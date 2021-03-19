Локдауна не планируем, но будем вводить жесткие карантинные ограничения, - Степанов
В Украине не планируют введения нового локдауна, в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения.
Об этом 19 марта сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В Украине не будет третьего локдауна, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. У нас локдаун был один – год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", – сказал журналистам Степанов.
Он отметил, что карантинные ограничения уже ввели Киев, Львов и Винница.
"Киев вчера ввел такие жесткие карантинные ограничения, местная власть Львова, Винницы. Эффективность этих мер мы видим на примере Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", – сказал глава Минздрава.
Степанов также сообщил, что "Киев добавляет еще 207 коек с кислородом, чтобы не было предпосылок для коллапса".
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Зелений вирішив позбавитись всіх людей старших за 60 років.
там ниже бубочка сказал локдаун .
шо ж ты непослушный такой
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"Локдауна не планируем, но будем вводить жесткие карантинные ограничения" - Степанов
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