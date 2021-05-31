У СБУ нет информации о российском паспорте Аксенова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Служба безопасности Украины не располагает информацией о наличии у народного депутата Андрея Аксенова паспорта гражданина Российской Федерации.
Об этом пресс-служба СБУ сообщила в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова А.А. паспорта гражданина РФ Служба безопасности пока не владеет", - сказали в пресс-службе.
Кроме этого, СБУ не сообщала Аксенову подозрений в рамках уголовных производств, которые расследует.
В пресс-службе отметили, что в СБУ дадут ответ на депутатский запрос, который прозвучал 19 мая в Верховной Раде, в отношении иностранного гражданства Аксенова, "в установленном порядке".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 мая бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, у которого, согласно сообщениям СМИ, есть паспорт РФ, принес присягу народного депутата Украины. Это произошло под крики "Ганьба!". Аксенов не смог выйти на трибуну, которая была заблокирована оппозицией, и принес присягу из ложи для гостей.
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Если они не знают, где в Киеве живет Кличко...
Это позволило ему спокойно приехать в Украину в 2016 и забрать мать в наРФию.
Видимо не было указания узнавать или запретили.
https://www.radiosvoboda.org/a/aksyonov-rossiyskiy-passport-sbu/31194933.html
- у меня нет такой информации.....
В будь-кого хто вміє користуватись комп'ютером є, а у них немає.
В последнее время что ни спросят у СБУ, ответы однотипны: не знаем, не располагаем,
не замечен, не проходил и т. д.