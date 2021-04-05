Украина может привлечь 100 млрд долларов на 10 лет, - Бахматюк

Акционер агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, как Украина оказалась в мировых трендах, как может дополнительно поставлять продукции на 10-15 млрд долларов в год и привлечь 100 млрд под гарантии поставок на азиатские рынки.

Об этом Олег Бахматюк, акционер одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг", рассказал в интервью ИА "Интерфакс". Он считает, что из-за пандемии, кризиса и связанных с этим глобальными изменениями в мировой экономике, Украина оказалась в тренде, который мы можем использовать для существенного усиления своих позиций на мировых рынках: "Украина сейчас в аграрном тренде или шире - в сырьевом, в частности, видим, как выросла цена на железную руду. Но мир фундаментально поменяется в следующие 3-5 лет, в том числе из-за этой пандемии".

Бизнесмен рассказал, что из-за пандемии и экономических вызовов меняются подходы и средства коммуникации между странами, создаются новые центры по географическому и политическому принципу. "Это будет существенно влиять на экономику. Уже сейчас огромное евразийское сообщество создано Китаем, Сингапуром, Кореей, Японией. Индия только не вошла. Там около 12-16 стран, где проживает почти 30% населения мира и столько же мировой экономики. ЕС со своими проблемами. США. Россия, которая сейчас прибивается к Китаю по разным причинам. Эти факторы будут направлять экономические и политические вещи.

Второй фактор — это огромное количество денег. Посмотрите, за 100 дней Байден уже дал программу на $1,9, трлн и еще фактически утверждены $3 трлн - в общем почти $5 трлн. Это 20% от ВВП США и 5% от мирового ВВП будет влито в одну из экономик. Что такое деньги? Это эквивалент товара и услуг. Если товара и услуг в мире стало меньше, потому что ВВП многих стран упал, а денег стало больше и будет еще больше, потому что следующие два года прогнозируют затягивание вакцинации, то это ведет к обесцениванию денег. Будет идти мировая инфляция. Например, я нахожусь в Швейцарии, Австрии. Здесь идут огромные вливания для поддержки протекционизма экономических возможностей: выплаты зарплаты, аренды, доходов. То есть без выработки продукции идет огромное накопление ресурса, денег. Посмотрите, как рекордно выросли депозиты в ЕС. Есть огромный избыток ресурса и его нужно хоть куда-то разместить. Ну вот как может компания "Тесла" стоить $800 млрд? Потому что 50% всего потребления пошло на финансовый сектор, потому что реальный сектор всегда требует времени и инфраструктурного распределения этих средств: куда и на что? Чтобы за $100 млн построить, условно, 5 элеваторов, нужно минимум три месяца изучать материалы. А здесь просто вышел на экран и через секунду забил в табличку", - говорит бизнесмен.

"Что в первую очередь растет? То, что ты потребляешь напрямую. Поэтому в этом тренде находятся продукты питания: зерно, масличные... Это касается и всех сырьевых вещей: будет расти нефть, руда, металлы. То есть Украина сейчас в тренде. Следующие три года Украине, я думаю, не понадобится внешняя помощь. Украина, к сожалению, была сырьевым государством и экспортировала даже своих людей на работу. Но сейчас это ее преимущество в краткосрочной перспективе, которое можно использовать для инновационных, инфраструктурных вещей, - рассказывает Олег Бахматюк. - Мир сейчас говорит, что будет четкий протекционизм. Если посмотреть эту программу США на $ 3 трлн, то половина идет на инфраструктурные проекты, а половина - условно "раздача слонов": стимуляция спроса и сглаживания темных социальных негативов. В Украине таких возможностей нет, но у Украины есть сырьевая возможность. Я считаю, что тренд будет идти только на повышение.

Вот почему сейчас растет цена и, говорят, идет спрос на кукурузу? Потому что в начале года был прогноз, что Китай закупит на внешнем рынке 12 млн тонн, затем - 24, а сейчас - 32. Я общаюсь с аналитиками Сингапура, Шанхая. Я считаю, что Китай будет покупать до тех пор, пока будет возможность. Чем больше он купит на склад, тем больше у него будет подушка безопасности. Другое дело, что он не может выйти и сказать сразу, что "я покупаю 50 млн тонн", потому что цена на кукурузу сразу станет $350 за тонну. Поэтому он покупает по 220, 230, 240, 250. И то же самое происходит с соей. И все равно торговое сальдо для Китая положительное - $560 млрд. Да еще и резервов $7 трлн.

Цена в Китае на $100-120 выше, чем в мире. Он стимулирует своего аграрного производителя, чтобы он там выращивал культуры. Потому что на самом деле в Китае при 100 млн га земли только 30 млн га, которую можно обрабатывать. И их уровень технологий самый эффективный в мире при том, что земля не лучшая, климат не самый лучший. Это их стратегия.

Кроме Китая в этом евразийском сообществе Япония, которая импортирует 92% продуктов питания, Корея, которая импортирует 78%, Индонезия, которая является крупнейшим импортером. Здесь тренд в нашу сторону очевиден. У нас построен неплохой агросектор, который может генерировать 65 млн тонн зерновых и 15 млн тонн масличных, есть большие возможности по поставкам руды. Объем поставок украинской продукции в страны ASEAN может составлять до 10-15 млрд долларов в год в денежном эквиваленте".

Олег Бахматюк считает, что под гарантии поставок украинского сырья на эти рынки можно привлечь 100 млрд долларов на 10 лет. "Поэтому мы можем им сделать интересное предложение: вы заинтересованы импортировать нашу продукцию на миллиарды долларов? Тогда мы вас приглашаем в инфраструктурные вещи: дороги, мосты, порты, приватизацию "Укрзализныци" и прочее. Пока мы не являемся участниками этого процесса, а являемся наблюдателями, в лучшем случае. А здесь мы можем стать субъектными, может не сильно, но достаточно для того, чтобы перевести это в экономическую плоскость.

Второе направление - ближний Восток и Северная Африка. Саудовская Аравия, например. Этот регион меньше, но также интересен. Для нас что важно - чтобы поднялся уровень экономического благосостояния и улучшилась инфраструктура жизни и возможности каждого. Это можно сделать только через инвестиционные, инновационные вещи, улучшение логистических вещей. А дальше правильность построения добавленной стоимости и продвижения на рынках. Но это следующий этап и дай Бог до этого дойти.

Мне в Эмиратах показывали фото 40-летней давности: это была самая отсталая страна региона. И как она изменилась. Вот эта концентрация возможностей поменяла страну", - говорит владелец "Укрлендфарминг".

Олег Бахматюк - украинский бизнесмен, акционер одного из крупнейших агрохолдингов страны, Группы компаний "Укрлендфарминг". Агрохолдинг занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины, и она является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.