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Минздрав Аргентины сообщил о возможности кровотечений и тромбозов после применения российской вакцины "Спутник V", - отчет

Минздрав Аргентины сообщил о возможности кровотечений и тромбозов после применения российской вакцины

Минздрав Аргентины 2 апреля опубликовал отчет, в котором содержатся данные о двух случаях иммунной тромбоцитопении, предположительно связанных с применением российского препарата "Спутник V". Внимание на эти данные 15 апреля обратил "Фармацевтический вестник".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Как отмечают авторы статьи, иммунная тромбоцитопения связана с образованием антител, которые направлены против антигенов собственных тромбоцитов. При иммунной тромбоцитопении повышен риск кровотечений и тромбозов.

При этом руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявляла, что в ходе проведения фармаконадзора не выявлено ни одного случая тромбозов при введении "Спутника V".

В документ попали сведения о побочных действиях после 1,5 млн уколов. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008% случаев.

Всего Аргентина выявила 23 804 случая побочных реакций, связанных с введением российской вакцины. Это 1640,5 случая на 100 тыс. доз. Самое большое число случаев связано с реакциями, указанными в инструкции препарата: лихорадкой, головной болью, гриппоподобным синдромом, реакцией на месте укола. Выявлены аллергические реакции легкой и средней степени в 362 случаях.

Среди редких реакций на российскую вакцину, которые не указаны в инструкции к препарату, кроме иммунной тромбоцитопении в Аргентине также обнаружили пять случаев анафилаксии.

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Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 1 апреля препарат "Спутник V" одобрили для использования в 59 странах.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Аргентина (117) вакцина (3815) Минздрав (4903) россия (96192) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+12
Какой идиот называет спутник V вакциной ? Кем подтверждено что это вакцина ?
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16.04.2021 11:44 Ответить
+8
кто бы мог подумать
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16.04.2021 11:42 Ответить
+3
Поздравляю аргентинских идиотов. Латиносы любители лизать зад.ницу кацам, вот теперь пусть расхлебывают.
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16.04.2021 11:45 Ответить
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кто бы мог подумать
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16.04.2021 11:42 Ответить
Какой идиот называет спутник V вакциной ? Кем подтверждено что это вакцина ?
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16.04.2021 11:44 Ответить
зто сомоликвидатор для шпионов, а не вакцина
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16.04.2021 12:16 Ответить
Ну как же, теми "кого там нет", кто "не сбивал боинг" и "не собирается наступать на Украину".
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16.04.2021 13:26 Ответить
Ну, и зачем сообщил, мог бы и помолчать=))
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16.04.2021 11:45 Ответить
Поздравляю аргентинских идиотов. Латиносы любители лизать зад.ницу кацам, вот теперь пусть расхлебывают.
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16.04.2021 11:45 Ответить
Аргентина ? Не думаю, что любитель.. Бразилия 50 на 50... Остальные, особенно Никарагуа, таки да
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16.04.2021 11:49 Ответить
Может кацапы подохнут от своей вакцины? Будем надеяться
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16.04.2021 11:49 Ответить
За 2020 -700 000 и это только официально
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16.04.2021 11:50 Ответить
Та от этого человеком не станешь.

Покайся.
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16.04.2021 11:54 Ответить
Хрен они подохнут.. Они её не колят, они её пьют=))))
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16.04.2021 12:09 Ответить
Крупнейший скандинавский банк ушел из России

Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию "Нордеа Банк", который был одним из первых банков в истории России, созданных в 1994 году.

Крах недоимперии зла дело времени
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16.04.2021 11:49 Ответить
Из-за говнобанка империю не остановить=))
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16.04.2021 12:12 Ответить
То же самое характерно и для Астразенека - редкие случаи тромбоза. Но для дебилов на Цензоре спецом такая новость, чтоб ими поманипулировать.

Такая же вата, что и зрители Соловьева с Киселевым.
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16.04.2021 11:51 Ответить
Минздрав Аргентины сообщил о возможности кровотечений и тромбозов после применения российской вакцины "Спутник V", - отчет - Цензор.НЕТ 2360
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16.04.2021 11:52 Ответить
Также характерны запах боярышника изо рта и синдром похмелья.
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16.04.2021 11:52 Ответить
А чо прикольно, упоролся спутником и юшка с носа пошла
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16.04.2021 11:54 Ответить
Минздрав Аргентины сообщил о возможности кровотечений и тромбозов после применения российской вакцины "Спутник V", - отчет - Цензор.НЕТ 8839
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16.04.2021 11:55 Ответить
От москальской бодяги чего-то другого ждали?
Зря...
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16.04.2021 12:29 Ответить
Если прочитать новость, а не заголовок, получается, что цензор рекламирует российскую вакцину, а не наоборот 2 случая на 1,5 млн вакцинированных
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16.04.2021 12:51 Ответить
Как-то непонятно - тромбоцитопения это сниженное количество тромбоцитов, которое и может вызывать кровотечения. При чем тут тромбозы, которые при повышенном количестве тромбоцитов? Что-то не так...
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16.04.2021 13:06 Ответить
Це до чого?
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16.04.2021 13:55 Ответить
Вибачте, помилково приклеїв Вам.
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16.04.2021 14:02 Ответить
В молодих лосів, коли прорізаються роги, теж спостерігають подібні симптоми.
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16.04.2021 14:06 Ответить
Таким обезьянам как аргентинцы так и надо!!!Говорил же всем ТРАМП: Спутником можно вакцинировать только ОБЕЗЬЯН!!
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16.04.2021 15:09 Ответить
 
 