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Новости Происшествия
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СБУ разоблачила черкасских чиновников на хищении 4 млн грн бюджетных средств

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ разоблачила черкасских чиновников на хищении 4 млн грн бюджетных средств

СБУ подозревает чиновников одной из районных государственных администраций Черкасщины в ​​коррупционной схеме. По предварительной версии, они вступили в сговор с руководителем агрофирмы и украли около 4 млн грн из общегосударственной программы по развитию садоводства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Уккраины.

Оперативники спецслужбы установили, что схему организовали на основе ложной информации об объемах выполненных работ. Руководитель агрофирмы внес ложные сведения в документацию и попросил о компенсации понесенных "расходов". Чиновники, с которыми они были в сговоре, эту просьбу удовлетворили.

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Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители изъяли в РГА и офисе агрофирмы все документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность в ущерб государству.

Следователи СБУ сообщили о подозрении директору агрофирмы по ч. 5 ст. 191 и ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Чиновникам - по ч. 2 ст. 367 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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Мероприятия по разоблачению сделки проводились при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Управлением СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.
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Открою секрет, идите в любую администрацию и не прогадаете, только суммы в протоколах корректируйте.
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11.05.2021 10:56 Ответить
СБУ как курочка-клюёт по зёрнышку. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год
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11.05.2021 10:56 Ответить
эти новости читаются как то буднично...может было бы веселее если бы озвучивали приговоры? и желательно фамилии "героев"
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11.05.2021 10:57 Ответить
СБУ це контррозвідка, до вашого відома. Чому літінант займається крадіями?
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11.05.2021 10:58 Ответить
Когда же СБУ, займётся Михаилом Самуэлевичем зЕленским (льщу!)??? Разве что при следующем президенте, если 73% начнут думать, хоть примитивно...
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11.05.2021 11:07 Ответить
 
 