Верховная Рада вернула выплату больничных

Верховная Рада Украины приняла законопроект "Европейской Солидарности", который исправляет грубые ошибки монобольшинства и возвращает выплату больничных. Законопроект 5187 поддержали 304 народных депутата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Как ранее сообщала Иванна Климпуш-Цинцадзе, с 1 июля 2021 г. могли быть приостановлены выплаты больничных из-за ошибок в принятом законе "О реабилитации в сфере здравоохранения". Депутаты от "ЕС" инициировали изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (№5187) относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности, которыми восстанавливается выплата больничных средств.

Правда, фракция Зеленского традиционно подала альтернативный законопроект №5187-1 и даже провела его через профильный комитет. Однако после обсуждения в сессионном зале депутаты выяснили, что законопроект монобольшинства не решает проблем, которые были созданы самими же "слугами", - омечают в "ЕС".

"Практика этой Верховной Рады состоит в том, что ни один законопроект оппозиции, в частности" Европейской Солидарности ", не видит зала и не принимается независимо от его содержания, нужности или важности. Но наш закон не только исправлял ошибку, но и сохранял предоставления больничных в случае реабилитации. Когда люди находятся на реабилитации, они теперь тоже могут получать больничные ", - объясняет Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, законопроект монобольшинства нарушал Регламент Верховной Рады и убирал норму о выплате больничных при реабилитации.

"В этом созыве парламента часто чувствуешь себя учительницей младших классов, которая должна брать домой тетради на проверку и затем на пальцах объяснять первоклашкам, что не так. На этот раз "первоклашки" проголосовали поправку в закон о общеобязательном государственном соцстраховании, которой лишают украинцев больничных ", - отметила депутат.

"Каждое слово в законе - прямое руководство к действию. Поэтому если законодатель говорит, что пособие по временной нетрудоспособности платить "на период реабилитации вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве", то это значит, что во время самой болезни можно не платить ", - пояснила Климпуш- Цинцадзе суть внесенных изменений. "Если мы не исправим этот ляп, то уже с 1 июля наши граждане не будут получать выплат за больничные", - подчеркнула депутат.

Инициаторы законопроекта отмечают, что в связи с вступлением в силу закона "О реабилитации в сфере здравоохранения", произошли изменения в законе Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и из перечня страховых случаев был исключен основной страховой случай, по которому производятся выплаты Фондом социального страхования Украины - "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве". Это могло привести к тому, что после 30 июня 2021 г. деньги по больничному не получили бы около 2,5 млн украинцев.