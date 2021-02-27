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Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая

В Украине недостаточно высокие темпы вакцинации от коронавируса.

 Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая выразила 26 февраля в эфире телеканала "Украина 24".

"Кроме введения ограничительных мер, вопрос в том, сможем ли мы провести должным образом вакцинацию. Министерство [здравоохранения] допускало, что мы будем вакцинировать 4,5 млн в месяц, а может, 5–7 млн. Это нереалистичные цифры, Европа это показывает. Есть промахи организационные даже на первом этапе, самом простом – когда вакцинируют людей на работе, не нужно их искать, ждать, когда они придут или они пропустят свою очередь", – сказала она.

По словам экс-министра, следующие этапы вакцинации "будет намного сложнее провести".

"И то, что первый этап организован с такими темпами – всего тысяча людей в день, – это большой вопрос к организаторам", – заявила Скалецкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первый день вакцинации от COVID-19 привили 90 столичных медработников, - Кличко. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Главное при входе в магазин не разрешайте приставлять градусник к вашему
лбу, чтобы измерить температуру. Они стирают так память. Вчера я зашел за
хлебом и молоком, а вышел с двумя бутылками пива.
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27.02.2021 01:18
+5
И при этом улыбается .
Куда редактор смотрит - если все плохо - то зачем ставить фото улыбающейся Скалецкрй?
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27.02.2021 01:02
+5
Если не болел, то как раз и надо вакцинироваться. Чтобьі организм вьіработал антитела и исключил возможность заболевания. У переболевших антитела есть и вакцинация им до лапмочки.
Но вакцинироваться надо нормальноф вакциной, а не той мочей из священной реки Ганг что ублюдок степанов приволок.
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27.02.2021 06:52
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«В Украине недостаточно высокие темпы вакцинации от коронавирусаИсточник: https://censor.net/ru/n3250456»
То есть Скалецкая ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ СЧИТАЕТ ВЫСОКИМИ , только ннедостаточными ? 😀😀😀
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27.02.2021 01:00 Ответить
И при этом улыбается .
Куда редактор смотрит - если все плохо - то зачем ставить фото улыбающейся Скалецкрй?
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27.02.2021 01:02 Ответить
Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая - Цензор.НЕТ 2628
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27.02.2021 08:24 Ответить
Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая - Цензор.НЕТ 7434
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27.02.2021 08:25 Ответить
Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая - Цензор.НЕТ 335
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27.02.2021 08:27 Ответить
Всего 1.000 человек за пару суток провакцинировали это кАнечно докуя !!! Не повезло пАцанам что их так просто поймали и укололи...!!! Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая - Цензор.НЕТ 7939
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27.02.2021 01:12 Ответить
У меня всего один вопрос к вакцинации - Если я не болел Ковидом, то зачем мне вакцинироваться чтобы с моими вполне нормальными легкими произошел "эффект стекла"(он происходит даже при самой легкой форме).. Или это единственный способ чтобы я уже никак не пропетлял от Ковида !? Ну че скажете Айболиты куевы !?
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27.02.2021 01:17 Ответить
полгода не надо никаких вакцин а потом смотри сам но нн тот кал который зэ-шут с индии приволок
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27.02.2021 01:22 Ответить
Если не болел, то как раз и надо вакцинироваться. Чтобьі организм вьіработал антитела и исключил возможность заболевания. У переболевших антитела есть и вакцинация им до лапмочки.
Но вакцинироваться надо нормальноф вакциной, а не той мочей из священной реки Ганг что ублюдок степанов приволок.
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27.02.2021 06:52 Ответить
Да он как раз болел (точно помню, что он писал об этом). Просто описка скорей всего.
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27.02.2021 12:24 Ответить
Мені цікаво, де ви бачили про те, що ковідна вакцина =исключила возможность заболевания= ?
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28.02.2021 04:24 Ответить
В науково-популярному журналі читав, що вакцина - це дуже слабкий збудник хвороби щоб змусити організм виробити антитіла проти справжньої хвороби
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06.03.2021 12:03 Ответить
Pfizer ili Moderna neimejet pri sebe virusa.Tam tolko formula ,tak sto zabolet virusom vi nemozete ot nix
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27.02.2021 07:55 Ответить
Поищи про эти стекла инфу до 20-го года.
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27.02.2021 10:01 Ответить
Никаких эффектов стекол точно не будет - ни одна из вакцин не содержит живых вирусов. А вот стоит или не стоит - решать Вам. Никаких вразумительных данных о завезенном Степановым шмурдяке я не нашел. Скорей всего ничего страшного в нем нет. Возможно, он даже работает. И я уверен, что с обычными здоровыми людьми 10-60 лет, у которых нет аллергии, после прививки ничего не случится... Но прикол в том, что у этих людей даже при естественном заболевании вероятность осложнений мала. Хотя прививка вроде как помогает и исключает тяжелую форму течения.
Но вот с основной группой риска, которые и создают нагрузку на систему здравоохранения (люди старше 65), вопрос не решен. В некоторых странах даже оригинал AZ не используется для вакцинирования этой категории. Что говорить о дженерике? Скорей всего все будет хорошо, но никто никаких гарантий не даст. Если бы я точно знал, что переболел, то я бы лучше подождал (хотя я в любом случае пока подожду))). Кроме того, есть тесты на антитела. Сдадите через полгода - увидите, нужна ли Вам прививка. А к тому времени уже будут данные по всем применяемым вакцинам.
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27.02.2021 12:39 Ответить
Главное при входе в магазин не разрешайте приставлять градусник к вашему
лбу, чтобы измерить температуру. Они стирают так память. Вчера я зашел за
хлебом и молоком, а вышел с двумя бутылками пива.
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27.02.2021 01:18 Ответить
себе и своим детям колите это индуское дерьмо твари конченые
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27.02.2021 01:21 Ответить
фига се - 3 человека в день недостаточные темпы?
хотите 4?
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27.02.2021 01:25 Ответить
Зато под маскою, мы можем всем им показывать язык ! Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая - Цензор.НЕТ 8955
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27.02.2021 01:29 Ответить
и в карманах дули крутить
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27.02.2021 01:31 Ответить
може сначала не дерьмо индусское колоть, а как бе то шо для людей?
глядишь и темпы подскочат.
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27.02.2021 01:30 Ответить
вот парашский спутинк грят настоко эффективен, что
тысячи моментально выздоровели, миллионы сбросили маски и ходють-ходють фсе, здоровые такие, аки багатыры- ничё не
баяцца...и это им ещё и прививать-то не начали...
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27.02.2021 01:32 Ответить
весь потенциал конечно же еще не раскрыт, а от витяня ляшко уже рапортнул шо у всех 8ми привитых осложнений не обнаружено, он лично за ними наблюдает.
на самом деле - дай бог, шо бы и не было никаких осложнений,
но не провереную и не тестированую толком муету себе под шкуру загонять как то стремно....
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27.02.2021 01:45 Ответить
U vcera odin pomer posle prilivki astra zeneca emu bylo 77 let bolel serdcem,posle 3 minut posle ukola pomer.Etu vakcinu nemozno puskat takogo vozrosta liudiam.S pfizer problem nebylo
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27.02.2021 08:00 Ответить
Откуда эта новость ?
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27.02.2021 09:01 Ответить
Litve oficialno minsdrav objavili.No skazali sto eto ne ot prilivki a drugoje.Astra zeneca vse uze bojatsia i tak,a teper ecio bobavili straxa.S pfizer uze boleje 200 tysiac ukol zdelali problem bolsix nebylo daze tex liudej sto vyse 80 let
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27.02.2021 09:18 Ответить
Ambulatoriji emu zdelali prilivku astra zeneca i tam posle 3 minut pomer,skazali sto serdce.Kak bi ranse govorili tolko s 55 let,no vidimo peredumali i pustili 77 let celoveku
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27.02.2021 09:22 Ответить
Govoriat pro astra zenecu sto pobocnyje efkt projavliajetsia srazu,pfizer posle vtorogo ukola nekotorim liudiam no kak bi skazali vypit paracetomol i net problem.Iz 230 tysiac imeli 800 celovek pobocni efekti bolsinstve u nas pfizer 95% gde to delali prilivki,potom Moderna i astra zeneca tex malo
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27.02.2021 09:30 Ответить
Справедливости ради, стоит отметить, что смерть после прививки и смерть из-за прививки - это разные вещи. Но то, что AZ во многих странах не рекомендован для стариков - факт. И скорей всего причины для этого есть.
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27.02.2021 12:50 Ответить
Возможно потому ,что с возрастом связаны многие хронические болезни .
И дело не так в возрасте ,как в состоянии организма на момент вакцинации.
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27.02.2021 13:19 Ответить
Возможно. Но дело не только в болезнях. Имунная система стариков работает не так, как у молодых.
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27.02.2021 13:24 Ответить
Согласна . Только ,пожалуйста ,не называйте этих людей стариками.
Это пожилые люди .
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27.02.2021 14:11 Ответить
Я еще помню песню "Дорогие мои старики". Ничего плохого я в смысл этих слов не вкладывал. Может быть, я не прав.
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27.02.2021 15:17 Ответить
Da tak i jest ,on mozet i slabi bil do prilivki.Poka eto edinicni slucaj.U nego s sercem byli problemi do togo.
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27.02.2021 15:55 Ответить
AZ во многих странах не используется для прививки стариков. Ее на них даже не тестировали, по-моему. А скорей всего запретили использование именно после подобных случаев.
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27.02.2021 12:47 Ответить
а на вакцинацию ругаться можно??
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27.02.2021 01:53 Ответить
Она-то права. Но имеет ли право санжаровская узница об этом говорить? Что лично сделала именно она?
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27.02.2021 02:18 Ответить
Судя по фото сделала себе новую причёску ,больше ничего вспомнить не могу.
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27.02.2021 09:02 Ответить
В большинстве своём,наши медики, оказались,- "не лыком шиты"...
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27.02.2021 04:27 Ответить
Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая - Цензор.НЕТ 3644
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27.02.2021 04:32 Ответить
Нет ну когда скалецкая была министром , медицина рванула в верх. Сейчас когда она не министр все из рук вон плохо.
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27.02.2021 05:18 Ответить
А у нас соССиалистические холуи из "Агентства по медикаментам" зарегистрировали говно-спутник... Может оно и правильно? Пускай ватники из Молдовы закачивают себе во внутрь дерьмо? Хотя внутри у них и так полно дерьма...
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27.02.2021 05:53 Ответить
І кількість бажаючих вакцинуватись індійським шмурдяком - дуже мізерна.
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27.02.2021 06:19 Ответить
Стоит кого-то отогнать от корыта - и он сразу начинает прозревать,нещадно изобличать и бичевать ведомство, из которого был изгнан. И так по кругу.
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27.02.2021 07:01 Ответить
Кстати почему то среди всех первых привившихся ни одного можновладця.
Наверное всё таки они уже обкололись пфайзером и индийским шмурдяком им теперь не комильфо.
Немцы кстати тоже от астразенеки бегут как чёрт от ладана)
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27.02.2021 07:37 Ответить
"...от астразенека бегут..."
Причём даже не от её индийского суррогата ,а и от подлинной.
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27.02.2021 09:06 Ответить
.
Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців.
.

Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая - Цензор.НЕТ 5772
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27.02.2021 08:08 Ответить
Посмотри на трех богатырей,
и скажите: кто там не еврей?
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28.02.2021 17:43 Ответить
Ещё одна тварь метит поживиться на месте министра.
Тварь фактически заявляет: "я смогу обеспечить отмыв бабла вакцинацией - нужно отлавливать на работе".
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27.02.2021 08:20 Ответить
Если на тысячу вакцинированных уже 7 осложнений,то боюсь второй очереди вакцинации просто не будет)))Дурных нет рисковать своим здоровьем))
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27.02.2021 08:33 Ответить
МИЛФу Зорьку жаба душит.
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27.02.2021 08:36 Ответить
Если эта дура не из Санжар постит , то не считается . На ее месте надо тихо забиться под плинтус и сделать все , что бы люди о ней забыли .
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27.02.2021 09:04 Ответить
Вакцины против COVID-19, которые не успеют использовать в Украине на первом этапе прививочной кампании, правительство якобы планирует перепродать по себестоимости в частные клиники.
Только бизнес,ничего больше.
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27.02.2021 09:30 Ответить
Як підступно працюють ЗМІ. Нам підмінили поняття. Замість того, щоб вирішувати чи потрібно вакцинуватися чи ні, люди стали думати якою вакциною колотися. Всі вакцини шмурдяк, не пройшли всіх тестів та не підтвердили ефективність. Так чим ми колемся?
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27.02.2021 09:33 Ответить
А также где китайские вакцины Зин? Деньги млрд гр. Ведь уплочен или уже рапилили и забыли.
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27.02.2021 10:06 Ответить
А ти паніко уже вштирилася Шідом і ваші поплічники, чи на народцю покірному раз випробувати бажаєте?
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27.02.2021 10:15 Ответить
*********! Главное НЕ останавливайтесь! Больше таких нужных и таких нлепых и бесполезных заявлений!
- солнце встает на Востоке!
- солнце садится на Западе!
- вода течет!
- ветер дует!
Аааааааааааааааааа...
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27.02.2021 10:27 Ответить
а ты макака уже ширнулася
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27.02.2021 15:11 Ответить
 
 