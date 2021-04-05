РУС
7 695 55

Украина может привлечь 100 млрд долларов на 10 лет, - Бахматюк

Акционер агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, как Украина оказалась в мировых трендах, как может дополнительно поставлять продукции на 10-15 млрд долларов в год и привлечь 100 млрд под гарантии поставок на азиатские рынки.

Об этом Олег Бахматюк, акционер одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг", рассказал в интервью ИА "Интерфакс". Он считает, что из-за пандемии, кризиса и связанных с этим глобальными изменениями в мировой экономике, Украина оказалась в тренде, который мы можем использовать для существенного усиления своих позиций на мировых рынках: "Украина сейчас в аграрном тренде или шире - в сырьевом, в частности, видим, как выросла цена на железную руду. Но мир фундаментально поменяется в следующие 3-5 лет, в том числе из-за этой пандемии".

Бизнесмен рассказал, что из-за пандемии и экономических вызовов меняются подходы и средства коммуникации между странами, создаются новые центры по географическому и политическому принципу. "Это будет существенно влиять на экономику. Уже сейчас огромное евразийское сообщество создано Китаем, Сингапуром, Кореей, Японией. Индия только не вошла. Там около 12-16 стран, где проживает почти 30% населения мира и столько же мировой экономики. ЕС со своими проблемами. США. Россия, которая сейчас прибивается к Китаю по разным причинам. Эти факторы будут направлять экономические и политические вещи.

Второй фактор — это огромное количество денег. Посмотрите, за 100 дней Байден уже дал программу на $1,9, трлн и еще фактически утверждены $3 трлн - в общем почти $5 трлн. Это 20% от ВВП США и 5% от мирового ВВП будет влито в одну из экономик. Что такое деньги? Это эквивалент товара и услуг. Если товара и услуг в мире стало меньше, потому что ВВП многих стран упал, а денег стало больше и будет еще больше, потому что следующие два года прогнозируют затягивание вакцинации, то это ведет к обесцениванию денег. Будет идти мировая инфляция. Например, я нахожусь в Швейцарии, Австрии. Здесь идут огромные вливания для поддержки протекционизма экономических возможностей: выплаты зарплаты, аренды, доходов. То есть без выработки продукции идет огромное накопление ресурса, денег. Посмотрите, как рекордно выросли депозиты в ЕС. Есть огромный избыток ресурса и его нужно хоть куда-то разместить. Ну вот как может компания "Тесла" стоить $800 млрд? Потому что 50% всего потребления пошло на финансовый сектор, потому что реальный сектор всегда требует времени и инфраструктурного распределения этих средств: куда и на что? Чтобы за $100 млн построить, условно, 5 элеваторов, нужно минимум три месяца изучать материалы. А здесь просто вышел на экран и через секунду забил в табличку", - говорит бизнесмен.

"Что в первую очередь растет? То, что ты потребляешь напрямую. Поэтому в этом тренде находятся продукты питания: зерно, масличные... Это касается и всех сырьевых вещей: будет расти нефть, руда, металлы. То есть Украина сейчас в тренде. Следующие три года Украине, я думаю, не понадобится внешняя помощь. Украина, к сожалению, была сырьевым государством и экспортировала даже своих людей на работу. Но сейчас это ее преимущество в краткосрочной перспективе, которое можно использовать для инновационных, инфраструктурных вещей, - рассказывает Олег Бахматюк. - Мир сейчас говорит, что будет четкий протекционизм. Если посмотреть эту программу США на $ 3 трлн, то половина идет на инфраструктурные проекты, а половина - условно "раздача слонов": стимуляция спроса и сглаживания темных социальных негативов. В Украине таких возможностей нет, но у Украины есть сырьевая возможность. Я считаю, что тренд будет идти только на повышение.

Вот почему сейчас растет цена и, говорят, идет спрос на кукурузу? Потому что в начале года был прогноз, что Китай закупит на внешнем рынке 12 млн тонн, затем - 24, а сейчас - 32. Я общаюсь с аналитиками Сингапура, Шанхая. Я считаю, что Китай будет покупать до тех пор, пока будет возможность. Чем больше он купит на склад, тем больше у него будет подушка безопасности. Другое дело, что он не может выйти и сказать сразу, что "я покупаю 50 млн тонн", потому что цена на кукурузу сразу станет $350 за тонну. Поэтому он покупает по 220, 230, 240, 250. И то же самое происходит с соей. И все равно торговое сальдо для Китая положительное - $560 млрд. Да еще и резервов $7 трлн.

Цена в Китае на $100-120 выше, чем в мире. Он стимулирует своего аграрного производителя, чтобы он там выращивал культуры. Потому что на самом деле в Китае при 100 млн га земли только 30 млн га, которую можно обрабатывать. И их уровень технологий самый эффективный в мире при том, что земля не лучшая, климат не самый лучший. Это их стратегия.

Кроме Китая в этом евразийском сообществе Япония, которая импортирует 92% продуктов питания, Корея, которая импортирует 78%, Индонезия, которая является крупнейшим импортером. Здесь тренд в нашу сторону очевиден. У нас построен неплохой агросектор, который может генерировать 65 млн тонн зерновых и 15 млн тонн масличных, есть большие возможности по поставкам руды. Объем поставок украинской продукции в страны ASEAN может составлять до 10-15 млрд долларов в год в денежном эквиваленте".

Олег Бахматюк считает, что под гарантии поставок украинского сырья на эти рынки можно привлечь 100 млрд долларов на 10 лет. "Поэтому мы можем им сделать интересное предложение: вы заинтересованы импортировать нашу продукцию на миллиарды долларов? Тогда мы вас приглашаем в инфраструктурные вещи: дороги, мосты, порты, приватизацию "Укрзализныци" и прочее. Пока мы не являемся участниками этого процесса, а являемся наблюдателями, в лучшем случае. А здесь мы можем стать субъектными, может не сильно, но достаточно для того, чтобы перевести это в экономическую плоскость.

Второе направление - ближний Восток и Северная Африка. Саудовская Аравия, например. Этот регион меньше, но также интересен. Для нас что важно - чтобы поднялся уровень экономического благосостояния и улучшилась инфраструктура жизни и возможности каждого. Это можно сделать только через инвестиционные, инновационные вещи, улучшение логистических вещей. А дальше правильность построения добавленной стоимости и продвижения на рынках. Но это следующий этап и дай Бог до этого дойти.

Мне в Эмиратах показывали фото 40-летней давности: это была самая отсталая страна региона. И как она изменилась. Вот эта концентрация возможностей поменяла страну", - говорит владелец "Укрлендфарминг".

Олег Бахматюк - украинский бизнесмен, акционер одного из крупнейших агрохолдингов страны, Группы компаний "Укрлендфарминг". Агрохолдинг занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины, и она является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

+13
Курнул или нюхнул парниша ...
05.04.2021 19:43 Ответить
+13
якщо зелемойша візьме такі бабки, то наші пра-пра-пра-пра-пра-правнуки заридають
05.04.2021 19:45 Ответить
+11
Украина может привлечь 100 млрд долларов на 10 лет, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 221
05.04.2021 19:54 Ответить
Курнул или нюхнул парниша ...
05.04.2021 19:43 Ответить
Податок на капітал (девіденти) 5%, ось скільки податків платить Бахматюк. Податок на працю 40%. Чи може щось бути путнє в Україні?
05.04.2021 20:24 Ответить
якщо зелемойша візьме такі бабки, то наші пра-пра-пра-пра-пра-правнуки заридають
05.04.2021 19:45 Ответить
ти викрив цензор
це геніально
05.04.2021 19:48 Ответить
все так, зебіл, тілько от ОРТ лиже сраку владі. А Цензор навпаки.
05.04.2021 19:50 Ответить
Этот аферист когда свои многочисленные долги вернёт?
05.04.2021 19:45 Ответить
кому...
05.04.2021 20:47 Ответить
Чому цей ворюга досі не у в'язниці?!
05.04.2021 19:47 Ответить
а що - іnщі вжe там..... а віn ne самий бідnий- а такі у nac ne cидять...
05.04.2021 20:49 Ответить
Цей поважний пан мабуть живе в якійсь іншій Україні, не в тій де йде війна, де витрати на харчування та комуналку 90%громадян становлять 70-80% їхнього доходу, не в тій, де оплата праці найманих працівників нижча ніж допомога по безробіттю арабам в європі...
показать весь комментарий
він зараз не живе в Україні. Десь переховується.
показать весь комментарий
Спочатку я подумав, що він говорить про ті гроші, що Бєня обіцяв взяти у московії... А потім почитав... Так, Україна відома своїм сільским господарством, але ж і ракетами, і програмуванням...
І перетворювати країну свідомо (!!!) на сировинний додаток до цивілізованого світу лише тому, що "можна нє плохо прібарахлітся" - то вже занадто!
05.04.2021 19:50 Ответить
це головний спец.по позичанню у держави (без відсоьків)
05.04.2021 19:51 Ответить
Зрозуміло, хто надихає Бубочку на азійські вояжі.
05.04.2021 19:51 Ответить
а куди іще стабільно збувати сільгосппродукцію?...
в африку можна, але вона лише розвиватиметься...у нігеріїї грошей багато...
05.04.2021 20:14 Ответить
то бишь нью голодомор в стране наступит ранее 37-го... все вывезут, паскуды...
05.04.2021 19:51 Ответить
Собственное сельскохозяйственное производство Катара обеспечивает лишь около 10 % потребностей в продовольствии .Зебилы Катару помогут. За счет украинцев
05.04.2021 20:16 Ответить
А може і не залучити. Хто завадить? Звичайно, що Порошенко.
05.04.2021 19:53 Ответить
Пан має рацію. Поки Пєтушок не прокукурікає, сонце не зійде
06.04.2021 01:09 Ответить
Афоня, ти справді стверджуєш, що якщо зарубати всіх когутів, то жити будемо без Сонця? Чи ти мав на увазі саме пєтугків? Бо якщо так, то твоє твердження стосується лише кацапії. Пєткзи там. У нас півні, або когути.
06.04.2021 08:42 Ответить
Украина может привлечь 100 млрд долларов на 10 лет, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 221
05.04.2021 19:54 Ответить
Почему сто миллиардов,сто триллионов она может привлечь - обязательно расскажи про это путинскому интерфаксу.
05.04.2021 19:55 Ответить
Оо былобы над чем поработать таким как бахматюк пилили бы аж гай шумел эту сумму
05.04.2021 20:04 Ответить
Бойтесь данайцев дары приносящих
05.04.2021 20:04 Ответить
або падешах, або ішак
05.04.2021 20:04 Ответить
украинским корупционерам лучше всего иметь дело с китайскими корупционерами-"зе" встречавший "Мрию" с украинскими масками из Китая упакованными в китайские фантики не даст соврать и крадуцкий может подтвердить
05.04.2021 20:05 Ответить
миллиард каждой "дубайской обнажёнке" -
автоматически преврасчает её в ...инвестняню на пять - 10 лет,
но дело в том, что попадая таким образом к зебилам в Украину,
"обнаженка" мгновенно становитца корабельной сосной на втором году вложений от использования ...
05.04.2021 20:06 Ответить
Без права собственности на землю инвестиций просто не будет. Да и рейдерство в Украине ни кто еще не поборол.
05.04.2021 20:07 Ответить
Без Права,Нічого небуде
05.04.2021 20:24 Ответить
А можна цю криворожеську потвору прикопати десь у пісках країн-оффшорах?!)
05.04.2021 20:08 Ответить
"VAB"банк и банк «Фінансова ініціатива»- концентрація можливостей для деяких.
05.04.2021 20:09 Ответить
теперь ворьё тырит бабло с учётом того, что хорошие камеры в тюрьмах у малюськи стоят дорого
05.04.2021 20:11 Ответить
зебилята любят сказки на ночь
05.04.2021 20:13 Ответить
Олег Бахматюк считает, что под гарантии поставок украинского сырья на эти рынки можно привлечь 100 млрд долларов на 10 лет. "Поэтому мы можем им сделать интересное предложение: вы заинтересованы импортировать нашу продукцию на миллиарды долларов? Тогда мы вас приглашаем в инфраструктурные вещи: дороги, мосты, порты, приватизацию "Укрзализныци" и прочее. Пока мы не являемся участниками этого процесса, а являемся наблюдателями, в лучшем случае. А здесь мы можем стать субъектными, может не сильно, но достаточно для того, чтобы перевести это в экономическую плоскость.

Тоесть, вы продаете реальные вещи без гарантий и без модернизации? Я еще учил некий предмет в 2002 году, который показывал просто колосальную окупаемость железной дороги! Но как вы можете стать субьектными, если вы привлекаете иностранный капитал и продаете ему самые рентабельные отрасли экономики???

Тоесть, вы продаете реальные вещи без гарантий и без модернизации? Я еще учил некий предмет в 2002 году, который показывал просто колосальную окупаемость железной дороги! Но как вы можете стать субьектными, если вы привлекаете иностранный капитал и продаете ему самые рентабельные отрасли экономики???
05.04.2021 20:19 Ответить
спис-тить -да , "привлечь" - навряд ли и десятку получится...
05.04.2021 20:20 Ответить
Китайцы вон хорошо теперь знают как прибыльно инвестировать.
05.04.2021 20:22 Ответить
ПНХ.Віддайте,що крадете
05.04.2021 20:22 Ответить
зебилы пля лям вакцин привлечь не могут, ****, а они 100 лярдов привлекать собрались..."андерсены"пля..
05.04.2021 20:23 Ответить
наш горобчик учит Катарского сокола здоровкаться в карантин ))))
охрана офигела ...на это шоу глядючи))))
Україна може залучити 100 млрд доларів на 10 років, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 9076

...
05.04.2021 20:33 Ответить
Повинен відзначити,що охорона хренова. Дівчата з охорони Каддафі вже б щось вкоротили б.
05.04.2021 20:50 Ответить
я впевнений що охорону попередили..шо шкет може шось утнути ))))
щоби були напоготові але не валяли на підлогу одразу.. бо шось зіапсується (повітря точно ))))
05.04.2021 21:25 Ответить
05.04.2021 20:52 Ответить
Дурень думкою багатіє
05.04.2021 20:44 Ответить
а у чому віn дурenь ....- як na мene , дурni іnші...
05.04.2021 20:54 Ответить
Та бачим той "тренд", достатньо хоч на одній ціні олії на внутрішньому ринку. Навіть мишам нічого не залишите в Держрезерві.
05.04.2021 20:47 Ответить
https://youtu.be/P01I-S5WiRI
05.04.2021 21:16 Ответить
может привлечь, а может и не привлечь
05.04.2021 21:24 Ответить
Одно радует---ох и поперхнулся узнав такое шапкокрад!
05.04.2021 21:43 Ответить
меня прикалывает эта хитрая терминология "привлечь" "инвестиция" и т.п. - но давайте взглянем правде в глаза, это очередной гвоздь долговой ямы для населения нашей страны! берут одни, а отдают другие - стандартная схема грабежа собственного населения!
05.04.2021 22:15 Ответить
Усе продадуть, усіх накормлять, тільки україньці будуть голодні і бідні
05.04.2021 22:17 Ответить
Вопрос Бутусову за сколько КЭШа он дает пиарится на своем сайте этому проходимцу и аферисту Бахматюку? Он кинул на 0,5 млрд долларов инвесторов на Лондонской бирже где все теперь его считают махинатором и аферистом ,так он решил теперь подставить всю страну
06.04.2021 06:06 Ответить
кажи прямо - Україна може тільки с@#$дити, залучити - це не про вас виродків, що крутитесь коло української влади!
06.04.2021 07:09 Ответить
 
 