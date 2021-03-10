В Киеве стартует новый университетский курс подготовки режиссеров анимации

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого стартует новый курс, где студентов будут обучать востребованной в мире профессии режиссера анимационных фильмов.

Инициатором курса "Режиссура анимационного фильма" выступил бизнес – киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports, который входит в технологический холдинг TECHIIA. Набор стартует во время вступительной кампании 2021 года. Об этом пишет Обозреватель.

В течение 4 лет студенты будут изучать 3D графику, режиссуру и драматургию анимационного фильма, актерское мастерство, медийные технологии и основы монтажа. Студенты овладеют game-дизайном, дизайном анимации, анимацией персонажей, работой над мультфильмами, синематичными видеороликами и другими аудиовизуальными произведениями. Среди основных инструментов обучения – Unreal Engine от Epic Games, который используют для создания 3D-графики в режиме реального времени.

Профессия режиссера анимации востребована на рынке не только Украины, но и мира. Острую потребность в специалистах испытывают компании, которые работают в области киберспорта. Именно поэтому инициатором курса выступила компания WePlay Esports, на базе которой и будут проходить практические занятия. В студии WePlay Esports студенты будут практиковать полученные знания по созданию трансляций международных киберспортивных турниров. Обучение режиссеров анимации в таком формате будет реализовано в Украине впервые. Студенты получат диплом бакалавра Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Самым молодым мастером курса в истории университета станет Максим Белоногов, генеральный продюсер и Chief Visionary Officer медиахолдинга WePlay Esports. Среди преподавательского состава курса будут члены команды студии медиахолдинга WePlay Esports. Опыт и знания менторов курса помогут студентам овладеть не только теорией профессии, но и получить практические навыки работы с анимацией.

"Мир стремительно развивается. Основы режиссуры анимации, которым учили раньше, нуждаются в обновлении. Именно поэтому мы предложили университету внедрить курс, на котором будут обучать специалистов по работе с анимацией в digital-формате. Полученные знания и опыт очень востребованы сегодня на рынке, поэтому выпускникам будет довольно просто найти работу и построить карьеру. Самым талантливым мы как WePlay Esports планируем предложить трудоустройство сразу после выпуска, так выпускники смогут создавать киберспортивные шоу на аренах WePlay Esports в Киеве и Лос-Анджелесе", – говорит Максим Белоногов, генеральный продюсер и Chief Visionary Officer WePlay Esports.

Обучение будет проходить в офисе WePlay Esports на левом берегу Киева. Компания обеспечит студентов необходимой технической базой – компьютерами и необходимой периферией для работы.

"Реализовать проект совместно с WePlay Esports – это для нас и новый опыт, и новый вызов. Мы заинтересованы, чтобы выпускники были актуальными на рынке труда. Работа театра, кино и художественные проекты меняются, а взаимодействие с реальным бизнесом как с WePlay Esports – это возможность дать нашим студентам максимум знаний, теоретических и практических. Надеемся, что этот курс начнет постоянную практику привлечения потенциальных работодателей к созданию учебных программ и практики", – сказала Ольга Равлюк-Голицына, директор Института экранных искусств при национальном университете.

О запуске курса "Режиссура анимационного фильма" между WePlay Esports и Университетом подписан Меморандум. Условия поступления и отбора абитуриентов объявят дополнительно.

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