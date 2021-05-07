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На Тернопольщине началось бетонирование моста через реку Серет, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В рамках программы "Большая стройка" стартовало бетонирование плиты пролетного строения моста через реку Серет в селе Лысовцы Чертковского района Тернопольской области.
Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас мостостроители уложили бетон уже на трети пролетного строения моста. До этого рабочие провели армирования балок и плиты. Завершить капитальный ремонт моста в Лысовцах планируют в течение 2021 года.
Отмечается, что мост через р. Серет является частью автодороги государственного значения Р-24 Татарив - Косив - Коломыя - Каменец-Подольский.
Напомним, планом на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.
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(обещал жеж обещун сидя в Тесле на эвакуаторе)))
На Тернопольщине началось бетонирование моста через реку. Серет.
...
І чим вони бетонують, що при цьому міст аж "серить" рідким бетоном?
Все це на сьогодні треба чимось затьмарить, а досягнень немає.
Вихіда лише два:
1. зробити з мухи слона і під фанфари сповістити про це на увесь світ
2. звинуватити Пороха хоч в чомусь
Так ніякого попкорну не вистачить!
представьте если б этот позор был сегодняшней новостью например в Америке...