Завтра седьмая годовщина гибели генерала Кульчицкого и 11 нацгвардейцев: план поминальных мероприятий
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Завтра, 29 мая, седьмая годовщина гибели генерала Сергея Кульчицкого и 11 нацгвардейцев. Батальон имени Кульчицкого обнародовал план поминальных мероприятий в разных городах и в зоне ООС.
Об этом говорится в сообщении на Фейсбук-странице батальона имени генерала Кульчицкого, передает Цензор.НЕТ.
"В эту субботу, 29 мая 2021, в седьмую годовщину гибели генерал-майора Сергея Петровича Кульчицкого и еще одиннадцати военнослужащих Национальной гвардии Украины, работников роты милиции специального назначения при управлении Министерства внутренних дел Украины и экипажа вертолета, пройдут поминальные мероприятия.
В Киеве - в Зале Памяти Министерства Обороны Украины - в 08.45.
Во Львове - мероприятия начнутся с Божественной Литургии за упокой в гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла в 09.00.
В районе проведения ООС - начало в 10.00 возле Мемориала погибшим воинам на трассе Краматорск-Славянск.
В Дрогобыче - начало мероприятий состоится в 15.00 в Городском Доме культуры и продолжится открытием улицы имени Сергея Петровича Кульчицкого.
У кого будет возможность - присоединяйтесь.
Они живы, пока память о них живет", - говорится в сообщении.
Весной 2014 генерал-майор Кульчицкий принимал активное участие в создании первого добровольческого подразделения, сформированного из активистов Самообороны Евромайдана и вместе с ним поехал защищать Украину в самую горячую точку боевых действий - город Славянск.
29 мая 2014 года на четвертом блокпосту вблизи города Славянска Донецкой области были разгружены продукты питания и проведена ротация личного состава. Возвращаясь из района горы Карачун, вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, был обстрелян и подбит террористами из ПЗРК. Наемник РФ, выпустив ракету, скрылись в ближайшем поселке Былбасовка.
Во время падения взорвались топливные баки. В результате катастрофы погибли 12 человек - шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.
20 июня 2014 Сергею Кульчицкому присвоено звание Героя Украины (посмертно). Другие погибшие награждены орденом "За мужество" I степени (посмертно).
В честь погибшего генерала назван батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины, который Кульчицкий начал формировать из бойцов Самообороны Майдана – "Батальон им. Героя Украины генерала Кульчицкого".
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А потом я слушаю и вижу в Украине Медвечука и Киву!!!! Я хочу ,что бы каждый школьник пел гимн по утрам и детям рассказывали не про нацистов , которые были , а про убийц которые есть!!!
Парни все молодые красивые - а мы не можем сказать ,что путин гребаный УБИЙЦА!!!!!