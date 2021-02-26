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МИД Украины о заявлениях РФ по Крыму: "Исключительно фантастическая пропаганда"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

МИД Украины о заявлениях РФ по Крыму:

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление вице-спикера Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого по Крыму. В МИД назвали "фантастической пропагандой" его заявление о том, что Крым якобы никогда не вернется в состав Украины.

Об этом в Twitter написал спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"В романах Льва Толстого была правда, а в заявлениях его потомка - исключительно фантастическая пропаганда", - написал Николенко.

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Напомним, вчера Толстой заявил, что ни Крым, ни Севастополь якобы никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации.

МИД Украины о заявлениях РФ по Крыму: Исключительно фантастическая пропаганда 01
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Топ комментарии
+18
Если вся Украина смогла выйти из состава российской империи, то вернуть небольшие територии точно сможет. Всему своё время.
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26.02.2021 12:26
+15
Толстому надо напомнить про историю: кто бы мог подумать, что такой "могучий" совок развалится в клочья, а восточная и западная Германии объединятся в единое государство.
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26.02.2021 12:28
+15
Не про Крым, но тоже -- наше:

Интересно конечно судьба поворачивается

Вот были Донецк и Луганск. Кормили всю Украину, не хотели биндер, шахтер ваще профессия и норм зарабатывает, повышеная пенсия, сделаем отдельную процветающую республику (даже две).
МЗС України про заяви РФ щодо Криму: "Виключно фантастична пропаганда" - Цензор.НЕТ 9205
По итогу шахтеры сидят то на пиках точеных, то периодически перебираются задницей на альтернативный вариант, Донбасс-арена разваливается, люд разьехался, Луганск вообще вперде, ни транспорта, ни дорог, даже рельсы поворовали, единственный путь где то получать стабильную зарплату - это армия. В которой ты можешь воевать с биндерами, за достойную зарплату которую сейчас планируют повысить аж до 19500 рублей.

Что на наши деньги 7200 грн. Чуть больше минимальной зарплаты. При отстойной вещевке и питании, пока биндеры возмущаются что Таланы не такие же удобные как Ловы, ты будешь наматывать на ноги портянки официально отгруженые тебе со склада и получать валенки за которые потом в случае чего отчитаться надо. Неся службу с россиянами, которые почему то смотрят на тебя не как на брата, а как на говно, на низшую касту ради которой вот приходится нести русский мир. Армия мечты прям. За которую тебя скорее всего зажмурят в окопах, а Басурин будет рыгать про: - Один раненый, и то случайно, гильза руку обожгла, какой погибший, о чем вы?

Я как то общался (давно) с одним из представителей офиса президента, и мне озвучили план Зеленского насчет оккупированых территорий, что мол мы сделаем в Донецкой/Луганской области город сад, и они сами попросятся в Украину, кто же хочет в жопе жить?

Я смеялся с этой логики, орал что выпь. Да они уже шесть лет живут в жопе, в непросветной жопе, они смотрят на украинских солдат экипированых и получающих на передовой от штуки баксов и талдычат про величие русского мира, не понимая что вот он такой и есть русский мир, в говне, без перспектив, но с пафосом на тему империи, бога, совка и прочего.

7200 грн. Именно за столько выживал коллаборант, которого уничтожил украинский солдат. Или которого еще уничтожит.

Можно было бы посочуствовать, если бы это не был их выбор.
Serg Marco
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26.02.2021 12:39
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Если вся Украина смогла выйти из состава российской империи, то вернуть небольшие територии точно сможет. Всему своё время.
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26.02.2021 12:26 Ответить
+100500.
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26.02.2021 12:36 Ответить
Толстому надо напомнить про историю: кто бы мог подумать, что такой "могучий" совок развалится в клочья, а восточная и западная Германии объединятся в единое государство.
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26.02.2021 12:28 Ответить
Крым никуда и не уходил..его временно оккупировали монголо-татары....
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26.02.2021 12:31 Ответить
В головах людей много всякого . Особенно удивляют их прогнозы о владении земель . Типа "никогда" . Земля будет существовать еще сотни миллионов лет . А вот насчет прямоходящих совсем не уверен .
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26.02.2021 12:34 Ответить
Так "референдум" или "военные действия"?
Википедия, заметка "Список войн и вооружённых конфликтов России" в русскоязычноом разделе. Кто-то видит слова "референдум", "народное волеизлияние", "самоопределение"?
МЗС України про заяви РФ щодо Криму: "Виключно фантастична пропаганда" - Цензор.НЕТ 9781

Анатолий Дацюк
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26.02.2021 12:35 Ответить
У лаптеногих при слове победа наступает неконтролируемая течка слюней и бурный оргазмический припадок
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26.02.2021 12:51 Ответить
Победуны МЗС України про заяви РФ щодо Криму: "Виключно фантастична пропаганда" - Цензор.НЕТ 7180
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26.02.2021 17:17 Ответить
Не про Крым, но тоже -- наше:

Интересно конечно судьба поворачивается

Вот были Донецк и Луганск. Кормили всю Украину, не хотели биндер, шахтер ваще профессия и норм зарабатывает, повышеная пенсия, сделаем отдельную процветающую республику (даже две).
МЗС України про заяви РФ щодо Криму: "Виключно фантастична пропаганда" - Цензор.НЕТ 9205
По итогу шахтеры сидят то на пиках точеных, то периодически перебираются задницей на альтернативный вариант, Донбасс-арена разваливается, люд разьехался, Луганск вообще вперде, ни транспорта, ни дорог, даже рельсы поворовали, единственный путь где то получать стабильную зарплату - это армия. В которой ты можешь воевать с биндерами, за достойную зарплату которую сейчас планируют повысить аж до 19500 рублей.

Что на наши деньги 7200 грн. Чуть больше минимальной зарплаты. При отстойной вещевке и питании, пока биндеры возмущаются что Таланы не такие же удобные как Ловы, ты будешь наматывать на ноги портянки официально отгруженые тебе со склада и получать валенки за которые потом в случае чего отчитаться надо. Неся службу с россиянами, которые почему то смотрят на тебя не как на брата, а как на говно, на низшую касту ради которой вот приходится нести русский мир. Армия мечты прям. За которую тебя скорее всего зажмурят в окопах, а Басурин будет рыгать про: - Один раненый, и то случайно, гильза руку обожгла, какой погибший, о чем вы?

Я как то общался (давно) с одним из представителей офиса президента, и мне озвучили план Зеленского насчет оккупированых территорий, что мол мы сделаем в Донецкой/Луганской области город сад, и они сами попросятся в Украину, кто же хочет в жопе жить?

Я смеялся с этой логики, орал что выпь. Да они уже шесть лет живут в жопе, в непросветной жопе, они смотрят на украинских солдат экипированых и получающих на передовой от штуки баксов и талдычат про величие русского мира, не понимая что вот он такой и есть русский мир, в говне, без перспектив, но с пафосом на тему империи, бога, совка и прочего.

7200 грн. Именно за столько выживал коллаборант, которого уничтожил украинский солдат. Или которого еще уничтожит.

Можно было бы посочуствовать, если бы это не был их выбор.
Serg Marco
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26.02.2021 12:39 Ответить
В состав Российской федерации - всегда. Только вот Российская федерация - не всегда...
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26.02.2021 12:39 Ответить
Тоже вариант. И очень правдоподобный.
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26.02.2021 13:01 Ответить
вернётся Крым вместе с Кубанью))) козломордые вы там деньжата приберегите, вам скотам ещё шахты и заводы восстанавливать, выплачивать пожизненные пенсии родственникам убитых и поливать грядки в Крыму в качестве бесплатной рабсилы.
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26.02.2021 12:59 Ответить
********* не буде, а Крим буде.
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26.02.2021 14:37 Ответить
Міжнародна спільнота, ще жодного разу за Росію, всерйоз не бралася. Схоже, це станеться незабаром. Ось тоді й подивимося, як у неї вийде її традиційне: "себя показать и всему миру нашкодить".
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26.02.2021 17:52 Ответить
Пример этого правнучка Льва Толстого подтверждает истину:
На потомках великих природа отдыхает.
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26.02.2021 18:35 Ответить
 
 