На Тернопольщине началось бетонирование моста через реку Серет, - ОГА

В рамках программы "Большая стройка" стартовало бетонирование плиты пролетного строения моста через реку Серет в селе Лысовцы Чертковского района Тернопольской области.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас мостостроители уложили бетон уже на трети пролетного строения моста. До этого рабочие провели армирования балок и плиты. Завершить капитальный ремонт моста в Лысовцах планируют в течение 2021 года.

Отмечается, что мост через р. Серет является частью автодороги государственного значения Р-24 Татарив - Косив - Коломыя - Каменец-Подольский.

Также смотрите: Аварийный мост через реку Снов на Черниговщине капитально отремонтируют до конца года, - ОГА. ФОТОрепортаж

Напомним, планом на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.