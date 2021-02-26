МИД Украины о заявлениях РФ по Крыму: "Исключительно фантастическая пропаганда"
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В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление вице-спикера Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого по Крыму. В МИД назвали "фантастической пропагандой" его заявление о том, что Крым якобы никогда не вернется в состав Украины.
Об этом в Twitter написал спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"В романах Льва Толстого была правда, а в заявлениях его потомка - исключительно фантастическая пропаганда", - написал Николенко.
Напомним, вчера Толстой заявил, что ни Крым, ни Севастополь якобы никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации.
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Википедия, заметка "Список войн и вооружённых конфликтов России" в русскоязычноом разделе. Кто-то видит слова "референдум", "народное волеизлияние", "самоопределение"?
Анатолий Дацюк
Интересно конечно судьба поворачивается
Вот были Донецк и Луганск. Кормили всю Украину, не хотели биндер, шахтер ваще профессия и норм зарабатывает, повышеная пенсия, сделаем отдельную процветающую республику (даже две).
По итогу шахтеры сидят то на пиках точеных, то периодически перебираются задницей на альтернативный вариант, Донбасс-арена разваливается, люд разьехался, Луганск вообще вперде, ни транспорта, ни дорог, даже рельсы поворовали, единственный путь где то получать стабильную зарплату - это армия. В которой ты можешь воевать с биндерами, за достойную зарплату которую сейчас планируют повысить аж до 19500 рублей.
Что на наши деньги 7200 грн. Чуть больше минимальной зарплаты. При отстойной вещевке и питании, пока биндеры возмущаются что Таланы не такие же удобные как Ловы, ты будешь наматывать на ноги портянки официально отгруженые тебе со склада и получать валенки за которые потом в случае чего отчитаться надо. Неся службу с россиянами, которые почему то смотрят на тебя не как на брата, а как на говно, на низшую касту ради которой вот приходится нести русский мир. Армия мечты прям. За которую тебя скорее всего зажмурят в окопах, а Басурин будет рыгать про: - Один раненый, и то случайно, гильза руку обожгла, какой погибший, о чем вы?
Я как то общался (давно) с одним из представителей офиса президента, и мне озвучили план Зеленского насчет оккупированых территорий, что мол мы сделаем в Донецкой/Луганской области город сад, и они сами попросятся в Украину, кто же хочет в жопе жить?
Я смеялся с этой логики, орал что выпь. Да они уже шесть лет живут в жопе, в непросветной жопе, они смотрят на украинских солдат экипированых и получающих на передовой от штуки баксов и талдычат про величие русского мира, не понимая что вот он такой и есть русский мир, в говне, без перспектив, но с пафосом на тему империи, бога, совка и прочего.
7200 грн. Именно за столько выживал коллаборант, которого уничтожил украинский солдат. Или которого еще уничтожит.
Можно было бы посочуствовать, если бы это не был их выбор.
Serg Marco
На потомках великих природа отдыхает.