Депутаты пытаются уничтожить зеленую зону в Киеве ради очередного бизнес-центра
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В Киеве местные жители микрорайона Воздвиженка и поддерживающие их активисты продолжают борьбу за сохранение фруктового сада с вековой историей.
26 мая 2021 г. будущее земельного участка, где расположен сад, обсуждалось на заседании Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроения и земельных отношений, однако депутаты не приняли финального решения. При этом показательно, что против зеленой зоны голосовали представители партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Следующее заседание Постоянной комиссии, где снова будет обсуждаться судьба зеленой зоны на Подоле ("О возобновлении ООО "Феликсия" договора аренды земельного участка от 23 августа 2005 года "№ 85-6-00219 (с изменениями)" (дело 646900586, 459051196, поручение заместителя городского главы – секретаря Киевского городского совета от 14.05.2021 №08/231-1556/ПР), состоится 2 июня 2021 г.
Восстановление и поддерживание фруктового сада, который еще сто лет назад существовал в исторической местности Киева, где сейчас расположена Воздвиженка, – инициатива местных жителей. Они собственноручно высаживали деревья и годами ухаживали за ними.
Идея нашла поддержку у мэра Киева Виталия Кличко, который лично участвовал в сносе строительного забора и спасал фруктовый сад от застройки. Но, тем не менее, глава земельной комиссии – Терентьев М.А. ("УДАР" Кличко) голосовал на последнем заседании комиссии против фруктового сада, отдав предпочтение застройщику.
ООО "Феликсия" пытается получить права на строительство бизнес-центра, забетонировав таким образом столетний фруктовый сад. Кроме того, рядом уже ведется скандальная стройка ЖК "Подол Град Винтаж", который уже лишился прав на земельный участок.
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Мичурин прищепил?
Да вы шо! Не может быть - порохососы на цензоре, шо на это скажут? Очередной высеорк в сторону зели?
Вы как маленькие дети - не знаете. что зарплата депутата состоит из принятия антинародных решений за откатные от алигархата...