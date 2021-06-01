Пациентов не должны "выписывать" из больниц из-за закрытия COVID-отделений, - Минздрав
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Некоторые больницы Украины сворачивают ковидные отделения из-за снижения заболеваемости коронавирусом. Однако они не должны "выписывать" пациентов, которых не долечили от COVID-19.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас в Украине происходит существенное снижение заболеваемости COVID-19 и из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения. Несмотря на это, ни один пациент - сейчас или в будущем - не останется без помощи. Никого не должны "выписывать" не долечив из-за закрытия ковидного отделения: больных пациентов должны долечить в нем или перевести в другую больницу", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что если больница перестает оказывать стационарную помощь пациентам с COVID-19, местные власти должны позаботиться о том, чтобы эти пациенты могли завершить лечение в этом заведении или были переведены в другое.
"Во-первых, НСЗУ Национальная служба здоровья Украины финансирует ведение и лечение всех случаев COVID-19. Во-вторых, и Минздрав, и Нацслужба здоровья готовы помочь представителям местной власти в налаживании новых маршрутов пациентов и предоставить все необходимые для этого данные и экспертизу", - добавили в министерстве.
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На практиці це виглядає, що коли захворіє на ковід людина її будуть відправляти в іншу лікарню за 25-50 км, бо відділення вже закрили.