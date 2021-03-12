Поступила информация о минировании Голосеевского райсуда Киева, - Нацполиция

Сегодня, 12 марта, правоохранители получили информацию о том, что здание Голосеевского районного суда Киева якобы заминировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Кроме этого неизвестный сообщил о минировании предприятия, расположенного по ул.Большой Васильковской.

Правоохранители отмечают, что по указанным адресам немедленно выехали полицейские, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб.

"Полученные сведения должным образом зарегистрированы в Голосеевском управлении полиции, после завершения проверки информации будет предоставлена правовая квалификация", - отметили в Нацполиции.

О результатах проверки пока не сообщается.

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