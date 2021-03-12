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Поступила информация о минировании Голосеевского райсуда Киева, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня, 12 марта, правоохранители получили информацию о том, что здание Голосеевского районного суда Киева якобы заминировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Кроме этого неизвестный сообщил о минировании предприятия, расположенного по ул.Большой Васильковской.
Правоохранители отмечают, что по указанным адресам немедленно выехали полицейские, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб.
"Полученные сведения должным образом зарегистрированы в Голосеевском управлении полиции, после завершения проверки информации будет предоставлена правовая квалификация", - отметили в Нацполиции.
О результатах проверки пока не сообщается.
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