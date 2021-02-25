Действующая власть продолжает агрессивное наступление на украинских патриотов, - Турчинов

Продолжается агрессивное наступление действующей власти на украинских патриотов, одержавших победу на Майдане и защищавших Украину в опаснейшие времена нашей истории.

Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире "5 канала".

По его словам, наступление на патриотов происходит системно и спланированно, в то время, когда реальных убийц украинских граждан освобождают и отдают России.

"В то время, когда по всей Украине проходили акции протеста в поддержку Стерненко и противодействия реваншу и контрреволюции, во Львове следователи ГБР проводили обыск дома у сотника Самообороны Майдана, ветерана АТО, члена "ЕС" Игоря Солонинко за якобы избиение "беркутовцев" в феврале 2014" - сказал Турчинов, добавив, что в четверг состоится очередное заседание суда над Софией Федыной и Марусей Звиробий, "которых власти обвиняют в покушении на Зеленского". Политик напомнил, что покушение было в виде жесткой критики Зеленского за отвод войск.

"Добавьте дело Татьяны Чорновол, которая также обвиняется в убийстве во время событий Революции Достоинства. Цинизм, наглость, демонстративный реванш - это реальное лицо "зеленой" власти. И именно против этого выступают люди ", - сказал он, подчеркнув, что против тех, кто во вторник был на Банковой и пытался в рамках конституционных прав противодействовать реваншу," уже открыто семь уголовных дел ".

По мнению руководителя Центрального штаба "ЕС", есть только один путь остановить "ватный реванш" - полная перезагрузка действующей власти.