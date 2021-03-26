Четыре украинских воина погибли в результате обстрела оккупантами на Донбассе, - Бутусов
Российско-оккупационные войска в районе Шумов обстреляли позиции украинских воинов. Погибли 4 военнослужащих.
Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В 13.45 российские войска обстреляли из минометов украинские позиции в районе поселка Шумы. В результате обстрела погибло 4 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, после ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в данном районе.
"Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия. Именно в Шумах российское командование в ноябре 2020-го требовало провести "инспекцию" украинской линии обороны. Высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций. Ситуация на фронте требует немедленной реакции Верховного Главнокомандующего и Верховной Рады", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.
Журналист Андрей Цаплиенко также сообщил об этом в Facebook.
"На фронте началось. Четверо погибших в одном бою. Бой продолжается", - говорится в сообщении.
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