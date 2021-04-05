Книги о российско-украинской войне - это элемент противодействия информационной агрессии, - Минветеранов
Книги о военной агрессии России против Украины будут способствовать противодействию информационной агрессии против нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.
"В целом все книги о российско-украинской войне, как и любое ветеранское искусство, сегодня - это элемент противодействия информационной агрессии против Украины, сохранение исторической памяти и важная составляющая возвращения защитников к мирной жизни", - отметил Терещенко.
В рамках сотрудничества Минветеранов с Украинским институтом книги запланировано проведение онлайн-семинара для ветеранов-писателей по продвижению книг и наполнение платформы Украинской цифровой библиотеки онлайн-изданиями ветеранской литературы, что будет способствовать ее доступности для читателя.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дай Бог побільше таких книг в Україні і за ії межами - як Кремль анексував Крим і
профінансував сєпарів на Донбасі у 2014 му