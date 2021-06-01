Программа Бигуса подтвердила, что наше правительство обеспечивало энергетическую независимость от России, - Яценюк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Последняя программа Дениса Бигуса с новой порцией записей разговоров Медведчука подтверждает информацию о том, что действия правительства Украины во главе с Арсением Яценюком в 2014-2016 годах были направлены на обеспечение энергетической независимости от России.
Так экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" прокомментировал последний выпуск этой программы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Информация о действиях нашего правительства в 2014-2016 годах для обеспечения энергетической независимости от России соответствует действительности. Записи разговоров Медведчука это подтверждают", - написал Арсений Яценюк в своем Facebook.
"Наше правительство и я как премьер-министр ставили целью забрать у России любые рычаги энергетического шантажа. Это было особенно важно в условиях войны. Наше правительство также перевело Украину на реверсные поставки газа из Европы, сбросив российскую газовую петлю, которая душила страну всю историю Независимости", - добавил он.
Лидер "Народного фронта" также отметил, что это все очередная иллюстрация, в каких условиях работало тогдашнее правительство.
"И это также посыл для нынешней власти, которая до недавнего времени закупала российскую и белорусскую электроэнергию и собирается возобновить эти закупки осенью. Вы можете руководствоваться благими намерениями или не очень, убеждать себя или других, но послушайте записи разговоров российского агента Медведчука и поймете: любой контакт с Россией в энергетических вопросах - это зло", - подчеркнул Арсений Яценюк.
"Зло для Украины, зло для нашей экономики, и зло, которое рано или поздно политически ударит по вам после очередных "пленок" очередного Медведчука. И будет это происходить под аплодисменты России, которая именно с этой целью каждый раз будет стремиться привязать вас к себе хотя бы кубометром газа, или киловатт-часом своей электроэнергии, или новыми мирными инициативами от Путина", - добавил лидер "Народного фронта".
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а продолжатели славных дел международного афериста Сени Кролика уж 7-й год разводят доверчивых украинских лохов
За те преступления перед украинским народом, что эта **** учинила я бы его резал на части ... медленно
зрадопівник, так де ці супер-злочини, про що ти тут власне квохчеш? можеш хоч озвучити? )
Завтра підемо разом вперед
Майдан помнит все
Давай ещё про "Сеня украл миллиард долларов!", не слыхала?
То, что уголь 'неправильный' наплёл как раз не тв. Советую ещё раз пересмотреть Бигус 3. С меня лично и одного раза хватило. Просто аут , днище, позорище. Шутить и острить на эту тему, тем более злорадствовать , не собираюсь. Состояние мое после увиденного ближе к слову отчаяние
кто в теме, тот поймет
У БОЧЦІ З ЩУРАМИ ВЖЕ СТАЄ ВСЕ МЕНШЕ КИСНЮ.
Даже если кролик что то и украл, то это легко можно списать в счёт того что он скинул российскую газовую петлю с шеи Украины.