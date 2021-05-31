У СБУ нет информации о российском паспорте Аксенова

Служба безопасности Украины не располагает информацией о наличии у народного депутата Андрея Аксенова паспорта гражданина Российской Федерации.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова А.А. паспорта гражданина РФ Служба безопасности пока не владеет", - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, СБУ не сообщала Аксенову подозрений в рамках уголовных производств, которые расследует.

В пресс-службе отметили, что в СБУ дадут ответ на депутатский запрос, который прозвучал 19 мая в Верховной Раде, в отношении иностранного гражданства Аксенова, "в установленном порядке".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 мая бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, у которого, согласно сообщениям СМИ, есть паспорт РФ, принес присягу народного депутата Украины. Это произошло под крики "Ганьба!". Аксенов не смог выйти на трибуну, которая была заблокирована оппозицией, и принес присягу из ложи для гостей.