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Умер первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Умер первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко

Первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко умер в возрасте 82-х лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015 гг.), дипломат Константин Елисеев.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии - благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!" - говорится в сообщении.

Анатолий Зленко был первым министром иностранных дел независимой Украины, занимая этот пост дважды: с июля 1990 г. по август 1994 г. и с октября 2000 г. по сентябрь 2003 г.

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Умер первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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