Сообщение о сотрудничестве ОГХК с оккупированными территориями является фейком, - пресс-служба

Сообщения о якобы поставке АО "Объединенная горно-химическая компания" ильменитового концентрата через порт Кавказ предприятиям, находящимся на оккупированных территориях, а также информация о продаже продукции предприятия по заниженным ценам не соответствуют действительности и имеют целью очернение репутации государственного предприятия и срыв процесса приватизации компании.

Об этом сообщается на сайте компании.

"В соответствии с условиями договоров между АО" ОГХК "и контрагентами, сотрудничество ведется на условиях FCA, определенных в международных правилах логистики Incoterms. Согласно указанным условиям, конечной точкой сбыта продукции определяется ст. Новая Боровая (г. Иршанск), дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя.

ОГХК является ответственным украинским предприятием: от всех клиентов требуется соблюдение обязательного условия - запрет проведения любых торгово-экономических операций на санкционных территориях. В случае выявления несоответствия заявленным условиям до подписания соглашения о сотрудничестве или при исполнении контракта ОГХК обязуется прекратить сотрудничество с фирмой-контрагентом без возможности пересмотра решения", - говорится в сообщении АО" Объединенная горно-химическая компания ".

Утверждение о якобы продаже титаносодержащего сырья по заниженным ценам является абсолютным фейком. Сотрудничество АО "ОГХК" со всеми контрагентами ведется на адекватных текущим рыночных условиях, титаносодержащее сырье реализуется покупателям по ценам, полностью соответствующим средним значениям для аналогичных контрактов на мировых рынках.

"Относительно торговли на Крым ОГХК имеет четкую позицию: прежде всего мы украинское предприятие и не поддерживаем агрессию России против нашего государства и оккупацию Крыма. ОГХК на санкционные территории сырье не поставляет. Более того, в соглашениях с нашими клиентами есть условие невозможности осуществлять перепродажу нашего сырья на санкционные территории. ОГХК готовится стать первой ласточкой большой приватизации, торги за предприятие стартуют совсем скоро. У приватизации как масштабного процесса изменений есть сторонники и критики. Вторые как раз и пытаются создать как можно больше негатива вокруг компании, распространить фейковые новости ", - отметил Артур Юлиевич Сомов, и.о. председателя правления АО "ОГХК".