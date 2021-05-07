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Новости Политика Украины
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мост (1002) Тернопольщина (671) Большая стройка (722)

На Тернопольщине началось бетонирование моста через реку Серет, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В рамках программы "Большая стройка" стартовало бетонирование плиты пролетного строения моста через реку Серет в селе Лысовцы Чертковского района Тернопольской области.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

На Тернопольщине началось бетонирование моста через реку Серет, - ОГА 01

Сейчас мостостроители уложили бетон уже на трети пролетного строения моста. До этого рабочие провели армирования балок и плиты. Завершить капитальный ремонт моста в Лысовцах планируют в течение 2021 года.

Отмечается, что мост через р. Серет является частью автодороги государственного значения Р-24 Татарив - Косив - Коломыя - Каменец-Подольский.

Также смотрите: Аварийный мост через реку Снов на Черниговщине капитально отремонтируют до конца года, - ОГА. ФОТОрепортаж

Напомним, планом на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Автор: Володимир Янченко
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Рядову подію зараз подають як запуск людини в космос. Це неправильно!
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07.05.2021 18:41 Ответить
топ новость, что ты?
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07.05.2021 18:45 Ответить
а все таки интересно узнать за 100 школ, 100 стадионов и 100 детсадов прошлогодних
(обещал жеж обещун сидя в Тесле на эвакуаторе)))
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07.05.2021 18:47 Ответить
Крапку забули поставити:
На Тернопольщине началось бетонирование моста через реку. Серет.
...
І чим вони бетонують, що при цьому міст аж "серить" рідким бетоном?
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07.05.2021 18:47 Ответить
Війна не закінчується навіть після "просто пєрєстать стрєлять", чемпіони Всесвіту по боротьбі з ковідом у змаганнях, де тільки вони і брали участь, вакцинацію провалили, МВФ посилає голобородьку, а не навпаки, боротьба з олігархами додає їм статків в рази, Блінкен спочатку зустрічається з Порохом та Єпіфанієм, а не з найвеличнішим супер борцуном, мекання на прес конференції на питання, фейсбук видалив ботоферму, що "шпарила" за ЗЕ...
Все це на сьогодні треба чимось затьмарить, а досягнень немає.
Вихіда лише два:
1. зробити з мухи слона і під фанфари сповістити про це на увесь світ
2. звинуватити Пороха хоч в чомусь
Так ніякого попкорну не вистачить!
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07.05.2021 19:08 Ответить
Ой дивіться щоб і цей не тріснув, як трапилось у селі Вчорайше, Житомирської області. Там державна комісія ще не встигла прийняти міст в експлуатацію, а він вже тріснув посередині. Отаке воно "Велике крадівництво". 15 980 752,85 грн на капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі О 060306 Бердичів-Вчорайше-Ружин-Городок через р. Постіл пішло коту під хвіст. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-03-001418-a
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07.05.2021 19:24 Ответить
Для цього мости повинні зводити специ,а ні сторонні люди.Та й на фото помилок вище голови.Хай навчаться у ЗД.Там мости не падають.Тут відмітка низа моста нижче берегів,що нонсенс.Треба було підняти низ балок на 2-3 м .Тоді ніякий паводок не знесе.
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07.05.2021 19:52 Ответить
Что? Больше нечем похвастаться.
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07.05.2021 20:00 Ответить
бетонирование какого то сраного моста - это не новость. а масштаб отсталости...
представьте если б этот позор был сегодняшней новостью например в Америке...
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07.05.2021 21:24 Ответить
На Тернопільщині розпочалося бетонування моста через річку Амазонка.
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07.05.2021 20:50 Ответить
 
 