РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16023 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
4 752 91
Медведчук (1754) Россия (91213) энергетика (2034) Яценюк (7983) Бигус (146)

Программа Бигуса подтвердила, что наше правительство обеспечивало энергетическую независимость от России, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Программа Бигуса подтвердила, что наше правительство обеспечивало энергетическую независимость от России, - Яценюк

Последняя программа Дениса Бигуса с новой порцией записей разговоров Медведчука подтверждает информацию о том, что действия правительства Украины во главе с Арсением Яценюком в 2014-2016 годах были направлены на обеспечение энергетической независимости от России.

Так экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" прокомментировал последний выпуск этой программы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Информация о действиях нашего правительства в 2014-2016 годах для обеспечения энергетической независимости от России соответствует действительности. Записи разговоров Медведчука это подтверждают", - написал Арсений Яценюк в своем Facebook.

"Наше правительство и я как премьер-министр ставили целью забрать у России любые рычаги энергетического шантажа. Это было особенно важно в условиях войны. Наше правительство также перевело Украину на реверсные поставки газа из Европы, сбросив российскую газовую петлю, которая душила страну всю историю Независимости", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ. ВИДЕО

Лидер "Народного фронта" также отметил, что это все очередная иллюстрация, в каких условиях работало тогдашнее правительство.

"И это также посыл для нынешней власти, которая до недавнего времени закупала российскую и белорусскую электроэнергию и собирается возобновить эти закупки осенью. Вы можете руководствоваться благими намерениями или не очень, убеждать себя или других, но послушайте записи разговоров российского агента Медведчука и поймете: любой контакт с Россией в энергетических вопросах - это зло", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Зло для Украины, зло для нашей экономики, и зло, которое рано или поздно политически ударит по вам после очередных "пленок" очередного Медведчука. И будет это происходить под аплодисменты России, которая именно с этой целью каждый раз будет стремиться привязать вас к себе хотя бы кубометром газа, или киловатт-часом своей электроэнергии, или новыми мирными инициативами от Путина", - добавил лидер "Народного фронта".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
А бигус просто журнашлюха и шо?
показать весь комментарий
01.06.2021 15:55
+15
Кулявлобу в СИЗО давно прогулы ставят. Ублюдок коррумпированный.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:54
+14
Особисто я вважаю, що в "команді" Шмарклі нема ні одного хлопака по рівню освіченості і компетентності Сєні - геть близько. Одне сміття.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кулявлобу в СИЗО давно прогулы ставят. Ублюдок коррумпированный.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:54 Ответить
А бигус просто журнашлюха и шо?
показать весь комментарий
01.06.2021 15:55 Ответить
Та ничо, просто он авторитет для сени оказался и все.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:00 Ответить
Ты, наверное, сторожил его "майамские виллы"?...😀
показать весь комментарий
01.06.2021 16:03 Ответить
пожуй морковки.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:08 Ответить
Почем продаешь?
показать весь комментарий
01.06.2021 16:22 Ответить
тебе сеня бесплатно отвалит.....
показать весь комментарий
01.06.2021 16:23 Ответить
Программа Бигуса подтвердила, что наше правительство обеспечивало энергетическую независимость от России, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5179
показать весь комментарий
01.06.2021 16:07 Ответить
Доречі, цю стіну до цих пір будують. Чому Принижень не відмінив? Ась?
показать весь комментарий
01.06.2021 16:13 Ответить
В Китае за 19 дней построили 57-этажный небоскреб
-----------------
а продолжатели славных дел международного афериста Сени Кролика уж 7-й год разводят доверчивых украинских лохов
показать весь комментарий
01.06.2021 16:18 Ответить
В Китаї теж профінансували його на 4 відсотки, як сеніну стінку?
показать весь комментарий
01.06.2021 16:22 Ответить
Кулявлоба мало расстрелять или повесить
За те преступления перед украинским народом, что эта **** учинила я бы его резал на части ... медленно
показать весь комментарий
01.06.2021 16:24 Ответить
То де перелік справ проти Яценюка? Чи знов бульки в калюжі?
показать весь комментарий
01.06.2021 16:28 Ответить
Конкретно, стаття КК УКраїни? Прийняв бюджет + ЗВР, здав бюджет + ЗВР....
показать весь комментарий
01.06.2021 16:29 Ответить
Це все марно, бо Арестович нікчемний інструктор.))
показать весь комментарий
01.06.2021 16:39 Ответить
"За те преступления перед украинским народом"

зрадопівник, так де ці супер-злочини, про що ти тут власне квохчеш? можеш хоч озвучити? )
показать весь комментарий
01.06.2021 17:07 Ответить
Какие ваши доказательства ,гражданин портянкин ? Да никаких абсолютно, просто художественный *********** пригожинский свист
показать весь комментарий
01.06.2021 16:15 Ответить
73% жєня... По информации ху#ла он тоже "збагатився" на 28 віл в Майямі, а ще був на війні у Чечні *протів мірной російской арміі*... Слушай, зебил, не тебе, придурку якцапському, критиковать яценюка...
показать весь комментарий
01.06.2021 16:25 Ответить
а почему он зебил? а вдруг он порохобот? Или например обожатель Юли?
показать весь комментарий
01.06.2021 17:23 Ответить
Це кращий прем'єр за всю історію незалежності України! Так, що заткнув би ти свій рот, просто заткни...
показать весь комментарий
01.06.2021 16:26 Ответить
А тибе, Жека, в сортире давно неуды ставят. Все стены своим гавном забрызгал!
показать весь комментарий
01.06.2021 16:26 Ответить
Всі такі розумні... Але навіть на восьмому році так і не відрізано електромережі від РФ та Білорусі.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:55 Ответить
святее сени зайца нет
показать весь комментарий
01.06.2021 15:57 Ответить
Я з ганьбою жити не буду

Завтра підемо разом вперед
показать весь комментарий
01.06.2021 16:15 Ответить
*сеня заяц*- твой сожитель в теплотрассах Чебоксар , чмырь пригожинский...
показать весь комментарий
01.06.2021 16:18 Ответить
а вы шо, за толерантность выступаете? или сожитель?
показать весь комментарий
01.06.2021 16:19 Ответить
Сеня, пора определяться и потихоньку выползать из "небытия"...
показать весь комментарий
01.06.2021 15:57 Ответить
Газ по факту российский, ГСМ, уголь, топливо для АЭС, электроэнергия, вот это энергонезависимость.))
показать весь комментарий
01.06.2021 15:58 Ответить
нефть, нефтепродукты.....автокомплекты для ЗАЗ, для Богдан, для "польских " трамваев....и много чего ещё.....
показать весь комментарий
01.06.2021 16:00 Ответить
Пару лет назад 80% удобрений импортировались из рф. Так что ещё и почти вся наша жратва имеет наполовину кацапские корни. А ещё бытхимия на полках супермаркетов почти поголовно была из рф, не знаю, как сейчас. И не забываем про бытовую технику, треть которой из рашки.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:40 Ответить
Газ по факту татарський, башкірський, ханти-мансійський, але не російський.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:10 Ответить
по факту все с планеты Земля, а по документам газ после продажи карликом становится уже не российским, это значит нет влияния и это и есть энергонезависимость.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:12 Ответить
Запам'ятай, коли газ, або любий товар проданий та попав, як кажуть кацапи, в общій котьол, то це вже не кацапсячий газ, а того хто за нього заплатив. Так, що хватих кацапсячі байки тут травити. Напряму у кацапів ніхто газ не купляє, а це ***** бісить, тому, що він вже не може дєлать "скідкі" за якихось там умов, та ліпити горбатого. Газ коштує стільки скільки він коштує на ринку і ***** ціну для нього для України не ставить. Зрозумів, умник?
показать весь комментарий
01.06.2021 16:31 Ответить
Кацап?
показать весь комментарий
01.06.2021 16:32 Ответить
Сколько попыток "реанимировать" эту тварь на каналах Ахметова....Подельники по дерибану Украины тарифному геноциду .
показать весь комментарий
01.06.2021 15:59 Ответить
А программа Бигуса не подтвердила построить забор с Беларусью за 10 млрд долларов и поручить это ответственное дело Яценюку?!
показать весь комментарий
01.06.2021 16:01 Ответить
Куля застряла в лобі, думать стало важко...
показать весь комментарий
01.06.2021 16:02 Ответить
а че Сеня под Ленина косит ?
показать весь комментарий
01.06.2021 16:06 Ответить
Леніна як леніна, але в світі грошей Сеня стоїть круче московського педофіла, він зміг свого часу завести Пороха в світову фінансову еліту, а фуйло дерипаску не зміг.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:13 Ответить
! Так Яценюк подтверждает аутентичность записей. Тучи над свинарником в Козине все сгущаются. И ты, Брут, пардон Кроль, продался...
показать весь комментарий
01.06.2021 16:08 Ответить
Последнюю трансляцию он подтверждает,дырявый )говорю же ,врубись хотя бы в тему,где пытаешься высраться-а то всем сразу видно,что ты кретин
показать весь комментарий
01.06.2021 16:32 Ответить
куля в лобі засвербіла.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:09 Ответить
Порохоботи віддали цю гілку зелебобікам. Рвіть Сєню - він ваш. Программа Бигуса подтвердила, что наше правительство обеспечивало энергетическую независимость от России, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8438Але перед цим поцікавтесь скільки з 01.06.21 коштує газ для населення від вашої Шмарклі і його подєльніків.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:09 Ответить
Вот так когда-то порохоботье продаст и кабанчика нашего сонцесяйного. Не успеет колий и свижыной закусить, а вы уже будете молиться новому идолу. Возможно даже зеленому
показать весь комментарий
01.06.2021 16:17 Ответить
Після таких вологих мрій - вимий руки з милом. Программа Бигуса подтвердила, что наше правительство обеспечивало энергетическую независимость от России, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5401
показать весь комментарий
01.06.2021 16:20 Ответить
Это не вологи мрии. Это статистика и зоология. В каждом обществе есть плюс минус 13% поголовья, обожествляющего власть и воспринимающих как личное горе свержение кумира. Так вы раньше доказывали, что Янукович такой хозяйственник и вообще видный мущына (только не надо после 5 лет обхаивания фамилии Тимошенко брехать, что вы в 2010 голосовали за кляту Йульку-вароффку) Янукович дрыснул и вы переориентировались. Если Клован таки засадит полунычного гэтьмана, то вы в соответствии с стокгольмским синдромом будете и его обожествлять через некоторое время
показать весь комментарий
01.06.2021 16:39 Ответить
Якщо Пороха раптом не стане більшість зебілів втратить сенс життя, бо не буде кого звинувачувати у своїх власних бідах і особистій нікчемності.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:57 Ответить
Та никто ничего не отдал, просто соевые в шоке и не знают как реагировать. Ща вводные получат и будет куча в спаме и бред от соеголовых.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:19 Ответить
А це правда, що люди кажуть - якщо взяти айкю 5-ти зелебобіків, то вийде пів-порохобота?)
показать весь комментарий
01.06.2021 16:22 Ответить
Конечно, ваши и в деда мороза же верят
показать весь комментарий
01.06.2021 16:48 Ответить
Наші вірять у Святого Миколу.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:54 Ответить
Йуля, Йуля.... )))))плохо как то запомнился Арсений Петрович....премьер так себе...как и они все собственно))
показать весь комментарий
01.06.2021 16:14 Ответить
По абсолютним показникам найкращий прем'єр.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:18 Ответить
Я не фанат Яценюка, но те премьеры, которые были и есть при зеленой власти в подметки ему не годятся. С чего ржем?
показать весь комментарий
01.06.2021 16:18 Ответить
А це не ржака, це страх московитів перед Сенею.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:19 Ответить
В принципе верно. Кацапы хорошо умеют гадить под себя от страха даже не добежав до туалета с дыркой в полу. Это же им дает повод ненавидеть весь мир.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:23 Ответить
Вони просто не розуміють, що сеня людина нової формації, буде заробляти на дірках в законах своїм розумом, а в них так не виходить.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:26 Ответить
Безграмотность и бездарность зеленожопой власти не может оправдывать разворовывание денег из карманов простых украинцев международним аферистом и проходимцем Сеней Бакаем, он же Кулявлоб, он же Писяй, он же Кролик, он же ....
показать весь комментарий
01.06.2021 16:22 Ответить
Факти в студію, Сеня тому і Сеня, що "крав" по законним схемам.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:24 Ответить
Удило с н тагила, давай факты,цифры ,доказательства
показать весь комментарий
01.06.2021 16:26 Ответить
У мене стандартне питання до зебілів - назвіть рішення суду, яке встановило, що Яценюк щось украв. Бажано офіційне посилання.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:26 Ответить
попытка вылизать Сенину жопу напрасный труд, сколько бы ты не старался
Майдан помнит все
показать весь комментарий
01.06.2021 16:29 Ответить
Словесне рідке випорожнення.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:38 Ответить
Особисто я вважаю, що в "команді" Шмарклі нема ні одного хлопака по рівню освіченості і компетентності Сєні - геть близько. Одне сміття.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:19 Ответить
Ты хороший парень Сеня...но ссылаться на такое гавно как бигус не стоит...
показать весь комментарий
01.06.2021 16:21 Ответить
Ну да, тут Сеня лоханувся, не в курсах про виявлені зв'язки Бігуса.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:23 Ответить
Да,Яценюк много сделал в тяжелые первые годы активной войны с Засрахой ,заложил основы энергетич. независимости от рф. Вон как рвутся *************** пердаки пропагандонов рашистских , заморился тереть падлюк,помогайте...
показать весь комментарий
01.06.2021 16:25 Ответить
А нащо їх терти, у них крім мантр про паркан і 24 вілл в Майами нічого більше нема.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:27 Ответить
На мудрийнарит, слабый умишком ,действует простая циничная ложь,повторенная много раз
показать весь комментарий
01.06.2021 16:30 Ответить
Сеня - молодец. ЛЮБАЯ торговля с Расией будет рано или поздно будет использована ею для удушения Украины. Особенно критически важные товары - без красной икры в конце концов можно и обойтись!
показать весь комментарий
01.06.2021 16:29 Ответить
Тільки козломорді побачать чи почують Турчинова, Пороха чи Яценюка їх одразу починає прямо *рвати на куски*....ось і тут вся погань повилазила і розповідають казки про *корупціонєра* Сєню... 😊😊😊
показать весь комментарий
01.06.2021 16:34 Ответить
Про уголь из юар, который 'не горить ' якобы, но у ахметки горить , Яценюк не хочет прокомментировать расследование Бигуса? Из-за недомолвок, полуслов и полумер мы и живем так, как живем, но не так, как могли бы жить.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:37 Ответить
А що вже не так після виборів 2019?
показать весь комментарий
01.06.2021 16:44 Ответить
Ты из этой истории про уголь из ЮАР нихрена не знаешь кроме слова "ЮАР". Тибе Гтвт напел, что уголь неправильный и пошла эхом орать?
Давай ещё про "Сеня украл миллиард долларов!", не слыхала?
показать весь комментарий
01.06.2021 16:58 Ответить
Сеня как раз здесь из всех самый белый и пушистый оказался. А Бигусов, если честно, не могу даже слышать и слушать. Это слишком даже для меня, которая не имела никогда иллюзий относительно попередников нынешней власти.

То, что уголь 'неправильный' наплёл как раз не тв. Советую ещё раз пересмотреть Бигус 3. С меня лично и одного раза хватило. Просто аут , днище, позорище. Шутить и острить на эту тему, тем более злорадствовать , не собираюсь. Состояние мое после увиденного ближе к слову отчаяние
показать весь комментарий
01.06.2021 18:27 Ответить
Пасть щуки видели?Там зубы расположены под углом во внутрь.Это для того,щоб жертва не смогла вырваться.Попробуйте сунуть палец ей в пасть и вы увидите,що всунуть то можно легко,а вот высунуть без крови не получится.Так вот Газпром-это пасть щуки.Вход рубль выход вперёд ногами,як в мафии.Или СП в Германию например.Тот же зонт на кнопочке,который вставят немцам в горло,а потом раскроют разорвав внутренности на ГДР и ФРГ.Як вариант.Тому Сеня тут правду каже Програма Бігуса підтвердила, що наш уряд забезпечував енергетичну незалежність від Росії, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5880
показать весь комментарий
01.06.2021 17:00 Ответить
Пане Арсенію, не ганьбіться посиланнями на журнакурву Бігуса.
показать весь комментарий
01.06.2021 17:08 Ответить
Та ми пам'ятаємо, як патріоти електроопори підривали, по яким "ваше правітєльство" струм подавало на "Титан" Фірташа в Криму.
показать весь комментарий
01.06.2021 18:14 Ответить
Кулявлоб конченая мразь как и вся их гребаная ОППА
кто в теме, тот поймет
показать весь комментарий
01.06.2021 18:15 Ответить
Та мы в теме,что он вашим маЛчикам в Чечне горлянки резал))))
показать весь комментарий
01.06.2021 19:12 Ответить
Юрій Луценко заявив, що вишки Бойка не належали Бойкові а сину Януковича. І саме тому він як Г. прокурор до Бойка не мав претензій. А усі подібні питання, то взагалі треба ставити Порошенку як колошньому голові РНБО.
У БОЧЦІ З ЩУРАМИ ВЖЕ СТАЄ ВСЕ МЕНШЕ КИСНЮ.

Програма Бігуса підтвердила, що наш уряд забезпечував енергетичну незалежність від Росії, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9080
показать весь комментарий
01.06.2021 20:16 Ответить
Поражаюсь, как легко путинская пропаганда засрала черепные коробки многих организмов, которые до сих пор смердят здесь этим.
Даже если кролик что то и украл, то это легко можно списать в счёт того что он скинул российскую газовую петлю с шеи Украины.
показать весь комментарий
01.06.2021 20:31 Ответить
 
 