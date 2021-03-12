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Поступила информация о минировании Голосеевского райсуда Киева, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Поступила информация о минировании Голосеевского райсуда Киева, - Нацполиция

Сегодня, 12 марта, правоохранители получили информацию о том, что здание Голосеевского районного суда Киева якобы заминировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Кроме этого неизвестный сообщил о минировании предприятия, расположенного по ул.Большой Васильковской.

Правоохранители отмечают, что по указанным адресам немедленно выехали полицейские, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб.

"Полученные сведения должным образом зарегистрированы в Голосеевском управлении полиции, после завершения проверки информации будет предоставлена правовая квалификация",  - отметили в Нацполиции.

О результатах проверки пока не сообщается. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Всіх евакувати - суддів не чіпати, бо вони недоторкані.
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12.03.2021 13:35 Ответить
точняк. и хоть бы разок...
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12.03.2021 13:37 Ответить
Навіщо повідомляли? Нехай би гахнуло і рознесло його вщент.
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12.03.2021 13:36 Ответить
З усім особовим складом !!!))
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12.03.2021 13:39 Ответить
никогда такого не было и вот опять...
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12.03.2021 13:40 Ответить
опять обманут )))
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12.03.2021 13:40 Ответить
Знов даремні очікування !!!)))
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12.03.2021 13:43 Ответить
Поступила информация о минировании Голосеевского райсуда Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7205
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12.03.2021 13:45 Ответить
Козарлюга !! Начувайтесь москалі !!))))
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12.03.2021 13:46 Ответить
 
 