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Госпогранслужба (5392) МВД (9219) Одесская область (3102) Дейнеко Сергей (80)

В Одесской области продолжаются поиски пропавшего пограничника: привлечены спасатели, полиция, водолазы и авиатехника

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Одесской области продолжаются поиски пропавшего пограничника: привлечены спасатели, полиция, водолазы и авиатехника

В Одесской области продолжаются поиски пограничника из опрокинутого лодки. Пропавшего офицера ищут пограничники, спасатели ГСЧС, сотрудники водной полиции, местные жители, привлечены лодки, авиационная техника, водолазы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД в Facebook.

Отмечается, что установлением обстоятельств, которые привели к этому чрезвычайному происшествию, держит на личном контроле Председатель Государственной пограничной службы Украины.

"Поиски офицера-пограничника, который исчез в результате опрокидывания лодки на озере Тудоров, не прекращаются. Весь коллектив ведомства не хочет воспринимать худший вариант и продолжает верить в лучшее", - отметил Сергей Дейнеко.

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"Трое военнослужащих, к счастью, спаслись сразу. К тому же, один из них фактически спас жизнь другому, вытащив из воды на себе. Всех авиацией доставили в госпиталь для оказания необходимой медпомощи. Сейчас их жизни ничего не угрожает", - рассказал глава Госпогранслужбы Украины.

В Одесской области продолжаются поиски пропавшего пограничника: привлечены спасатели, полиция, водолазы и авиатехника 01
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