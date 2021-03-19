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Новости Коронавирус и карантин
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Локдауна не планируем, но будем вводить жесткие карантинные ограничения, - Степанов

Локдауна не планируем, но будем вводить жесткие карантинные ограничения, - Степанов

В Украине не планируют введения нового локдауна, в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения.

 Об этом 19 марта сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Украине не будет третьего локдауна, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. У нас локдаун был один – год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", – сказал журналистам Степанов.

Он отметил, что карантинные ограничения уже ввели Киев, Львов и Винница.

"Киев вчера ввел такие жесткие карантинные ограничения, местная власть Львова, Винницы. Эффективность этих мер мы видим на примере Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", – сказал глава Минздрава.

Степанов также сообщил, что "Киев добавляет еще 207 коек с кислородом, чтобы не было предпосылок для коллапса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время проведем заседание СНБО по вопросу введения локдауна, - Данилов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+7
Локдауна не планируем, но будем вводить жесткие карантинные ограничения, - Степанов - Цензор.НЕТ 4092
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19.03.2021 21:58
+6
Цікаво як зреагують на курточку Стєпанова за 620 тис. гривень, ті хто срав цеглинами від светру Порошенка за 19 тис.грн.
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19.03.2021 21:54
+6
Локдауна не планируем, но будем вводить жесткие карантинные ограничения, - Степанов - Цензор.НЕТ 7577
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19.03.2021 22:02
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Степанов, віддай куртку
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19.03.2021 21:50 Ответить
сцарьь сказал- смерд степанов выполнять
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19.03.2021 21:52 Ответить
куртки замшевые, ДВЕ !
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19.03.2021 21:53 Ответить
ЛоХ-даУна не буде - буде ГЕНОЦИД.
Зелений вирішив позбавитись всіх людей старших за 60 років.
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19.03.2021 21:54 Ответить
эй,алё,степашка....
там ниже бубочка сказал локдаун .
шо ж ты непослушный такой
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19.03.2021 21:54 Ответить
Цікаво як зреагують на курточку Стєпанова за 620 тис. гривень, ті хто срав цеглинами від светру Порошенка за 19 тис.грн.
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19.03.2021 21:54 Ответить
Обмеження-куртяки не дорожче 620 тисяч!
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19.03.2021 21:55 Ответить
При локдауні мабуть довелося б допомогу виплачувати?
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19.03.2021 21:57 Ответить
Степанов, віддавай взад свою гламурну куртку з 600 000 гривень, а на ці гроші закупи нашим пораненим захисникам теплі та пухнасті ковдри, досить наші гроши хмиздити.
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19.03.2021 21:58 Ответить
Локдауна не планируем, но будем вводить жесткие карантинные ограничения, - Степанов - Цензор.НЕТ 4092
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19.03.2021 21:58 Ответить
Коли будуть масово вмирати люди всі згадуємо Степашку та його куратора Клоуна.
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19.03.2021 21:58 Ответить
Но підприємцям заборонять роботу . Тобіш вісім тисяч треба якось розтягнути ще , якшо не проїли за січень . )) .
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19.03.2021 22:00 Ответить
"Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна" - Зеленский
-----------

"Локдауна не планируем, но будем вводить жесткие карантинные ограничения" - Степанов
-----------
"Пандемия стой, раз-два" - Мендельюлька
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19.03.2021 22:01 Ответить
Хочуть за рахунок платників податків вирішити власні прорахунки.
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19.03.2021 22:03 Ответить
Локдауна не планируем, но будем вводить жесткие карантинные ограничения, - Степанов - Цензор.НЕТ 7577
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19.03.2021 22:02 Ответить
Ви ЗЕдебіли якщо не вчитесь на своїх помилках то хоч на чужі зверніть увагу - Польща яка також раніше не наважувалась ввести повний локдаун отримала таку кількість заражень і смертей за добу (26 000 і майже 500) що з завтрашнього дня вводять повний локдаун на всій території без виключень!!!
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19.03.2021 22:05 Ответить
....сказало прибарахлившееся чепушило на индийском шмурдяке Степанов в куртке за 20000 долларов. Блдь, у моих родителей столько "двушка" стоит.
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19.03.2021 22:07 Ответить
Закарантиним локдаун чтобы не локдаунить карантин...Словесные эквилибристы, блин.
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19.03.2021 22:12 Ответить
По примеру 2020 года стало ясно, что дна в Украине не существует
https://ua24ua.net/tochka-nevozvrata-dlya-ukraini-uge-proydena-situatsiya-budet-tolko-uhudshatsya-epidemiolog/ Точка невозврата для Украины уже пройдена: ситуация будет только ухудшаться - эпидемиолог Александрин
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19.03.2021 22:15 Ответить
Боже мій, хвора людина, обмеження на момент написання статті ще не діють, але вже ефективні. Такого в світі немає......
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20.03.2021 07:00 Ответить
 
 