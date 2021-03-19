РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10893 посетителя онлайн
Новости
4 765 27

В Польше отказавшихся от препарата AstraZeneca исключат из списка вакцинации

В Польше отказавшихся от препарата AstraZeneca исключат из списка вакцинации

В Польше людей, которые откажутся от препарата компании AstraZeneca, будут временно исключены из системы вакцинации. Сейчас в стране проводятся анализы, чтобы расширить группу людей, для которых будут доступны вакцины AstraZeneca.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  RMF24.

Некоторые люди, которым предстояло сделать прививку AstraZeneki, отказались от вакцинации. Так что осталось много неиспользованных доз. Вакцины, выпущенные таким образом, могут быть переданы другим людям, не имеющим права на вакцинацию.

"Решение о расширении этой группы должны быть принято до понедельника", - заявил он.

По словам Андрусевича, также проводится интенсивный анализ по расширению группы людей, для которых будут доступна вакцина AstraZeneca.

"После завершения вакцинации первой группы мы решим, как будет выглядеть дальше этот процесс, включая порядок, в котором будут вакцинированы люди, отказавшиеся от вакцины AstraZeneca", - заявил представитель Минздрава.

Автор: 

вакцина (3815) Польша (8408) AstraZeneca (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Жаль что к наши зе-алени не в состоянии были выбить даже AstraZeneca! Притащили какой то шмурдяк Ковишильд и все время обзывают его AstraZeneca
показать весь комментарий
19.03.2021 21:05
+3
Из каких соображений? Вакцинация всеобщая нужна больше обществу, чем отдельно взятому индивиду. Исключая из списков вакцинации людей автоматически сводится на нет весь смысл самой вакцинации как таковой.
показать весь комментарий
19.03.2021 21:24
+3
Всі виробники не несуть відповідальності за вакцину.Хіба колись так само було з вакцинами?
показать весь комментарий
19.03.2021 21:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жаль что к наши зе-алени не в состоянии были выбить даже AstraZeneca! Притащили какой то шмурдяк Ковишильд и все время обзывают его AstraZeneca
показать весь комментарий
19.03.2021 21:05 Ответить
Як в них вже людей поділили:мають -не мають право на вакцинацію.До номерів з нашивками на одязі коли дойдуть?
показать весь комментарий
19.03.2021 21:10 Ответить
В Польше людей, которые откажутся от препарата компании AstraZeneca, будут временно исключены из системы вакцинации. Источник: https://censor.net/ru/n3254531https://censor.net/ru/n3254531
показать весь комментарий
19.03.2021 21:12 Ответить
А що буде коли там з'являться вакцинації від пташиних,собачих,свинячих епідемій,назв вакцин побільшає,конкуренція між виробниками збільшиться,з'являться які тут признають а там ні все це на фоні зняття повної відповідальності?Якщо зараз,на початку,вони ВЖЕ поділили на касти.
показать весь комментарий
19.03.2021 21:23 Ответить
Слово временно, не о чем не говорит?
показать весь комментарий
19.03.2021 21:31 Ответить
Я не відмовився і другу давку AstraZeneca отримаю 24 травня.
показать весь комментарий
19.03.2021 21:22 Ответить
а ви що, в Польщі?
показать весь комментарий
20.03.2021 03:00 Ответить
Ні, я тепер у Львові, працюю з польськими студентами он-лайн, але на другу давку поїду.
показать весь комментарий
20.03.2021 09:12 Ответить
Из каких соображений? Вакцинация всеобщая нужна больше обществу, чем отдельно взятому индивиду. Исключая из списков вакцинации людей автоматически сводится на нет весь смысл самой вакцинации как таковой.
показать весь комментарий
19.03.2021 21:24 Ответить
вакцинация не обеспечивает последующей "незаражаемости" - речь идет о "более легком протекании болезни", так что тут как раз каждый отдельно взятый индивид волен решать за себя. Вакцинация нужна фармкомпаниям, а не "обществу" ))
показать весь комментарий
20.03.2021 17:09 Ответить
А с чего взята такая информация, что при заражении вакцинированного болезнь будет протекать легче? Вот кстати и понаблюдаем за Ляшко. Хотя и он не показатель. Течение болезни у зараженных в смысле тяжести симптомов и сейчас у всех по разному проходит. Ну и на счет того что вакцинация фармкомпаниям нужна в первую очередь, я спорить конечно же не буду. Скажем так - сначала фармкомпаниям и тем кто около них крутится, затем общесту и уж в последнюю очередь индивиду. Потому как вакцинация нацелена в первую очередь на то, чтобы сохранить популяцию. Судьба отдельного индивида в популяции неважна.
показать весь комментарий
20.03.2021 17:17 Ответить
Всі виробники не несуть відповідальності за вакцину.Хіба колись так само було з вакцинами?
показать весь комментарий
19.03.2021 21:28 Ответить
При совецьком союзе шось таке було . Вакцинували всіх дітей поголовно . В дитинстві перехворів тільки " свинкой " і трохи вітрянкой , - оспинки мазали зеленкой і наказували нє расчёсывать .
показать весь комментарий
19.03.2021 21:39 Ответить
Ех! А без щеплень міг би ще й дифтерією, поліомієлітом перехворіти...
показать весь комментарий
19.03.2021 21:51 Ответить
Ну коклюшем точно не захворію . От столбняка теж робили уколи .. , - шо там іще .. ? ))
показать весь комментарий
19.03.2021 22:10 Ответить
О, бачив як людина помирає від правця. Тепер антищеплеників просто терпіти не можу.
показать весь комментарий
19.03.2021 22:13 Ответить
Я до школи виховувався в селі у бабусі . Буду завжди пам"ятати місцеву фельдшера , - робила всім дітям щеплення . Мабуть завдяки цій ( такій ) жінці зараз ми всі і живимо .
показать весь комментарий
19.03.2021 22:25 Ответить
Завдяки тому що раніше не було інтернету і форумів овуляшок.
показать весь комментарий
19.03.2021 22:59 Ответить
Можливо й так .
показать весь комментарий
19.03.2021 23:09 Ответить
Коли пішов до школи , в мене вже були всі щеплення , але на це не зважили уваги . І коли робили " манту " , то було трохи загострення . Але згодом все заспокоїлось , і я тепер знаю , шо от тубіка в мене є подвійний захист . )) .
показать весь комментарий
19.03.2021 23:22 Ответить
;Манту; не щеплення. Ц е проба на резистентність організму до мікобактерій туберкульозу.
показать весь комментарий
19.03.2021 23:53 Ответить
коли отримуєш рану, маєш вколоти сиворотку, інакше ніхто не гарантує, що виживеш
показать весь комментарий
20.03.2021 03:02 Ответить
в Польше оказывается тоже медицинский биоматериал воздух портит.
показать весь комментарий
19.03.2021 21:31 Ответить
Ну и что теперь без вакцины будут ? сейчас Хрен какую купишь. Производители Страны себя стараются обеспечить.
показать весь комментарий
19.03.2021 21:45 Ответить
А ковішит?
показать весь комментарий
19.03.2021 22:03 Ответить
Правильно (https://www.youtube.com/watch?v=5BWzxclb5eY ссылка )
показать весь комментарий
19.03.2021 22:03 Ответить
 
 