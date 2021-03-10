РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4538 посетителей онлайн
Новости
1 424 13

В Киеве стартует новый университетский курс подготовки режиссеров анимации

В Киеве стартует новый университетский курс подготовки режиссеров анимации

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого стартует новый курс, где студентов будут обучать востребованной в мире профессии режиссера анимационных фильмов.

 Инициатором курса "Режиссура анимационного фильма" выступил бизнес – киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports, который входит в технологический холдинг TECHIIA. Набор стартует во время вступительной кампании 2021 года. Об этом пишет Обозреватель.

В течение 4 лет студенты будут изучать 3D графику, режиссуру и драматургию анимационного фильма, актерское мастерство, медийные технологии и основы монтажа. Студенты овладеют game-дизайном, дизайном анимации, анимацией персонажей, работой над мультфильмами, синематичными видеороликами и другими аудиовизуальными произведениями. Среди основных инструментов обучения – Unreal Engine от Epic Games, который используют для создания 3D-графики в режиме реального времени.

В Киеве стартует новый университетский курс подготовки режиссеров анимации 01

Профессия режиссера анимации востребована на рынке не только Украины, но и мира. Острую потребность в специалистах испытывают компании, которые работают в области киберспорта. Именно поэтому инициатором курса выступила компания WePlay Esports, на базе которой и будут проходить практические занятия. В студии WePlay Esports студенты будут практиковать полученные знания по созданию трансляций международных киберспортивных турниров. Обучение режиссеров анимации в таком формате будет реализовано в Украине впервые. Студенты получат диплом бакалавра Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Самым молодым мастером курса в истории университета станет Максим Белоногов, генеральный продюсер и Chief Visionary Officer медиахолдинга WePlay Esports. Среди преподавательского состава курса будут члены команды студии медиахолдинга WePlay Esports. Опыт и знания менторов курса помогут студентам овладеть не только теорией профессии, но и получить практические навыки работы с анимацией.

В Киеве стартует новый университетский курс подготовки режиссеров анимации 02

"Мир стремительно развивается. Основы режиссуры анимации, которым учили раньше, нуждаются в обновлении. Именно поэтому мы предложили университету внедрить курс, на котором будут обучать специалистов по работе с анимацией в digital-формате. Полученные знания и опыт очень востребованы сегодня на рынке, поэтому выпускникам будет довольно просто найти работу и построить карьеру. Самым талантливым мы как WePlay Esports планируем предложить трудоустройство сразу после выпуска, так выпускники смогут создавать киберспортивные шоу на аренах WePlay Esports в Киеве и Лос-Анджелесе", – говорит Максим Белоногов, генеральный продюсер и Chief Visionary Officer WePlay Esports.

Обучение будет проходить в офисе WePlay Esports на левом берегу Киева. Компания обеспечит студентов необходимой технической базой – компьютерами и необходимой периферией для работы.

В Киеве стартует новый университетский курс подготовки режиссеров анимации 03

"Реализовать проект совместно с WePlay Esports – это для нас и новый опыт, и новый вызов. Мы заинтересованы, чтобы выпускники были актуальными на рынке труда. Работа театра, кино и художественные проекты меняются, а взаимодействие с реальным бизнесом как с WePlay Esports – это возможность дать нашим студентам максимум знаний, теоретических и практических. Надеемся, что этот курс начнет постоянную практику привлечения потенциальных работодателей к созданию учебных программ и практики", – сказала Ольга Равлюк-Голицына, директор Института экранных искусств при национальном университете.

О запуске курса "Режиссура анимационного фильма" между WePlay Esports и Университетом подписан Меморандум. Условия поступления и отбора абитуриентов объявят дополнительно.

Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

анимация (9) вуз (905)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не. Походу то курсы аниматоров в Турцию и Египет.
показать весь комментарий
10.03.2021 15:21 Ответить
У Києві стартує новий університетський курс підготовки режисерів анімації - Цензор.НЕТ 5437
показать весь комментарий
10.03.2021 15:46 Ответить
Нууу.... Где то так)))
показать весь комментарий
10.03.2021 16:31 Ответить
А ПО буде ліцензійне?
показать весь комментарий
10.03.2021 15:30 Ответить
Ага. Ща винду по 170 баксов купят и Офис по 300. И всё наладится))
показать весь комментарий
10.03.2021 16:32 Ответить
У многих коммерческих софтов есть вполне доступная образовательная лицензия. Если руководство вуза не прошляпит, то вполне смогут иметь лицензионный софт.
показать весь комментарий
10.03.2021 16:47 Ответить
Интересно сколько стоит обучение. Формат то частный как я понял, будет так же ахинея что и с ШАГом, бумага есть, а никому ты на гос уровне не интересен с этой бумагой.
показать весь комментарий
10.03.2021 16:37 Ответить
С режиссера будут спрашивать в первую очередь портфолио и наработки, а не бумажку.
показать весь комментарий
10.03.2021 16:49 Ответить
Не будут ничего с него спрашивать. Готовый материал всегда можно пристроить. Я сам учился в шаге и толком это образование негде не нужно, не тот уровень.
показать весь комментарий
10.03.2021 16:53 Ответить
Я не режиссер, и не представляю как можно самому выучиться на него. В любом случае я бы хотел да бы в будущем было больше украинских мультфильмов, созданных с участием украинских режиссеров.
показать весь комментарий
10.03.2021 17:26 Ответить
Ну, мультипликация уже давно канула в лету. Теперь же датчики движения, рендеринг и озвучка. Ну, а режессура конечно требует опыта и знаний. Конечно же, нам требуются свои постоянные дублеры озвучки к известным актерам, тогда можно говорить о популяризации. Пока что у нас только "НеЗупиняйПродакшн" делает грамотный литературный дубляж в украинском. Остальное ужасно.
показать весь комментарий
10.03.2021 17:36 Ответить
От прочтения таких статей можно и завыть на солнце. Вот чего нам не хватало так это реаниматоров, глядя на эти рожи на ум приходят стихи "У тебя не голова, а седалище, в твоих жилах моча, а не кровь, положить бы тебя во влагалище и начать бы отделывать вновь.
показать весь комментарий
10.03.2021 18:43 Ответить
 
 