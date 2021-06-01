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Пациентов не должны "выписывать" из больниц из-за закрытия COVID-отделений, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Пациентов не должны

Некоторые больницы Украины сворачивают ковидные отделения из-за снижения заболеваемости коронавирусом. Однако они не должны "выписывать" пациентов, которых не долечили от COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Украине происходит существенное снижение заболеваемости COVID-19 и из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения. Несмотря на это, ни один пациент - сейчас или в будущем - не останется без помощи. Никого не должны "выписывать" не долечив из-за закрытия ковидного отделения: больных пациентов должны долечить в нем или перевести в другую больницу", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что если больница перестает оказывать стационарную помощь пациентам с COVID-19, местные власти должны позаботиться о том, чтобы эти пациенты могли завершить лечение в этом заведении или были переведены в другое.

"Во-первых, НСЗУ Национальная служба здоровья Украины финансирует ведение и лечение всех случаев COVID-19. Во-вторых, и Минздрав, и Нацслужба здоровья готовы помочь представителям местной власти в налаживании новых маршрутов пациентов и предоставить все необходимые для этого данные и экспертизу", - добавили в министерстве.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Так все кислородные аппараты презик в Индию продал. Смысл их держать
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01.06.2021 14:27 Ответить
Не дообследованных ни в коем разе не выпускать Пацієнтів не мають "виписувати" з лікарень через закриття COVID-відділень, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2272
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01.06.2021 15:57 Ответить
Нікого не мають "виписувати", не долікувавши, через закриття ковідного відділення: хворих пацієнтів мають долікувати в ньому або перевести до іншої лікарні", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3268766
На практиці це виглядає, що коли захворіє на ковід людина її будуть відправляти в іншу лікарню за 25-50 км, бо відділення вже закрили.
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01.06.2021 16:21 Ответить
 
 