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Экс-офицер полиции подозревается в разглашении государственной тайны, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-офицер полиции подозревается в разглашении государственной тайны, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудницу режимно-секретного органа одного из подразделений Нацполиции Тернопольщины на разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в областном управлении СБУ.

"Досудебным следствием установлено, что офицер полиции действовала вопреки установленному порядку оформления допуска и предоставления доступа к информации с ограниченным доступом. Без предусмотренных законодательством оснований она знакомила своих коллег с материалами оперативно-розыскной деятельности и проведения негласных розыскных действий. Своими действиями полицейская допустила разглашение данных, определенных в Сводке сведений, составляющих государственную тайну".

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 328 (разглашение сведений, составляющих государственную тайну) Уголовного кодекса Украины следователи Территориального управления ГБР сообщили злоумышленнице о подозрении. В настоящее время женщина уволена из рядов Национальной полиции Украины.
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Пилять, у вас в ОП сидит гнида Ермак, сдающий секреты напрямую *****. И расследования - 0 целых - хрен десятых. О каком Тернопольском отделе полиции вы еще говорите?
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01.06.2021 16:46 Ответить
Та тоже удивился. Какая гостайна в отделе полиции? Для таких вещей СБУ есть. Или это данные вроде тех походов полиции на квартиру к Кличко?
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01.06.2021 16:55 Ответить
У них там максимум вторая форма допуска. Знает за кем слежку установили, если что. Какие-то опреации прикрытия. Все
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01.06.2021 16:58 Ответить
+расшифровки прослушек
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01.06.2021 17:04 Ответить
продала, понимашь, батькивщину, курва, а вот за скильки продала не уточнили
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01.06.2021 16:50 Ответить
Брала в рот натурой.
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01.06.2021 20:01 Ответить
скорее наоборот
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01.06.2021 20:30 Ответить
Какая-то соска в Тернополе подписала приговор Украине...Круто. Всем СБУшникам- по генеральским погонам! Операция века...Жаль что вагнеров просрали бездарно
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01.06.2021 16:52 Ответить
В поліції, як і в колишній міліції, немає і не було офіцерів.
Є особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу.
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01.06.2021 17:41 Ответить
Маячня. Є навіть посада така: дільничний офіцер поліції, або є ще "прес-офіцер". Тому що "офіцер" в цивілізованому світі - це посадова особа, наділена державними владними повноваженнями. Наприклад, у США найнижче звання в поліції так і називається: "офіцер".
І тільки в рашці і совку "офіцер" є градацією військових звань. В Україні, зокрема УНР, ці звання називались "старшИна".
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01.06.2021 21:38 Ответить
На глупышку повесили утечку руководста... Назначили козла отбувайло...
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01.06.2021 18:31 Ответить
В опе сидить ******** і ніц йому нема, а тут знайшли дурну сороку, що страждає поносом голови…
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01.06.2021 20:33 Ответить
 
 