СБУ разоблачила черкасских чиновников на хищении 4 млн грн бюджетных средств
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СБУ подозревает чиновников одной из районных государственных администраций Черкасщины в коррупционной схеме. По предварительной версии, они вступили в сговор с руководителем агрофирмы и украли около 4 млн грн из общегосударственной программы по развитию садоводства.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Уккраины.
Оперативники спецслужбы установили, что схему организовали на основе ложной информации об объемах выполненных работ. Руководитель агрофирмы внес ложные сведения в документацию и попросил о компенсации понесенных "расходов". Чиновники, с которыми они были в сговоре, эту просьбу удовлетворили.
Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители изъяли в РГА и офисе агрофирмы все документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность в ущерб государству.
Следователи СБУ сообщили о подозрении директору агрофирмы по ч. 5 ст. 191 и ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Чиновникам - по ч. 2 ст. 367 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по разоблачению сделки проводились при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Управлением СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.
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