Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая

В Украине недостаточно высокие темпы вакцинации от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая выразила 26 февраля в эфире телеканала "Украина 24".



"Кроме введения ограничительных мер, вопрос в том, сможем ли мы провести должным образом вакцинацию. Министерство [здравоохранения] допускало, что мы будем вакцинировать 4,5 млн в месяц, а может, 5–7 млн. Это нереалистичные цифры, Европа это показывает. Есть промахи организационные даже на первом этапе, самом простом – когда вакцинируют людей на работе, не нужно их искать, ждать, когда они придут или они пропустят свою очередь", – сказала она.



По словам экс-министра, следующие этапы вакцинации "будет намного сложнее провести".



"И то, что первый этап организован с такими темпами – всего тысяча людей в день, – это большой вопрос к организаторам", – заявила Скалецкая.





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