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Следующую партию вакцины Pfizer ожидаем 17 мая, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Следующую партию вакцины Pfizer ожидаем 17 мая, - Степанов

В Украину вскоре поступит следующая партия вакцины от коронавируса американского производства Pfizer. Ее поставка ожидается 17 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

Вакцины поступят в рамках инициативы COVAX.

"Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX", - сказал он.

Кроме того, в ближайшее время по прямому контракту ожидается поставка вакцин Sinovac и AstraZeneca.

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Напомним, поставки Pfizer в Украину начались в апреле. Всего Минздрав договорился о 20 млн доз вакцины американского производства.

В частности, ожидается, что в мае Украина должна получить очередную партию вакцины Pfizer - полмиллиона доз.

Ранее Ляшко заявлял, что до конца июня Украина должна получить 950 тысяч вакцины Pfizer.
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отлично
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12.05.2021 13:25 Ответить
ну да, знаєте сіроток ще багато, в кожного чинуші є своя рідня та близькі, а жертв режима парашенка ще більше! а їм то найкраще
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12.05.2021 13:26 Ответить
Кто-то вообще первую партию вакцины видел?))
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12.05.2021 13:31 Ответить
Следующую партию вакцины Pfizer ожидаем 17 мая, - Степанов - Цензор.НЕТ 5058
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12.05.2021 13:45 Ответить
нашо так багато, все-рівно стоїть і кисне. ви є ж її не колете!
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12.05.2021 14:33 Ответить
як раз вони її і колють
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12.05.2021 14:43 Ответить
сіновака більше за всіх вакцин, а обороти із нею не набирають.
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12.05.2021 14:45 Ответить
 
 