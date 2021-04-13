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Верховная Рада вернула выплату больничных

Верховная Рада вернула выплату больничных

Верховная Рада Украины приняла законопроект "Европейской Солидарности", который исправляет грубые ошибки монобольшинства и возвращает выплату больничных. Законопроект 5187 поддержали 304 народных депутата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Как ранее сообщала Иванна Климпуш-Цинцадзе, с 1 июля 2021 г. могли быть приостановлены выплаты больничных из-за ошибок в принятом законе "О реабилитации в сфере здравоохранения". Депутаты от "ЕС" инициировали изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (№5187) относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности, которыми восстанавливается выплата больничных средств.

Правда, фракция Зеленского традиционно подала альтернативный законопроект №5187-1 и даже провела его через профильный комитет. Однако после обсуждения в сессионном зале депутаты выяснили, что законопроект монобольшинства не решает проблем, которые были созданы самими же "слугами", - омечают в "ЕС".

"Практика этой Верховной Рады состоит в том, что ни один законопроект оппозиции, в частности" Европейской Солидарности ", не видит зала и не принимается независимо от его содержания, нужности или важности. Но наш закон не только исправлял ошибку, но и сохранял предоставления больничных в случае реабилитации. Когда люди находятся на реабилитации, они теперь тоже могут получать больничные ", - объясняет Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, законопроект монобольшинства нарушал Регламент Верховной Рады и убирал норму о выплате больничных при реабилитации.

"В этом созыве парламента часто чувствуешь себя учительницей младших классов, которая должна брать домой тетради на проверку и затем на пальцах объяснять первоклашкам, что не так. На этот раз "первоклашки" проголосовали поправку в закон о общеобязательном государственном соцстраховании, которой лишают украинцев больничных ", - отметила депутат.

"Каждое слово в законе - прямое руководство к действию. Поэтому если законодатель говорит, что пособие по временной нетрудоспособности платить "на период реабилитации вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве", то это значит, что во время самой болезни можно не платить ", - пояснила Климпуш- Цинцадзе суть внесенных изменений. "Если мы не исправим этот ляп, то уже с 1 июля наши граждане не будут получать выплат за больничные", - подчеркнула депутат.

Инициаторы законопроекта отмечают, что в связи с вступлением в силу закона "О реабилитации в сфере здравоохранения", произошли изменения в законе Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и из перечня страховых случаев был исключен основной страховой случай, по которому производятся выплаты Фондом социального страхования Украины - "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве". Это могло привести к тому, что после 30 июня 2021 г. деньги по больничному не получили бы около 2,5 млн украинцев.

Автор: 

Климпуш-Цинцадзе Иванна (385) больничный (55) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+11
все через жопу
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13.04.2021 19:51 Ответить
+5
Ящітаю,ета пабєда ! Ура,таварістчі ! Галабародька руліт !
https://www.5.ua/ekonomika/deputaty-vidmovylysia-povertaty-pilhovi-taryfy-na-***************-dlia-naselennia-241922.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=tgra ДЕПУТАТИ ВІДМОВИЛИСЯ ПОВЕРТАТИ ПІЛЬГОВІ ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
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13.04.2021 20:00 Ответить
+3
Нарешті! Це переможище! Здобули так здобули!
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13.04.2021 19:54 Ответить
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все через жопу
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13.04.2021 19:51 Ответить
Нарешті! Це переможище! Здобули так здобули!
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13.04.2021 19:54 Ответить
до 3 месяцев задержки по больничным... бланки закончились, стали какие-то справки выдавать, которые нигде не принимают... что они этим законом решили, непонятно
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13.04.2021 19:57 Ответить
Куртка за 630 Килогривен! А вы тут с бумажками..
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13.04.2021 21:31 Ответить
Ящітаю,ета пабєда ! Ура,таварістчі ! Галабародька руліт !
https://www.5.ua/ekonomika/deputaty-vidmovylysia-povertaty-pilhovi-taryfy-na-***************-dlia-naselennia-241922.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=tgra ДЕПУТАТИ ВІДМОВИЛИСЯ ПОВЕРТАТИ ПІЛЬГОВІ ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
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13.04.2021 20:00 Ответить
пропоную платити лишень за спожиту ел.енергію вироблену в Україні. а куплену в козляндії-просто користуватися шляхом зупинки лічильника чи підключення навантаження до приладу обліку.
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13.04.2021 20:05 Ответить
Від себе відірвали...
КОЖий,майже, високопосадовець, має право на отрримання десятки тисяч гривень на "оздоровлення" та соцдопомогу на вирішення якихось побутово-сімейних проблем...
Може їм молочко за "врєдность" видавати?!
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13.04.2021 20:01 Ответить
Так ти ж сам і написав. Їм видають. Причому не 1.26 грн, як нам в 17 році, і не 516 грн як в тому році, це для військовослужбовців, а 30-50 тис
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13.04.2021 20:37 Ответить
Если человек заболел то что бы он получил по больничному листу деньги нужно пройти такие круги ада что вы не захотите никаких денег, тем более это сущие копейки. Так что не радуйтесь.
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13.04.2021 20:05 Ответить
не работаю с фев 15 го пох[
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13.04.2021 21:37 Ответить
 
 