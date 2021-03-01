Умер первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко

Первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко умер в возрасте 82-х лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015 гг.), дипломат Константин Елисеев.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии - благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!" - говорится в сообщении.

Анатолий Зленко был первым министром иностранных дел независимой Украины, занимая этот пост дважды: с июля 1990 г. по август 1994 г. и с октября 2000 г. по сентябрь 2003 г.

Читайте: Все, что было сделано в вопросах деоккупации Крыма - это результаты команды президента Порошенко, - Елисеев