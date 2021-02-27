Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая
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В Украине недостаточно высокие темпы вакцинации от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая выразила 26 февраля в эфире телеканала "Украина 24".
"Кроме введения ограничительных мер, вопрос в том, сможем ли мы провести должным образом вакцинацию. Министерство [здравоохранения] допускало, что мы будем вакцинировать 4,5 млн в месяц, а может, 5–7 млн. Это нереалистичные цифры, Европа это показывает. Есть промахи организационные даже на первом этапе, самом простом – когда вакцинируют людей на работе, не нужно их искать, ждать, когда они придут или они пропустят свою очередь", – сказала она.
По словам экс-министра, следующие этапы вакцинации "будет намного сложнее провести".
"И то, что первый этап организован с такими темпами – всего тысяча людей в день, – это большой вопрос к организаторам", – заявила Скалецкая.
Пожалуйста, подождите...
То есть Скалецкая ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ СЧИТАЕТ ВЫСОКИМИ , только ннедостаточными ? 😀😀😀
Куда редактор смотрит - если все плохо - то зачем ставить фото улыбающейся Скалецкрй?
Но вакцинироваться надо нормальноф вакциной, а не той мочей из священной реки Ганг что ублюдок степанов приволок.
Но вот с основной группой риска, которые и создают нагрузку на систему здравоохранения (люди старше 65), вопрос не решен. В некоторых странах даже оригинал AZ не используется для вакцинирования этой категории. Что говорить о дженерике? Скорей всего все будет хорошо, но никто никаких гарантий не даст. Если бы я точно знал, что переболел, то я бы лучше подождал (хотя я в любом случае пока подожду))). Кроме того, есть тесты на антитела. Сдадите через полгода - увидите, нужна ли Вам прививка. А к тому времени уже будут данные по всем применяемым вакцинам.
лбу, чтобы измерить температуру. Они стирают так память. Вчера я зашел за
хлебом и молоком, а вышел с двумя бутылками пива.
хотите 4?
глядишь и темпы подскочат.
тысячи моментально выздоровели, миллионы сбросили маски и ходють-ходють фсе, здоровые такие, аки багатыры- ничё не
баяцца...и это им ещё и прививать-то не начали...
на самом деле - дай бог, шо бы и не было никаких осложнений,
но не провереную и не тестированую толком муету себе под шкуру загонять как то стремно....
И дело не так в возрасте ,как в состоянии организма на момент вакцинации.
Это пожилые люди .
Наверное всё таки они уже обкололись пфайзером и индийским шмурдяком им теперь не комильфо.
Немцы кстати тоже от астразенеки бегут как чёрт от ладана)
Причём даже не от её индийского суррогата ,а и от подлинной.
Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців.
.
и скажите: кто там не еврей?
Тварь фактически заявляет: "я смогу обеспечить отмыв бабла вакцинацией - нужно отлавливать на работе".
Только бизнес,ничего больше.
- солнце встает на Востоке!
- солнце садится на Западе!
- вода течет!
- ветер дует!
Аааааааааааааааааа...