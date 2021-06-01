Пострадавшие от взрыва нефтебазы в Василькове люди начали получать компенсации

Сумма компенсации составила около 22 миллионов гривен.

Более 2 тысяч жителей уже получили компенсацию морального ущерба, связанного с пожаром и взрывом на нефтебазе БРСМ в 2015 году. Сумма компенсации составила около 22 миллионов гривен, сообщает РБК Украина.

Как рассказали адвокаты АО Greco, осуществлявшие юридическое сопровождение дела, они ориентировались на западную концепцию, где институт class-actions (коллективных исков) очень развит. Причем на Западе именно общественные организации чаще всего становятся инициаторами подобных процессов.

"Объединение пострадавших в общественную организацию и подача иска от такой организации является наиболее эффективным способом защиты прав большой однородной группы лиц. В противном случае каждый пострадавший должен подавать отдельный иск или присоединяться в качестве третьего лица к нашему иску, что создавало бы дополнительные трудности", – объяснила адвокат АО Greco Елена Лоленко.

Иск в суд был подан летом 2018 года. Из-за апелляционных жалоб ответчиков дело пять раз находилось на рассмотрении в апелляционном суде и трижды в Верховном Суде. И могло бы длиться еще не один год.

"В итоге частью ответчиков было заключено мировое соглашение по принципу ex gratia (добровольная выплата без юридической ответственности. – Авт.), и люди уже получили компенсации. Общая сумма компенсации составила около 22 миллионов гривен. Более 2000 человек получили примерно по 10 тысяч гривен. Конечно, можно было бы рассчитывать и на большее, но все могло затянуться еще на несколько лет без каких-либо гарантий победы, ведь суд есть суд. И васильковцы единогласно приняли решение, что мировое соглашение является более рациональным вариантом в этой ситуации", – рассказал Олег Верник.

Справка. 8 июня 2015 года загорелся резервуар с топливом на нефтебазе в Васильковском районе. Пожар продолжался 8 дней. В результате пожара на нефтебазе погибли шесть человек, из них четверо - пожарные. Жители окрестных сел потеряли урожай, погибли домашний скот и птица. Вода в колодцах стала непригодной к употреблению.

Правительственная комиссия определила, что нефтебаза из-за нарушений градостроительного законодательства, правил техногенной, пожарной и экологической безопасности функционировала как аварийно-опасный объект.