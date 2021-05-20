РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19073 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2 534 31
ВР (28721) Яценко (129) Батькивщина (2004)

Яценко: Все люди делают ошибки. Разделяю ценности "Батькивщины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Яценко: Все люди делают ошибки. Разделяю ценности

Нардеп Антон Яценко, ранее состоявший в "Блоке Юлии Тимошенко", а позже перешедший в Партию регионов, рассказал, почему перешел в партию "Батькивщина".

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Зачем Яценко вернулся к Тимошенко через 10 лет?".

"В 2011 году, к сожалению, были определенные обстоятельства (для выхода из фракции БЮТ. - Ред.) - лидер (Тимошенко. - Ред.) не могла уже контролировать ситуацию, потому что подверглась репрессиям. Меня исключили (из фракции. - Ред.). Не буду называть имена коллег, которые это сделали. Тогда я стал внефракционным. Потом перешел в Партию регионов, потому что считал: на тот момент это было благоприятно с точки зрения развития страны. Все люди делают ошибки. К счастью или к сожалению, сегодня мы можем только анализировать прошлые действия", - рассказал парламентарий.

По словам Яценко, в парламенте он встречается со многими депутатам, в том числе и с Юлией Тимошенко.

"Мы провели встречу и пришли к общему знаменателю, что можно объединить наши усилия для дальнейшего развития и партии, и культуры. "Батькивщина" предложила мне вступить в партию и фракцию. Более того, возглавить Черкасскую областную организацию. Я его принял. С позавчерашнего дня (с понедельника. - Ред.) я - и.о. главы Черкасской областной организации "Батькивщины". Начали работать. Вообще я вошел во фракцию, потому что разделяю ее ценности. Считаю, что сегодня это наиболее конструктивная политическая сила, которая могла бы навести порядок в государстве", - объяснил нардеп.

Также читайте: Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку. ФОТО

Также Яценко прокомментировал слухи о том, что его взяли ради выборов.

"Любые политические партии, альянсы, блоки на местных или общегосударственных выборах имеют только одну задачу – прийти к власти, набрав максимальное количество голосов. Так во всем мире. Действительно, слава Богу, у меня есть поддержка людей в Черкасской области и даже в Центральной Украине. Если посмотреть, у меня 15 тысяч подписчиков. Наверное, это хорошо. Как и то, что мы с "Батькивщиной" объединим усилия. Понятно, если депутат возглавляет областную организацию, перед ним стоит задача не уменьшать рейтинги партии, а повышать", - отметил парламентарий.

Материал "И что, что он перешел в 2011 году в Партию регионов?!" - Зачем Яценко вернулся к Тимошенко спустя 10 лет?" читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги". ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Матькивщина партия воров и убийц..
показать весь комментарий
20.05.2021 10:33
+13
редкостная гнида. не удивительно что перешел в БЮТ, сборище лжецов и коррупционеров
показать весь комментарий
20.05.2021 10:34
+6
ЗЄ-шобло разом з Яценко це збіговисько помилок природи.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Матькивщина партия воров и убийц..
показать весь комментарий
20.05.2021 10:33 Ответить
ща вано сулико тебе расскажет какая баба Юля карошая Яценко: Все люди делают ошибки. Разделяю ценности "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 2392
показать весь комментарий
20.05.2021 10:33 Ответить
Яценко: Все люди делают ошибки. Разделяю ценности "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 8688Знаем какие ценности ты разделяешь Яценко: Все люди делают ошибки. Разделяю ценности "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 8688
показать весь комментарий
20.05.2021 10:33 Ответить
ЗЄ-шобло разом з Яценко це збіговисько помилок природи.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:34 Ответить
"Все люди делают ошибки" именно так говорила провинциальная абитуриентка не поступившая в институт, но оставшаяся в городе...
показать весь комментарий
20.05.2021 10:34 Ответить
редкостная гнида. не удивительно что перешел в БЮТ, сборище лжецов и коррупционеров
показать весь комментарий
20.05.2021 10:34 Ответить
интересно кто следующий в ряди бабкивщыны , Ефремова а может Шуфрыча взять на довольствие ...Цена вопроса
показать весь комментарий
20.05.2021 10:37 Ответить
а оно хоть может эти ценности озвучить ?
показать весь комментарий
20.05.2021 10:38 Ответить
Бабло, шлюхи, кокаин.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:39 Ответить
Это тупой наглый урод. Без шуток. пусть ГУ "К" СБ Украины расскажет больше....
показать весь комментарий
20.05.2021 10:41 Ответить
Бют зашкварился не на шутку ...Просто трешак так изковеркать партию из-за одной мрази ...
показать весь комментарий
20.05.2021 10:40 Ответить
Там сборище уродов. Одним больше,одним меньше.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:49 Ответить
Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью.
Вы не имеет права!
Это - самосуд!
Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам.
А покупал ты ее по советским законам?
Или по советским законам ты ее воровал?
Прекратим эту бесполезную дискуссию.
Сестра, включи телевизор погромче.
Не надо, я вас умоляю, не надо.
Я больше не буду!
Клянусь вам, я больше не буду.
Ну позвольте мне пойти в прокуратуру.
Ну, разрешите мне сдаться властям.
А, Гамлет, молодец, слушай.
Вы что, с ума сошли?
Не беспокойтесь, это только соль...
©
показать весь комментарий
20.05.2021 10:41 Ответить
А Батькивщина разделяет площадки.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:41 Ответить
Нужно просто запретить законодательно делать такие ошибки и Депутатов не допускать на третий срок, а то они начнут разделять ценности государства Украины. Яценко: Все люди делают ошибки. Разделяю ценности "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 4035
показать весь комментарий
20.05.2021 10:41 Ответить
Яценко: Все люди делают ошибки. Разделяю ценности "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 3538
показать весь комментарий
20.05.2021 10:42 Ответить
а ванька сулима не на смене ! тут матькивщину с ваной паплюжать ! алярм ! Яценко: Все люди делают ошибки. Разделяю ценности "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 5939
показать весь комментарий
20.05.2021 10:45 Ответить
девиз этого пройдохи: "разделяй ценности та розсовуй їх по своїх ничках" ))
показать весь комментарий
20.05.2021 10:46 Ответить
С**А лилемірна та брехлива!
показать весь комментарий
20.05.2021 10:46 Ответить
Жулька?
показать весь комментарий
20.05.2021 10:50 Ответить
Вони там всі однакові тварини. Подібне притягує подібне.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:54 Ответить
Бігає між "красивими та розумними", а ЮВ буде мінус в карму.
показать весь комментарий
20.05.2021 10:51 Ответить
Схематозник и схематозница поговорили и решили поработать вместе
показать весь комментарий
20.05.2021 10:59 Ответить
нет дядя... ты просто - проститутка....
показать весь комментарий
20.05.2021 11:02 Ответить
Все они там разделяют ценности!
показать весь комментарий
20.05.2021 11:10 Ответить
"Батькивщина" предложила мне вступить в партию и фракцию." Вопрос: "А во сколько обойдутся персональные членские взносы?"
показать весь комментарий
20.05.2021 11:15 Ответить
Юля никогда особой разборчивостью в достижении своих целей не отличалась...
показать весь комментарий
20.05.2021 11:17 Ответить
Апостол Петр тоже трижды отрекался.
показать весь комментарий
20.05.2021 11:33 Ответить
То, что эта сволочь "разделяет ... ценности", никто и не сомневается. В любой цивилизованной стране это лицо уже давно бы посадили, как минимум, на 25 лет, а у нас оно - народный депутат!
показать весь комментарий
20.05.2021 12:58 Ответить
Надеюсь, Яценко - это последний гвоздь в крышку гроба политической карьеры бабы Юли.
показать весь комментарий
20.05.2021 13:07 Ответить
Яценко, Королевская, Портнов, Савченко, Ляшко (не министр)... Как она умудряется этих гнид находить? Или они ее находят?
показать весь комментарий
20.05.2021 17:00 Ответить
 
 