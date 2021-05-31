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Новости Политика Украины
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У СБУ нет информации о российском паспорте Аксенова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У СБУ нет информации о российском паспорте Аксенова

Служба безопасности Украины не располагает информацией о наличии у народного депутата Андрея Аксенова паспорта гражданина Российской Федерации.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова А.А. паспорта гражданина РФ Служба безопасности пока не владеет", - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, СБУ не сообщала Аксенову подозрений в рамках уголовных производств, которые расследует.

В пресс-службе отметили, что в СБУ дадут ответ на депутатский запрос, который прозвучал 19 мая в Верховной Раде, в отношении иностранного гражданства Аксенова, "в установленном порядке".

Также смотрите: Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 мая бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, у которого, согласно сообщениям СМИ, есть паспорт РФ, принес присягу народного депутата Украины. Это произошло под крики "Ганьба!". Аксенов не смог выйти на трибуну, которая была заблокирована оппозицией, и принес присягу из ложи для гостей.

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Топ комментарии
+36
А у нас нет информации,что в стране существует СБУ.
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19.05.2021 15:45
+20
Значить в Україні немає СБУ.
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19.05.2021 15:46
+17
Да что вы! Откуда!
Если они не знают, где в Киеве живет Кличко...
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19.05.2021 16:00
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ну на нет и суда нет расходимся У СБУ нет информации о российском паспорте Аксенова, - СМИ - Цензор.НЕТ 5809
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19.05.2021 15:45 Ответить
А у нас нет информации,что в стране существует СБУ.
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19.05.2021 15:45 Ответить
У СБУ не вистачило мізків звернутися до ДМС... Завіса.
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19.05.2021 16:25 Ответить
зате в нас існує фсб
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19.05.2021 18:16 Ответить
Значить в Україні немає СБУ.
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19.05.2021 15:46 Ответить
Так спитайте за порєбріком, може вони підкажуть. Чи це не прибуткова інформація...
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19.05.2021 15:47 Ответить
не признаються, не мають права видавати своїх.
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19.05.2021 15:51 Ответить
У СБУ так же нет информации, что паспорта нет
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19.05.2021 15:47 Ответить
Тю! Так проведіть обшук у сусідів (звісно з автоматниками) і "випадково" зайдіть до Аксьонова. А потім скажіть, що не змогли зупинитися... Проканає
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19.05.2021 15:50 Ответить
один вопрос - а у СБУ - мозг еще имеется?
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19.05.2021 15:54 Ответить
Да что вы! Откуда!
Если они не знают, где в Киеве живет Кличко...
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19.05.2021 16:00 Ответить
А что есть у нашего СБУ? Предатели Украины в лице бубучки, баканова, дерьмака, подоляка, таторова и прочих? Увы этого дерьма у нас счас стало завались. Этот филиал фсб нужно весь разогнать, а кое кого оттуда и расстрелять за госизмену в военное время. Уроды.
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19.05.2021 16:06 Ответить
Расстрелять? Да ну... Многие из донецких и луганских сбу-шников, без единого выстрела сдавшие Донбасс, сегодня прекрасно устроились в Киеве, прикупили квартиры, дома в зеленой зоне, устроились в донецкие же компании с офисами в Киеве, служат новым-старым хозяевам, а пользуясь связями с конторой, обтяпывают свои грязные делишки.
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19.05.2021 18:46 Ответить
Не удивительно. СБУ не ищет даже Вагнера - Дмитрия Уткина! У СБУ немає інформації щодо російського паспорта Аксьонова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6962
Это позволило ему спокойно приехать в Украину в 2016 и забрать мать в наРФию.
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19.05.2021 16:07 Ответить
Украинцы терпите предателей и дальше, дотерпитесь до нового 1933.
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19.05.2021 16:08 Ответить
Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов в округе сообщила ЦИК о российском паспорте Аксенова Это было раньше Теперь СБУ "не владеет информацией" !
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19.05.2021 16:23 Ответить
Це в голові не вкладається. Сепаратист - народний депутат України. України, про якої він організовував референдум. "Слуги народу", це слуги Путіна?
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19.05.2021 16:33 Ответить
А в СБУ вообще какая либо информация имеется?
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19.05.2021 16:41 Ответить
Хоть бы гуглом воспользовались для порядка, а то всё у них "нет информации...".
Видимо не было указания узнавать или запретили.
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19.05.2021 17:00 Ответить
"За інформацією «Донбас.Реалії», Служба безпеки України ще 18 березня 2021 року, тобто, за 10 днів до виборів на 50 окрузі, звернулася в ЦВК з даними про російський паспорт кандидата в народні депутати Аксьонова. У Центральній виборчій комісії згодом підтвердили - лист від спецслужби дійсно отримували."

https://www.radiosvoboda.org/a/aksyonov-rossiyskiy-passport-sbu/31194933.html
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19.05.2021 17:04 Ответить
Это как у Бойко спросили: "Нутк Путин убийца?"
- у меня нет такой информации.....
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19.05.2021 17:06 Ответить
А какая разница? Хоть посмеемся, по приколу. Ха-ха-ха
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19.05.2021 17:20 Ответить
Ну так ліквідувати їх як профнепридатних.
В будь-кого хто вміє користуватись комп'ютером є, а у них немає.
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19.05.2021 17:22 Ответить
Нет информации о паспорте и нет паспорта - это совершенно разные вещи.
В последнее время что ни спросят у СБУ, ответы однотипны: не знаем, не располагаем,
не замечен, не проходил и т. д.
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19.05.2021 17:27 Ответить
Що ви хочете вони зайняті Кличко, Чаусом, шукають компромат на Порошенка,роблять запит на збіг голосу Байдена на плівках-їм ніколи
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19.05.2021 18:13 Ответить
фСБ(у)
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19.05.2021 18:26 Ответить
А якщо пошукати? Чи чекаєте що сорока на хвості принесе інформацію?
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19.05.2021 20:19 Ответить
да тут без паспорта по заточке видно что гражданин параши...
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19.05.2021 20:34 Ответить
це генеральна репетицiя ЗеБiлiв,адже вони готуються приймати в парламентi нових депутатiв з бамбасу та лугандону- пушилiна та iнших мавп з дЫр...

У СБУ немає інформації щодо російського паспорта Аксьонова - Цензор.НЕТ 2249
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19.05.2021 20:57 Ответить
слiпа та глуха СБУ, на тримай -

У СБУ немає інформації щодо російського паспорта Аксьонова - Цензор.НЕТ 4779
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19.05.2021 21:00 Ответить
Там очень смешно получается. В СБУ передают срины и паспорта и выписок по месту регистрации этого Ахметовского депутата, а СБУ закрывает глаза, отворачивается, поет песни, ну не видит и все тут.
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19.05.2021 21:02 Ответить
а що (ф)СБУ взагалі має?
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20.05.2021 02:17 Ответить
У СБУ немає інформації щодо російського паспорта Аксьонова - Цензор.НЕТ 6576
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22.05.2021 11:17 Ответить
 
 