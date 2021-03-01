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Полиция задержала в Харькове мужчину, устроившего 16 "минирований"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Полиция задержала в Харькове мужчину, устроившего 16

В Харькове правоохранители разоблачили 43-летнего мужчину в серии "минирований" различных объектов - от судов в сервисные центры МВД.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи установили причастность злоумышленника к 16 ложных сообщений о минировании государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 43-летний харьковчанин неоднократно звонил с информацией о якобы заложенной взрывчатке в зданиях судов, Управление патрульной полиции и сервисных центров МВД.

1 марта правоохранители задержали правонарушителя в порядке статьи 208 УПК после очередного сообщения о минировании одного из зданий по улице Шевченко в Харькове.

Следователь проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1, ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении ряда преступлений.

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Топ комментарии
+10
Каток в руки и на Донбасс .
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01.03.2021 18:04
+2
Дать по году тюрьмы за каждое "минирование"
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01.03.2021 18:08
+2
******* это насекомое надо в СБУ, пока не сдаст тех, чьи заказы он выполнял. Очевидно же, что все эти минирования делаются только с одной целью - проверить и зафиксировать схемы реагирования спецслужб Украины, их штат и оборудование, скорость и маршруты перемещения. И нужно это только кремлядям на случай войны или провокаций
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01.03.2021 18:54
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Каток в руки и на Донбасс .
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01.03.2021 18:04 Ответить
Дать по году тюрьмы за каждое "минирование"
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01.03.2021 18:08 Ответить
16 лет будем содержать урода ?
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01.03.2021 18:11 Ответить
Нє содєржать, а відробити каторжною працею 8 років! Полиция задержала в Харькове мужчину, устроившего 16 "минирований" - Цензор.НЕТ 6394
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01.03.2021 18:55 Ответить
Зєйловці не сплят!!!!! Зєйловці працюють...
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01.03.2021 18:25 Ответить
Я одного не розумію-він сам у тюрягу хотів попасти чи думав що його хитрожопого не зловлять? Це ж як чолов"ягу режим зеленського дістав що в 43 роки людина втратила цікавість на життя і надію на майбутнє та захотіла в тюрягу на 4-8 років! Полиция задержала в Харькове мужчину, устроившего 16 "минирований" - Цензор.НЕТ 3349
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01.03.2021 19:36 Ответить
замовлення від порохоботів.
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01.03.2021 20:03 Ответить
7 за каждое...Надо плюсовать все сроки как в США а не поглощать меньший срок большим
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01.03.2021 20:30 Ответить
Скільки рублених гривень заробила ця потвора?
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01.03.2021 18:04 Ответить
Сцук... Что-то сразу вспомнился анекдот: "А думаете мне легко копытом номер набирать?"
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01.03.2021 18:04 Ответить
Сапьор, пля!
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01.03.2021 18:06 Ответить
Непонятны причины минирования, может у него отклонения, или по заданию кремля, надо же сказать причину, дебилы.
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01.03.2021 18:14 Ответить
Мотив буит следствие копать. Хер иво знаит что с ним не так.
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01.03.2021 18:18 Ответить
Что не так? - он с быдлохарькова. Там у 60% ВСЕ не так.
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01.03.2021 18:28 Ответить
Кастрация такому не помешает. 🥴
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01.03.2021 18:36 Ответить
Та не надо его сажать, чтоб потом кормить этого дармоеда. Просто кинуть ему в брюки нет, не гранату, а обыкновенную петарду, вот и делов - то всего...
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01.03.2021 18:49 Ответить
******* это насекомое надо в СБУ, пока не сдаст тех, чьи заказы он выполнял. Очевидно же, что все эти минирования делаются только с одной целью - проверить и зафиксировать схемы реагирования спецслужб Украины, их штат и оборудование, скорость и маршруты перемещения. И нужно это только кремлядям на случай войны или провокаций
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01.03.2021 18:54 Ответить
Очень может быть.
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01.03.2021 19:03 Ответить
Увлекся, дурик.
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01.03.2021 18:54 Ответить
телефон надо б/у на привозе покупать а не тока симку
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01.03.2021 19:43 Ответить
 
 