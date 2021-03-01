Помер перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко

Перший глава МЗС незалежної України Анатолій Зленко помер у віці 82-х років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив представник України при Європейському Союзі (2010-2015 рр.), дипломат Костянтин Єлісєєв.

"З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!" - йдеться в повідомленні.

Анатолій Зленко був першим міністром закордонних справ незалежної України, обіймаючи цей пост двічі: з липня 1990 по серпень 1994 і з жовтня 2000 р. по вересень 2003 р.

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