Пациентов не должны "выписывать" из больниц из-за закрытия COVID-отделений, - Минздрав

Некоторые больницы Украины сворачивают ковидные отделения из-за снижения заболеваемости коронавирусом. Однако они не должны "выписывать" пациентов, которых не долечили от COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Украине происходит существенное снижение заболеваемости COVID-19 и из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения. Несмотря на это, ни один пациент - сейчас или в будущем - не останется без помощи. Никого не должны "выписывать" не долечив из-за закрытия ковидного отделения: больных пациентов должны долечить в нем или перевести в другую больницу", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что если больница перестает оказывать стационарную помощь пациентам с COVID-19, местные власти должны позаботиться о том, чтобы эти пациенты могли завершить лечение в этом заведении или были переведены в другое.

"Во-первых, НСЗУ Национальная служба здоровья Украины финансирует ведение и лечение всех случаев COVID-19. Во-вторых, и Минздрав, и Нацслужба здоровья готовы помочь представителям местной власти в налаживании новых маршрутов пациентов и предоставить все необходимые для этого данные и экспертизу", - добавили в министерстве.

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