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Вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые, - Степанов

Вакцина от коронавируса AstraZeneca, произведенная в Индии и поставляемая в Украину под локальным названием Covishield, абсолютно идентична с препаратом, который поставляют в Великобританию и в Евросоюз. В них нет никаких различий.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Чиновник отметил, что в мире все крупные производители вакцин от COVID подписали контракты с производственным мощностям в различных странах мира, когда стали понятны масштабы пандемии. И во всех случаях нет отличий в производимых препаратах в различных частях мира.

"AstraZeneca законтрактировала две мощности в Китае, в Индии. Serum Institute - это понятно, потому что это крупнейший производитель вакцин в мире. В Южной Корее, в Таиланде, даже в России. Когда мы в августе начали переговоры, то они нам предлагали поставки из Ярославля, где у них завод. Вся вакцина абсолютно одинаковая, вне зависимости от места производства. Вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые", - сказал Стеапнов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Степанов вакцинировался от коронавируса. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+42
как Adidas и Abibas ... ))))
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02.03.2021 21:40
+28
Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 5686
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02.03.2021 21:48
+23
Вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые, - Степанов - Цензор.НЕТ 4634
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02.03.2021 21:37
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а степашка купил ее вшестеро дороже Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 4641
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02.03.2021 22:16 Ответить
"Что касается вакцины CoviShield, то это не AstraZeneca, не брендовый препарат. Этот препарат производится по лицензии непосредственно индийским Институтом сывороток. А компания AstraZeneca никакой ответственности за его не несет и выходящего контроля качества не обеспечивает. Поэтому я не понимаю, почему в Украине все почему-то называют вакцину CoviShield, которая производится индийским Институтом сывороток, AstraZeneca", - заявила во время брифинга глава Crown Agents (компании-посредника при закупке вакцин) в Украине Татьяна Коротченко.
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02.03.2021 22:15 Ответить
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/opinion/eu-and-india-could-partner-in-delivering-covid-vaccines-at-the-global-scale/

і, якщо коротко українською, про covishield в європі:
У жовтні 2020 року Індія та Південно-Африканська Республіка звернулися до Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дії норм інтелектуальної власності (ІВ), що стосуються вакцин та засобів лікування COVID-19, включаючи патенти, промислові зразки, авторське право та захист нерозголошеної інформації.


Однак проти цієї пропозиції, яка буде використана як крайній захід, ЄС, Великобританія та США люто заперечують
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02.03.2021 22:18 Ответить
"Божа благодать" (grace of god) постачає індійську вакцину в Україну.
Кроме торговли фармацевтическими товарами, компания может продавать мясо, фрукты, молоко, сигареты, сладости, обувь, мебель, ковры и ювелирку. При этом, мы не нашли информацию о действительном свидетельстве НДС.
Единственным представителем и собственником этого предприятия является житель Киева Кумар Пранаав.Украинцев будут колоть вакциной, официальным поставщиком которой в Украину является фирма-пустышка (прокладка для аккумуляции откатов) с красноречивым названием ООО "Божья благодать" (grace of god). Что помешало Украине заключить контракт напрямую с производителем? Каким цинизмом нужно обладать, чтобы отмывать бюджетные деньги в "божьей благодати"?
Пустышка наспех состряпана 04.11.2020 года и зарегистрирована по адресу арендованного офиса в центре Киева. "Фирма", которая закупила миллион вакцин и получила эксклюзивное право колоть украинцев, ещё никогда не вела никакой хозяйственной деятельности (отчёты за прошлый год с нулями) и имеет уставный капитал 1000 долларов США. Интересно, где она взяла деньги на закупку миллиона вакцин?

При чем тут «АрселорМіттал Кривий Ріг» и почему вакцины не закупала профильное госпредприятие - читайте в материале. https://dengi.informator.ua/2021/02/25/chya-firma-zavezla-pervye-vaktsinu-ot-koronavirusa-v-ukrainu-i-prichem-tut-arselor-v-krivom-roge/
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02.03.2021 22:19 Ответить
Единственным представителем и собственником этого предприятия является житель Киева Кумар Пранаав.
Эти имя и фамилия есть в данных учредителей еще одной фармацевтической компании «АЕОН БІОТЕХ». Ее зарегистрировали в тот же день, что и «ГРЕЙС ОФ ГОД», по тому же адресу, но в разных комнатах и с таким же уставным капиталом - 28 тыс. грн. Вместе с Кумаром этой фирмой владеет Вирды Бикрам Джит Сингх, один из топ-менеджеров ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
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02.03.2021 22:31 Ответить
або ось:
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-astrazeneca-authorisation-eu

EMA recommends COVID-19 Vaccine AstraZeneca for authorisation in the EU

І де тут про covishield?.
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02.03.2021 22:23 Ответить
імунологи мамкині, хто крайній?
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02.03.2021 22:29 Ответить
Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 9538. Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 3218 .
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02.03.2021 22:29 Ответить
Чому в Індії не виробляють Пфайзер,чи Модерну,-риторичне питання ?
Зачєм платіть больше ?
Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 1785
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02.03.2021 22:30 Ответить
ось що пише https://www.business-standard.com/

Згідно з проміжним прогнозом розподілу, опублікованим Covax на початку цього місяця, Індія отримає близько 97 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, виготовленої компанією SII. На сьогодні Covax не розподілив вакцину Pfizer-BioNTech для Індії.
У документі підкреслюється, що Індія планує отримати близько 97 164 000 доз вакцини AstraZeneca, ліцензованої на SII, у першому та другому кварталі 2021 року. План Covax передбачає розподіл 240 мільйонів доз вакцини AstraZeneca-Oxford по країнах, а також 1,2 мільйона доз вакцини Pfizer-BioNTech.

тобто, навіть Індія хоче вакцинуватися оригіналом, а не тим що експерементується на українцях..
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02.03.2021 22:36 Ответить
а тому що ціна Пфайзер та Модерна $25-30 і технологія виготовлення mRNA що є останній писк в імунології і технологія закрита. SII має величезні потужності тож зможе виготовити 3млрд доз дешевше ніж 2 заводики AstraZeneca і швидко наводнити ринок для бідних країн які не можуть купити Пфайзер за 100500 денюх. зрозуміло?
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02.03.2021 22:39 Ответить
Ніхто ж не сперечається,що AstraZeneca поділилася власними розробками з індусами з двох причин: малим попитом на ринках розвинених країн (з-за проблем при випробуванні) і недостатніх власних потужностей.
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02.03.2021 22:47 Ответить
"малим попитом на ринках розвинених країн" звідки ця інформація? Британія та ЕС між собою скандалять, не можуть поділити AstraZeneca тому що недостатньо виробляється. тобто попит більший великий, бо люди вже порахували.
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02.03.2021 22:50 Ответить
На усіх Пфайзера з Модерною не напасешся.Доводиться закривати тим,що є.Канада сертифікувала той же Ковішилд з-за зриву поставок. В Штатах черги на вакцинацію,в Канаді шалена критика уряду Трюдо (лише 2 % вакциновано)...
Принцип:"Немає тістечок,-нехай їдять хліб".
Можете,наприклад,переконатись,за замовленим асортиментом уряду Канади:https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/procuring-vaccines-covid19.html
В Індії й Спутнік виготовляють.Та це не значить,що на нього попит страшенний...
А covishield-вакцина для бідних,й може бути,що й в Канаді нею щепитимуть не надто заможні категорії...
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02.03.2021 23:19 Ответить
А как молдова купила для всех своих граждан пфайцер? Что, стали очень развитой, траной?
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02.03.2021 23:05 Ответить
там перша особа - патріот Молдови, а не сусідніх країн
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03.03.2021 08:50 Ответить
Второй вопрос а что этого шмурдяка уже хватает для жителей Индии А ну ка скажите скоко там населения если бы это было бы вакциной Индии пришлось бы лет пять работать только для своих нужд Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 2582
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02.03.2021 23:58 Ответить
до речі після 4 неділь вакцинації в ЮК, результати наступні, госпіталізація серед привитих AstraZenica та Pfizer зменшилась на 85% та 94% відповідно. тобто різниця 9%. https://www.bbc.co.uk/news/health-56153600 але ми прививатися цею бодягою не будемо!
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02.03.2021 22:34 Ответить
А до того хіба вони були госпіталізовані?
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02.03.2021 22:45 Ответить
Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 9009 хто? Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 3264
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02.03.2021 22:47 Ответить
госпіталізація серед привитих AstraZenica та Pfizer зменшилась на 85% та 94%

З ким порівнювали? З непривитими чи з ким ще? Чи то привиті до вакцинації госпіталізувались нещадно, а після вакцинації перестали.
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02.03.2021 23:03 Ответить
АСТРА ЗЕНЕКА (ВІД SII) І КОВІШИЛД(за ліцензією) НЕ ОДНЕ І ТЕ САМЕ...

КОВІШИЛД ПРОЙШОВ ТРЕТЮ СТАДІЮ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ?
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03.03.2021 08:59 Ответить
Степанов?:
а) специалист . . . . . . . б) эксперт
в) дерьмо-болтун . . . . г) врач-вакцинатор
Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 4384
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02.03.2021 22:37 Ответить
Cтепанов
а)бізнесмен "від медицини" б) безсоромний брехун
в)негідник ,за яким тюрма плаче г) герой-рятівник
зайве викреслити. Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 789
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03.03.2021 09:02 Ответить
Не могут две одинаковые вещи называться по разному...чем то они таки отличаются...
И зачем индусам какое то локальное название?? Для чего??
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02.03.2021 22:38 Ответить
AstraZeneca це патентована назва тож не може виготовлятися на борщагівці чи в Індії. в Індії цей препарат буде мати назву КовідШілд, а на Борщагівці Ковідборщ. але вмістимість буде одна й та сама.
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02.03.2021 22:41 Ответить
А чому це? Ось Apple повныстю свый яблофон виробляэ в Китаї. При тому з конвеєрів ФоксКонн виходить саме айфон, а не кетафон якийсь небудь. До того ж повністю оригінальний.
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02.03.2021 22:44 Ответить
Не может если изготавливается в гараже или сарае...а если по лицензии...и по технологии ...то может...
А судя по тому что не называется ...то эта бадяга в гараже или сарае и бадяжится...
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02.03.2021 22:45 Ответить
SII один з найбільших в світі фармакологічних компаній і виготовляє ліки в основному для західного ринку. який гараж Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 7217
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02.03.2021 22:52 Ответить
Речь идет не о SII....а о говновакцине КовідШілд....если ты вдруг не понял... Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 7014
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02.03.2021 22:56 Ответить
чувак, Serum Institute of India Pvt. Ltd SII найбільший в світі виробник вакцин. COVISHIELD одна зних. https://www.seruminstitute.com/product_covishield.php імунолог.
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02.03.2021 23:25 Ответить
Какой еще SII ??? Степанов купил вакцину у фирмы однодневки с уставным капиталлом 1 тыс у.е. Фирама торгует коврами, едой, а теперь и вакциной от ковида.
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02.03.2021 23:15 Ответить
Якщо на Борщагівці не хочуть платити за ліцензію на випуск оригінального продукту, то випустять підробку під назвою Ковідборщ. А якщо хочуть випускати за оригінальною технологією під оригінальною назвою, то мусять добре розкошелитись.
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02.03.2021 23:55 Ответить
по твоей логике во Франции коньяк а в Германии шмурдяк
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03.03.2021 00:00 Ответить
згідно Закону , Коньяк -назва лише для виробу провінції Коньяк...
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03.03.2021 09:03 Ответить
Може бути ідентичне обладнання,ідентична сировина.
Одна різниця: контроль якості.
Був один випадок в 2018 ...Повідомлення про результати засідання робочої групи з питань оцінки результатів інспектувань виробництв лікарських засобів на відповідність вимогам належної виробничої практики, що відбулось 22.08.2018
"2. Відмовити у видачі сертифіката відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP для виробника Серум Інститут Індії Пвт. Лтд. за місцем провадження діяльності: 212/2, Хадапсар, Пуне 411028, Індія (виробництво стерильних асептично виготовлених лікарських засобів: ліофілізати, рідини в упаковках малого об'єму; виробництво біологічних лікарських засобів: імунобіологічні лікарські засоби; проведення випробувань в рамках контролю якості: мікробіологічні: стерильність, фізичні/хімічні, біологічні)."
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02.03.2021 23:01 Ответить
наші чиновники.. у мене до них якось довіри нуль. простий гугл серч, дає можливість зрозуміти що таке SII та його авторитет в світі. https://www.who.int/news/item/22-01-2021-covax-announces-new-agreement-plans-for-first-deliveries
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03.03.2021 00:04 Ответить
А МОЖЕ ВСЯ РІЗНИЦЯ У СИРОВИНІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА...

ІНДІЙСЬКА КРАЩА,БО ВОДУ БЕРУТЬ ІЗ СВЯЩЕННОЇ РІЧКИ ГАНГ !?
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03.03.2021 08:52 Ответить
Ну к примеру заводы фирмы Foxсonn использует Apple для производства айфонов. Более чем уверен, что и копии айфонов выпускаются на тех же мощностях (ну в самом деле - не дядюшка же Ляо их на коленке в подвале клепает). Только это как бы два разных айфона, хотя и сильно похожи. На них как бы даже может стоять операционная система Андроид. Кроме того на тех же мощностях клепается и продукция как и других брендов так и серый нонейм. Так что утверждение Степанова о том, что АстроЗеника и Ковишилд якобы идентичные вакцины потому, что на тех же фарм мощностях и АстраЗеника выпускает свою вакцину, не более чем просто слова лживого, воровитого украинского чиновника (других у нас к сожалению покуда нет), которому изначально верить нельзя по определению. Причем он просто это все голословно утверждает не приводя никаких доказательств. Я не удивлюсь, что если ситуация изменится, то он будет завтра утверждать диаметрально противоположное. При этом даже не краснея.
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02.03.2021 22:41 Ответить
Андроид на Айфонах? Не, ну есть, конечно, любители особых извращений, вот пусть они и колятся Ковишилдом.
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02.03.2021 23:45 Ответить
То есть типа айфоні - т.е. копии. Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 94
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02.03.2021 23:49 Ответить
Инетересно за такие высказывания можно на этого ушлепка - Степашку в суд подвать!? Он фактически утверждает то что не доведено, вводит людей в заблуждение и подставляет под опасность. Населению не были предоставлено вообще никаких доказательств того что эта фуфловакцина одобрена, протестирована, эффективна и т.д.!
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02.03.2021 22:50 Ответить
Я смотрю вообще у нас зарождается новая церковь святого Степашки. Верьте мне - ибо истину говорю вам! Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 1032
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02.03.2021 23:00 Ответить
Какие пи до расы эти Степановы и Ермаки! Весь мир уже вакцинируется а они не знают как заработать на этом и как нае бать всю Украину!!! Уже не смешно!!! Коррупция на самом верху!!! Они всех украинцев за лохов держат!!! Все стерпят!! Это издевательство!! Они тупо хотят впарить ху й ню и на нас заработать!!! На х уй Степанова
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02.03.2021 22:51 Ответить
Ага. Як Тойота і Ланос Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 7032
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02.03.2021 23:09 Ответить
КАКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ документом ЕС это подтверждено !?
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02.03.2021 23:19 Ответить
Эти вакантны, наверно, настолько же одинаковы как пиво АТБ (типа Немецкое) и Пиво в Мюнхене HB !!!
Говорить, и писать можно всё что угодно, но они от этого одинаковыми не становятся...
Лицензия изначально подразумевает - не оригинал...!!!!
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02.03.2021 23:24 Ответить
повезло, якщо так.
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02.03.2021 23:47 Ответить
Принудительная вакцинация от кори в 2008 году индийским препаратом, которая привела к смерти подростка из Краматорска, а также к заболеваниям сотен детей, была преступлением. К такому выводу пришла специальная парламентская следственная комиссия ВР.

Специалисты выяснили, что к смерти Антона Тищенко из Краматорска привела именно индийская вакцина. Комиссия пришла к однозначному выводу: принудительная вакцинация весной 2008 года была преступлением. В связи с этим следственная комиссия требует прекратить прививание против кори и краснухи и вернуть индийское лекарство международным организациям.
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02.03.2021 23:50 Ответить
Тогда почему астразенека не дает гарантии на ковишилд?
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03.03.2021 00:09 Ответить
тут все роз"яснено: адвокат читає інструкцію закупленої вакцини Ковішилд від виробника ---відео називається в ютубі "волосся дибом!" --- особливо цікаво про гарантії виробника і терміни:
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
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03.03.2021 09:01 Ответить
Степанов наказом МОЗ заборонив медичній вертикалі в регіонах поширювати будь-яку інформацію про виробників, постачальників та цін на вакцини проти COVID-19. Як вам такий поворот подій?
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03.03.2021 00:31 Ответить
Брехло.
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03.03.2021 00:40 Ответить








Hellis



читала сегодня, что Украина получит по системе COVAX вакцины AstraZeneca/Oxford и Pfizer-BioNTech Но скромно умолчали, что денег на их покупку нет. Их нам не подарят, как убедило Зеленского его окружение. Ах да, может Китай вернет деньги... Хотя ... Расфаназировалась я на ночь
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03.03.2021 00:41 Ответить
"зрада-зрада", "шмурдяк-шмурдяк" вы фсё врётииии.
короче, нехай антипрививочников спасает их икона, лучина и молитва.
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03.03.2021 03:45 Ответить
Об этом сообщает пресс-служба UNICEF, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении указано, что Украине выделено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, произведенной в Великобритании и в Индии. Кроме этого, Украина получит 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech,Источник: https://censor.net/ru/n3251074
.................................................
глупый Степанов думает, что все лохи, а он один читать умеет,
его ковишильд сварен кое как для быдла, так что цирк с прививанием зеленского не впечатляет
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03.03.2021 05:47 Ответить
пусть то, что говорит Степанов, повторит чиновник нормального государства, этим мразям верить нельзя
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03.03.2021 05:49 Ответить
Какая разница!
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03.03.2021 06:10 Ответить
Вакцины Covishield и AstraZeneca Спутник Новичок Диоксин Полоний полностью одинаковые, - Степанов
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03.03.2021 07:44 Ответить
"(...ТУТ СТЕПАНОВ ЩОСЬ СПИ....ДІВ)' - Степанов.

РОБОТА ТАКА.. У сТЕПАНОВА...
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03.03.2021 08:48 Ответить
На препаратах выпущеные по лицензии, названии препарата в правом вехнем углу ставится латинская буква R внутри круга. Вакцина не признана Евросоюзом, привитые этим шмурдяком не могут пересечь западные границы без прохождения карантина. Сделайте укол любым витамином, пользы для здоровья будет больше.
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03.03.2021 08:53 Ответить
В условиях тотального дефицита вакцин АстраЗенека с радостью загрузила бы работой и тот шалман, который впарил степанову свою жижу. Однако не загрузила. Потому что уровень технологий, оборудования, персонала не дотягиевает до каких-то приемлемых показателей. Потому и нет результатов испытаний, сертификатов и т.д. на то говно, что степанов приволок. Эта дрянь хоть где-то зарегистрирована? Кто из форумчан слышал чего, бо мне очень уж любопытно, шо это за субстанция во флакончиках.
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03.03.2021 09:02 Ответить



tZE inform

@tZEinform


Разъясняем разницу для Степанова см. Хронику 24.02.2021 Первичный исследовательский вариант вакцины AstraZeneca базировался на разработках University of Oxford (нерепликативная рекомбинантная вакцина на основе аденовируса шимпанзе использующих ветку ChAdOx1).
При клинических исследованиях данная вакцина дошла до стадии 2\3 где показала результаты, которые не устроили компанию. Для создания нового варианта было использована та же ветка ChAdOx1, подвергнутая дополнительной рекомбинантной обработке и получившая номенклатурную идентификацию ChAdOx1-S. Именно эта ветка и стала основой более эффективной вакцины AstraZeneca. Serum Institute of India Private Limited выпускающий вакцину ICMR/SII-COVISHIELD использует первичную, менее эффективную ветку.
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03.03.2021 09:14 Ответить
частное мнение на счет ковишилды
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03.03.2021 09:54 Ответить
В токому випадку, чому не придбали AstraZeneca?
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03.03.2021 10:31 Ответить
Доктор-откат. Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов - Цензор.НЕТ 9417
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03.03.2021 11:05 Ответить
Голова даунецького ЗЕбіла Степанова абсолютно ідентична свинячій голові на третьому ряді Бесарабського ринку!
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03.03.2021 13:37 Ответить
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