим. Потім були так звані Харківські угоди, які не просто продовжили перебування російських військових у Криму, а фактично зняли обмеження з їх пересування територією Криму, що дозволило їм безконтрольно нарощувати чисельність. Це дало їм можливість в умовах руйнації Збройних сил України серйозно підготуватися до анексії", - пояснює політик.
Він також зазначив, що Росія продовжує нарощувати військові потужності не лише в тимчасово окупованому Криму і загарбаному Донбасі, а й уздовж кордону України з півночі:
"Росія не припинила війну проти України. У них нарощування військового потенціалу відбувається не тільки на території окупованого Криму. Воно відбувається на сході нашої держави, у так званому південному військовому окрузі, з півночі нашої держави, де в них розташований "західний військовий округ". Тобто навколо кордону нашої країни відбувається системне послідовне нарощування військових сил. І ми повинні бути до цього готовими. Путін рахуватиметься тільки з силою. Коли вони побачать, що наша армія не стає слабкішою, що наша армія озброєна ******** зброєю, яка дістане їх, де б вони не планували проти нас агресію - тільки з цим вони рахуватимуться. Тільки це їх зможе зупинити. І, на жаль, відповідей на ці питання в чинної влади (України, - ред.) нема", - наголосив Олександр Турчинов.
Дивіться ефір від 24 лютого повністю
Не можна казати про системну протидію гібридній агресії РФ, коли продовжуються поступки ворогу в енергетиці та на передовій, вважає політик
Санкції проти проросійських пропагандистських телеканалів і депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його оточення не можна вважати системною протидією гібридній війні РФ, адже влада продовжує фінансувати Росію українськими грошима, купуючи електроенергію. Про це в ефірі ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" сказав секретар РНБО України (2014-2019) Олександр Турчинов.
"Є така складова гібридної війни, як енергетична складова. І як можна говорити про боротьбу і про протидію російській агресії, коли чинна влада безпосередньо і серйозно фінансує російську агресію? Це стосується енергетичної складової гібридної війни, яка призвела до повної капітуляції чинної влади", - зазначив він.
"Вбивши, знищивши українську енергетику - і в першу чергу фундамент української енергетики - ядерну енергетику, вони сьогодні тримають енергетичний баланс винятково за рахунок перетоків електроенергії з Білорусі та Росії. Тобто фінансується тероризм у вигляді Російської Федерації, підтримується режим Путіна, підтримується агресивна позиція Росії проти нашої держави конкретними українськими грошима - грошима наших громадян. І це робить ця влада", - наголосив Турчинов.
"Тому говорити, що вони системно почали працювати… Два роки працювали, працювали - шукали мир в очах Путіна, і раптом прозріли. Ні. Це локальна подія, пов'язана з інтересами, скажімо так, політичного пристосування. Але, на жаль, серйозні поступки ворогу продовжуються. Зокрема, це стосується енергетичної складової гібридної війни, ну і того, що ми бачимо на сході нашої країни", - зауважив політик.
На думку Турчинова, якщо запроваджені проти пропагандистських телеканалів, Віктора Медведчука та його оточення санкції не отримають продовження у вигляді звинувачень у тероризмі, які мають бути потім доведені в українських судах та ЄСПЛ, пропагандистські телеканали та проросійські сили можуть вийти з ситуації переможцями.
"В чому є небезпека - вони все роблять − не буду говорити через яке місце. Результат може бути - як завжди у них виходить, і цей результат може бути серйозним фіаско. Тому що у випадку, коли не будуть публічно висунуті звинувачення в тероризмі - я нагадаю, санкції на громадян України, які перебувають на території країни, накладаються на одній підставі - участь у терористичній діяльності. І у випадку, коли з цієї підстави ви робите конкретний крок - він має отримати підтвердження. А саме - конкретні кримінальні справи, конкретні звинувачення конкретним особам, передача справ до суду і вирок суду. Але, на превеликий жаль, цього нічого не зроблено", - пояснив він.
"Я не кажу навіть про українські суди. Але є такий суд, як Європейський суд з прав людини, і коли держава не підтвердить свої звинувачення конкретними судовими рішеннями, то ми можемо мати повернення цих колаборантів і їхніх інформаційних ресурсів уже як переможців. Це є небезпека", - підсумував екссекретар РНБО.
Дивіться повний запис програми "Велика політика"
Під час акції на підтримку Сергія Стерненка на вулиці Банковій в Києві були затримані активісти і проти них вже відкрито сім кримінальних справ. Про це в ефірі ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" сказав очільник РНБО України (2014-2019) Олександр Турчинов.
"Проти тих, хто вчора був на вулиці Банковій, хто висловлював свою позицію, вже відкрито сім кримінальних справ. Тобто це нові справи проти тих, хто в межах своїх конституційних прав намагається захистити не Стерненка і патріотів, а право українців бути українцями і право українців виборювати своє майбутнє. Фактично, захистити надбання Революції Гідності і захистити наш європейський демократичний курс", - сказав він.
За словами політика, це політичне замовлення було сформоване ще в середині 2019 року і воно продовжує виконуватись.
"Це не змінює настрій чинної влади. Вони як боялися і не розуміли Революції Гідності, так, на превеликий жаль, вони продовжують відчувати в цьому загрозу. Тобто загрозу своїй ватній психології, своєму формату "какая разніца". Я ніколи не забуду жарти "95 кварталу" під час тих страшних подій, коли вони розповідали, що бійцям "Беркута" треба дати ********* палички, щоб виробляти електроенергію, коли вони били і вбивали людей на Майдані. Тобто це страх українського народу і патріотів. Цей страх домінує в їхньому світогляді і в конкретних їхніх діях", - підсумував Олександр Турчинов.
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«Так звані «судді»: «тупицькі, вовки, попревичі» - це все агентурна мережа Кремля, тому й дії їх відбуваються на знищення нашої держави.
Ярош радить Зеленському не ховатись, не обгороджувати себе лавами українських нацгвардійців та поліцейських, а вийти на діалог до тих українців, які протидіють несправедливості «У випадку, якщо інші судові інстанції продовжать цей репресивний курс, підготувати й опублікувати Указ Президента України «Про помилування Сергія Стерненка», - написав політик.: https://glavcom.ua/news/ce-vdala-specoperaciya-rosiji-yarosh-pro-spravu-sternenka-738844.htmlдить
Ярош писав за нього в ФБ.
І тут - вирок Стерненку, який підставляє президента під удар патріотичної, активної частини суспільства.
Висновок напрошується сам: це вдала спецоперація Російської імперіі та її холуїв в Україні.
Так звані «судді»: тупицьки, вовки, попревичи - це все агентурна мережа Кремля, тому й дії їх відбуваються на знищення нашої Держави...
На Війні всі ворожі сітки необхідно ліквідовувати. У наших умовах - це революційне реформування судової гілки влади...
«Дивним чином», правове свавілля в Одесі співпало з загостренням на Фронті. Все як по книжці...
Я би радив президенту Зеленському:
- не ховатись, не обгороджувати себе лавами українських нацгвардійців та поліцейських, а вийти на діалог до тих українців, які протидіють несправедливості;
- терміново подати до Верховної Ради, «як невідкладний», законопроект «Про колабораціонізм», або публічно підтримати вже зареєстрований партією Європейська солідарність;
- терміново, за допомогою не тільки «монобільшості», а всіх національних сил у ВР, реформувати судову гілку влади;
- у випадку, якщо інші судові інстанції продовжать цей репресивний курс, підготувати й опублікувати Указ Президента України «Про помилування Сергія Стерненка»...
На мій погляд, такі дії державної влади знімуть напругу в суспільстві та «дадуть по зубам» кремлівській гидоті...
Он обслуживет нынешнюю власть и Авакова.
Никто не забыл как при прежней власти они бегали как ужаленные с плакатами "Хто вбив Гандзюк?"
А сейчас как отрезало. Гандзюк их больше не интересует.
Не цінували Пороха, погналися за мрією і ... просрали все.
Шо вам ляді зрадойпані не вистачало? Скажіть мені падли? Що вихотіли, коли обирали Зе-лупу? Чи не підтримали Пороха?
Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.