"Локдауна не планируем, но будем вводить жесткие карантинные ограничения" - Степанов

В Украине не планируют введения нового локдауна, в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения.

Об этом 19 марта сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".



"В Украине не будет третьего локдауна, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. У нас локдаун был один – год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", – сказал журналистам Степанов.



Он отметил, что карантинные ограничения уже ввели Киев, Львов и Винница.



"Киев вчера ввел такие жесткие карантинные ограничения, местная власть Львова, Винницы. Эффективность этих мер мы видим на примере Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", – сказал глава Минздрава.



Степанов также сообщил, что "Киев добавляет еще 207 коек с кислородом, чтобы не было предпосылок для коллапса".





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