Партия "Пропозиція" будет лоббировать принятие Муниципального кодекса, - заявление

В Житомирской области состоялся партийное мероприятие, где собрались соучредители политической силы, а также 20 руководителей громад, избранных от партии "Пропозиція". Члены партии приняли участие в дискуссии по нескольким важным проектам, которые готовят к внедрению пропозиционеры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепровскую панораму.

"Местное самоуправление давно нуждалось в такой партии. Поэтому многие лидеры из разных областей Украины объединились под знаменами "Пропозиції". Это как раз и показывает, что у местного самоуправления одни ценности, независимо от того, из какого они региона, на каком языке разговаривают или в какую церковь ходит. Мы разные, но мы равны. Нас объединяет профессионализм - пропозиционеры умеют прокладывать дороги и мосты, строить школы и детсады, сажать парки и скверы. А главное - мы на страже защиты интересов громад", - заявил один из основателей партии Геннадий Корбан.

Он также отметил, что для того, чтобы местное самоуправление имело возможность работать максимально эффективно, нужны не только ресурсы, но и соответствующие полномочия. Закрепить их должен Муниципальный кодекс. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов "Пропозиції" сегодня является разработка и лоббирование такого документа.

Свое видение дальнейшего развития партии выразил и соучредитель партии, мэр Днепра Борис Филатов:

"Пропозиція" - партия местного самоуправления. Мы работаем над распределением полномочий между центральной властью и властью на местах - завершением реформы децентрализации и ее углублением. У нас много программных идей, связанных с расширением прав территориальных громад, начиная с принятия Муниципального кодекса и затем передачи на места экологического контроля, возможности выдавать игровые лицензии, создания муниципальной полиции общественного порядка и так далее ... "

Мэр Житомира и соучредитель партии Сергей Сухомлин, который стал хозяином мероприятия заметил:

"Люди устали от пустых разговоров. Им нужны лидеры, которые имеют свои собственные истории успеха, историю поражений, но они идут вперед и отвечают за свои поступки. В нашей команде - профессионалы разных профессий, за плечами которых - большое количество реализованных проектов. Все эти люди готовы брать на себя ответственность и делать реальные дела. Так я уверен, что партию "Пропозиція" ожидает успех".