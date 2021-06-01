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Новости Киевские новостиОбщество
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Киев (24531) экология (1581) застройка (701)

Депутаты пытаются уничтожить зеленую зону в Киеве ради очередного бизнес-центра

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве местные жители микрорайона Воздвиженка и поддерживающие их активисты продолжают борьбу за сохранение фруктового сада с вековой историей.

26 мая 2021 г. будущее земельного участка, где расположен сад, обсуждалось на заседании Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроения и земельных отношений, однако депутаты не приняли финального решения. При этом показательно, что против зеленой зоны голосовали представители партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Депутаты пытаются уничтожить зеленую зону в Киеве ради очередного бизнес-центра 01

Следующее заседание Постоянной комиссии, где снова будет обсуждаться судьба зеленой зоны на Подоле ("О возобновлении ООО "Феликсия" договора аренды земельного участка от 23 августа 2005 года "№ 85-6-00219 (с изменениями)" (дело 646900586, 459051196, поручение заместителя городского главы – секретаря Киевского городского совета от 14.05.2021 №08/231-1556/ПР), состоится 2 июня 2021 г.

Восстановление и поддерживание фруктового сада, который еще сто лет назад существовал в исторической местности Киева, где сейчас расположена Воздвиженка, – инициатива местных жителей. Они собственноручно высаживали деревья и годами ухаживали за ними.

Депутаты пытаются уничтожить зеленую зону в Киеве ради очередного бизнес-центра 02

Идея нашла поддержку у мэра Киева Виталия Кличко, который лично участвовал в сносе строительного забора и спасал фруктовый сад от застройки. Но, тем не менее, глава земельной комиссии – Терентьев М.А. ("УДАР" Кличко) голосовал на последнем заседании комиссии против фруктового сада, отдав предпочтение застройщику.

ООО "Феликсия" пытается получить права на строительство бизнес-центра, забетонировав таким образом столетний фруктовый сад. Кроме того, рядом уже ведется скандальная стройка ЖК "Подол Град Винтаж", который уже лишился прав на земельный участок.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
" При этом показательно, что против зеленой зоны голосовали представители партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина"."

Да вы шо! Не может быть - порохососы на цензоре, шо на это скажут? Очередной высеорк в сторону зели?
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01.06.2021 20:12
+4
Но, тем не менее, глава земельной комиссии - Терентьев М.А. ("УДАР" Кличко) голосовал на последнем заседании комиссии против фруктового сада, отдав предпочтение застройщику. Источник: https://censor.net/ru/n3268876
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01.06.2021 20:37
+3
При этом показательно, что против зеленой зоны голосовали представители партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина".Источник: https://censor.net/ru/n3268876.
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01.06.2021 21:25
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Зеленых - в зону!
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01.06.2021 20:07 Ответить
При этом показательно, что против зеленой зоны голосовали представители партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина".Источник: https://censor.net/ru/n3268876.
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01.06.2021 21:25 Ответить
Как я понимаю - фруктовый сад, это то дерево в мешке, которое они носят с одной акции на другую?
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01.06.2021 20:08 Ответить
Нет. Это они в мешке носят зетипилла. А сад - вокруг.
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01.06.2021 20:16 Ответить
У вас в Урюпинске ольха плодоносит сливами?
Мичурин прищепил?
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01.06.2021 20:26 Ответить
Пора зелёных депутатов на зону...
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01.06.2021 20:10 Ответить
Но, тем не менее, глава земельной комиссии - Терентьев М.А. ("УДАР" Кличко) голосовал на последнем заседании комиссии против фруктового сада, отдав предпочтение застройщику. Источник: https://censor.net/ru/n3268876
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01.06.2021 20:37 Ответить
При этом показательно, что против зеленой зоны голосовали представители партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина".Источник: https://censor.net/ru/n3268876
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01.06.2021 21:25 Ответить
Тю! Они страну пытаются уничтожить, а вы про зеленую зону.
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01.06.2021 20:10 Ответить
" При этом показательно, что против зеленой зоны голосовали представители партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина"."

Да вы шо! Не может быть - порохососы на цензоре, шо на это скажут? Очередной высеорк в сторону зели?
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01.06.2021 20:12 Ответить
Так уже сказали саме це. Пора Петі підносити нову порцію полуниці, а то ще почнуть щось підозрювати Депутаты пытаются уничтожить зеленую зону в Киеве ради очередного бизнес-центра - Цензор.НЕТ 8787
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01.06.2021 20:21 Ответить
почему мы так голосуем бездумно за депутатов "киеврады" на всех выборах? отвечу за себя. да потому шта! мы озабочены головными и глобальными проблемами украины, в лучшем случае кандидатурой очередного мэра киева ... практически не зная и не интересуясь тем, что из себя представляет эта самая "рада" киева. а так - корень зла, блин! и что с этим делать?
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01.06.2021 20:32 Ответить
Там не фруктовий сад, там чагарник. Колись, років 30 - 40 там ще стояли хатки-розвалюхи і люди, які там жили посадили ті дерева. Останні 30 років ніхто той сад не доглядав, туди навіть пролізти було неможливо бо так заросло. Ну хіба що бомжі лазили. "Местные жители" відстоюють зелену зону для майбутніх мешканців ЖК "Подол Град Винтаж", який щоб заманити інвесторів показує гарні картинки зеленої території навколо ЖК.

Депутаты пытаются уничтожить зеленую зону в Киеве ради очередного бизнес-центра - Цензор.НЕТ 9080Депутаты пытаются уничтожить зеленую зону в Киеве ради очередного бизнес-центра - Цензор.НЕТ 8861
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01.06.2021 20:53 Ответить
ну чего бузить то ?
Вы как маленькие дети - не знаете. что зарплата депутата состоит из принятия антинародных решений за откатные от алигархата...
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01.06.2021 21:48 Ответить
 
 