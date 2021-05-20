Яценко: Все люди делают ошибки. Разделяю ценности "Батькивщины"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп Антон Яценко, ранее состоявший в "Блоке Юлии Тимошенко", а позже перешедший в Партию регионов, рассказал, почему перешел в партию "Батькивщина".
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Зачем Яценко вернулся к Тимошенко через 10 лет?".
"В 2011 году, к сожалению, были определенные обстоятельства (для выхода из фракции БЮТ. - Ред.) - лидер (Тимошенко. - Ред.) не могла уже контролировать ситуацию, потому что подверглась репрессиям. Меня исключили (из фракции. - Ред.). Не буду называть имена коллег, которые это сделали. Тогда я стал внефракционным. Потом перешел в Партию регионов, потому что считал: на тот момент это было благоприятно с точки зрения развития страны. Все люди делают ошибки. К счастью или к сожалению, сегодня мы можем только анализировать прошлые действия", - рассказал парламентарий.
По словам Яценко, в парламенте он встречается со многими депутатам, в том числе и с Юлией Тимошенко.
"Мы провели встречу и пришли к общему знаменателю, что можно объединить наши усилия для дальнейшего развития и партии, и культуры. "Батькивщина" предложила мне вступить в партию и фракцию. Более того, возглавить Черкасскую областную организацию. Я его принял. С позавчерашнего дня (с понедельника. - Ред.) я - и.о. главы Черкасской областной организации "Батькивщины". Начали работать. Вообще я вошел во фракцию, потому что разделяю ее ценности. Считаю, что сегодня это наиболее конструктивная политическая сила, которая могла бы навести порядок в государстве", - объяснил нардеп.
Также Яценко прокомментировал слухи о том, что его взяли ради выборов.
"Любые политические партии, альянсы, блоки на местных или общегосударственных выборах имеют только одну задачу – прийти к власти, набрав максимальное количество голосов. Так во всем мире. Действительно, слава Богу, у меня есть поддержка людей в Черкасской области и даже в Центральной Украине. Если посмотреть, у меня 15 тысяч подписчиков. Наверное, это хорошо. Как и то, что мы с "Батькивщиной" объединим усилия. Понятно, если депутат возглавляет областную организацию, перед ним стоит задача не уменьшать рейтинги партии, а повышать", - отметил парламентарий.
Материал "И что, что он перешел в 2011 году в Партию регионов?!" - Зачем Яценко вернулся к Тимошенко спустя 10 лет?" читайте здесь.
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Прекратим эту бесполезную дискуссию.
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