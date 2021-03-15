Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация просят парламент поддержать постепенное повышение акцизов на ТИЭН
В Европейской Бизнес Ассоциации напомнили, что в странах Евросоюза ставки акцизов на табачные изделия для электрического нагрева ниже, чем на сигареты.
Ведущие бизнес-ассоциации Украины - Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей - обратились в Верховную Раду по поводу необходимости ввести более постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН).
- Законом Украины №466-ІX с января этого года ставка акциза на ТИЭН была повышена на 320%. По оценкам экспертов компаний-членов Палаты, такое резкое повышение может привести к негативным последствиям для государственного бюджета и экономики в целом из-за роста уровня нелегального рынка данной продукции, о чем неоднократно отмечалось Палатой - заявил в официальном письме президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.
С ним соглашается и исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.
- По предварительным оценкам экспертов Ассоциации, если не пересмотреть нормы действующей редакции Налогового кодекса Украины, легальный рынок ТИЭН может существенно уменьшиться, что, в свою очередь, приведет к недополучению бюджетом запланированных доходов от акцизного налога на ТИЭН - прогнозирует она.
Поэтому Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей просят парламент поддержать поправку №55 к законопроекту №4278 по более постепенному повышению акциза на ТИЭН - на 200% в 2021 и на 30% ежегодно с 2022 по 2025 годы.
- Указанное более постепенное повышение акциза будет способствовать умеренной акцизной политике и инвестиционной привлекательности Украины - уверена исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.
По мнению президента Американской торговой палаты Андрея Гундера, предложенный в поправке №55 подход в большей степени соответствует законодательству и практике Европейского Союза.
- Постепенное повышение ставок налога соответствует европейской практике, Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Директиве №2011/64/ЕС от 21 июня 2011 о структуре и ставке акцизного сбора на табачные изделия - объясняет Андрей Гундер.
Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко напомнила, что в странах Евросоюза ставки акциза на ТИЭН ниже, чем акциз на сигареты.
- Считаем необходимым в дальнейшем обеспечить дифференциацию указанных ставок и установить меньшую ставку для ТИЭН. По данным экспертов Ассоциации, в странах Европейского Союза уровень ставок на сигареты и ТИЭН не является одинаковым - заявила Анна Деревянко.
В ведущих бизнес-ассоциациях Украины отмечают, что принятие поправки №55 позволит сохранить прогнозируемые условия налогообложения, защитить легальный рынок ТИЭН, что, в свою очередь, обеспечит постепенное увеличение бюджетных поступлений, защиту существующих и привлечение новых инвестиций в экономику Украины.
Напомним, ранее Федерация работодателей поддержала решение комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о постепенном повышении ставки акцизного налога на ТИЭН. По расчетам экспертов Федерации работодателей, постепенное повышение акциза на ТИЭН даст госбюджету дополнительно 2,6 миллиарда грн.
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он такой же президент как я Байден
https://chamber.ua/ua/board-of-directors-ua/
Источник: https://censor.net/ru/n3253328