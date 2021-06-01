Коронавирусом в ВСУ болеют 159 человек, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 1 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 159 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медсил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 24 917 человек, летальных случаев 93. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 37 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них 2 человека госпитализированы в учреждения здравоохранения.

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С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 57 440 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 370 военные медики.

Повторно провакцинированы 3 663 человека. За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировано 1 008 человек.