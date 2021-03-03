Вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Вакцина от коронавируса AstraZeneca, произведенная в Индии и поставляемая в Украину под локальным названием Covishield, абсолютно идентична с препаратом, который поставляют в Великобританию и в Евросоюз. В них нет никаких различий.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Чиновник отметил, что в мире все крупные производители вакцин от COVID подписали контракты с производственным мощностям в различных странах мира, когда стали понятны масштабы пандемии. И во всех случаях нет отличий в производимых препаратах в различных частях мира.
"AstraZeneca законтрактировала две мощности в Китае, в Индии. Serum Institute - это понятно, потому что это крупнейший производитель вакцин в мире. В Южной Корее, в Таиланде, даже в России. Когда мы в августе начали переговоры, то они нам предлагали поставки из Ярославля, где у них завод. Вся вакцина абсолютно одинаковая, вне зависимости от места производства. Вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые", - сказал Стеапнов.
Пожалуйста, подождите...
Является ли вакцина Covishield (ChAdOx1) полным аналогом вакцины Oxford-AstraZeneca COVID-19 (ChAdOx1)?
Этот вопрос мне за последнюю неделю задали более 10 раз,
да и я обещал постараться разобраться в этом вопросе и выложить свои мысли.
Обещал - выполняю. Поехали.
і, якщо коротко українською, про covishield в європі:
У жовтні 2020 року Індія та Південно-Африканська Республіка звернулися до Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дії норм інтелектуальної власності (ІВ), що стосуються вакцин та засобів лікування COVID-19, включаючи патенти, промислові зразки, авторське право та захист нерозголошеної інформації.
Однак проти цієї пропозиції, яка буде використана як крайній захід, ЄС, Великобританія та США люто заперечують
Кроме торговли фармацевтическими товарами, компания может продавать мясо, фрукты, молоко, сигареты, сладости, обувь, мебель, ковры и ювелирку. При этом, мы не нашли информацию о действительном свидетельстве НДС.
Единственным представителем и собственником этого предприятия является житель Киева Кумар Пранаав.Украинцев будут колоть вакциной, официальным поставщиком которой в Украину является фирма-пустышка (прокладка для аккумуляции откатов) с красноречивым названием ООО "Божья благодать" (grace of god). Что помешало Украине заключить контракт напрямую с производителем? Каким цинизмом нужно обладать, чтобы отмывать бюджетные деньги в "божьей благодати"?
Пустышка наспех состряпана 04.11.2020 года и зарегистрирована по адресу арендованного офиса в центре Киева. "Фирма", которая закупила миллион вакцин и получила эксклюзивное право колоть украинцев, ещё никогда не вела никакой хозяйственной деятельности (отчёты за прошлый год с нулями) и имеет уставный капитал 1000 долларов США. Интересно, где она взяла деньги на закупку миллиона вакцин?
При чем тут «АрселорМіттал Кривий Ріг» и почему вакцины не закупала профильное госпредприятие - читайте в материале. https://dengi.informator.ua/2021/02/25/chya-firma-zavezla-pervye-vaktsinu-ot-koronavirusa-v-ukrainu-i-prichem-tut-arselor-v-krivom-roge/
Эти имя и фамилия есть в данных учредителей еще одной фармацевтической компании «АЕОН БІОТЕХ». Ее зарегистрировали в тот же день, что и «ГРЕЙС ОФ ГОД», по тому же адресу, но в разных комнатах и с таким же уставным капиталом - 28 тыс. грн. Вместе с Кумаром этой фирмой владеет Вирды Бикрам Джит Сингх, один из топ-менеджеров ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-astrazeneca-authorisation-eu
EMA recommends COVID-19 Vaccine AstraZeneca for authorisation in the EU
І де тут про covishield?.
Зачєм платіть больше ?
Згідно з проміжним прогнозом розподілу, опублікованим Covax на початку цього місяця, Індія отримає близько 97 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, виготовленої компанією SII. На сьогодні Covax не розподілив вакцину Pfizer-BioNTech для Індії.
У документі підкреслюється, що Індія планує отримати близько 97 164 000 доз вакцини AstraZeneca, ліцензованої на SII, у першому та другому кварталі 2021 року. План Covax передбачає розподіл 240 мільйонів доз вакцини AstraZeneca-Oxford по країнах, а також 1,2 мільйона доз вакцини Pfizer-BioNTech.
тобто, навіть Індія хоче вакцинуватися оригіналом, а не тим що експерементується на українцях..
Принцип:"Немає тістечок,-нехай їдять хліб".
Можете,наприклад,переконатись,за замовленим асортиментом уряду Канади:https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/procuring-vaccines-covid19.html
В Індії й Спутнік виготовляють.Та це не значить,що на нього попит страшенний...
А covishield-вакцина для бідних,й може бути,що й в Канаді нею щепитимуть не надто заможні категорії...
З ким порівнювали? З непривитими чи з ким ще? Чи то привиті до вакцинації госпіталізувались нещадно, а після вакцинації перестали.
КОВІШИЛД ПРОЙШОВ ТРЕТЮ СТАДІЮ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ?
а) специалист . . . . . . . б) эксперт
в) дерьмо-болтун . . . . г) врач-вакцинатор
а)бізнесмен "від медицини" б) безсоромний брехун
в)негідник ,за яким тюрма плаче г) герой-рятівник
зайве викреслити.
И зачем индусам какое то локальное название?? Для чего??
А судя по тому что не называется ...то эта бадяга в гараже или сарае и бадяжится...
Одна різниця: контроль якості.
Був один випадок в 2018 ...Повідомлення про результати засідання робочої групи з питань оцінки результатів інспектувань виробництв лікарських засобів на відповідність вимогам належної виробничої практики, що відбулось 22.08.2018
"2. Відмовити у видачі сертифіката відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP для виробника Серум Інститут Індії Пвт. Лтд. за місцем провадження діяльності: 212/2, Хадапсар, Пуне 411028, Індія (виробництво стерильних асептично виготовлених лікарських засобів: ліофілізати, рідини в упаковках малого об'єму; виробництво біологічних лікарських засобів: імунобіологічні лікарські засоби; проведення випробувань в рамках контролю якості: мікробіологічні: стерильність, фізичні/хімічні, біологічні)."
ІНДІЙСЬКА КРАЩА,БО ВОДУ БЕРУТЬ ІЗ СВЯЩЕННОЇ РІЧКИ ГАНГ !?
Говорить, и писать можно всё что угодно, но они от этого одинаковыми не становятся...
Лицензия изначально подразумевает - не оригинал...!!!!
Специалисты выяснили, что к смерти Антона Тищенко из Краматорска привела именно индийская вакцина. Комиссия пришла к однозначному выводу: принудительная вакцинация весной 2008 года была преступлением. В связи с этим следственная комиссия требует прекратить прививание против кори и краснухи и вернуть индийское лекарство международным организациям.
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
Hellis
читала сегодня, что Украина получит по системе COVAX вакцины AstraZeneca/Oxford и Pfizer-BioNTech Но скромно умолчали, что денег на их покупку нет. Их нам не подарят, как убедило Зеленского его окружение. Ах да, может Китай вернет деньги... Хотя ... Расфаназировалась я на ночь
короче, нехай антипрививочников спасает их икона, лучина и молитва.
В сообщении указано, что Украине выделено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, произведенной в Великобритании и в Индии. Кроме этого, Украина получит 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech,Источник: https://censor.net/ru/n3251074
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глупый Степанов думает, что все лохи, а он один читать умеет,
его ковишильд сварен кое как для быдла, так что цирк с прививанием зеленского не впечатляет
РОБОТА ТАКА.. У сТЕПАНОВА...
tZE inform
@tZEinform
Разъясняем разницу для Степанова см. Хронику 24.02.2021 Первичный исследовательский вариант вакцины AstraZeneca базировался на разработках University of Oxford (нерепликативная рекомбинантная вакцина на основе аденовируса шимпанзе использующих ветку ChAdOx1).
При клинических исследованиях данная вакцина дошла до стадии 2\3 где показала результаты, которые не устроили компанию. Для создания нового варианта было использована та же ветка ChAdOx1, подвергнутая дополнительной рекомбинантной обработке и получившая номенклатурную идентификацию ChAdOx1-S. Именно эта ветка и стала основой более эффективной вакцины AstraZeneca. Serum Institute of India Private Limited выпускающий вакцину ICMR/SII-COVISHIELD использует первичную, менее эффективную ветку.