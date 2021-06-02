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Стала известна заявка сборной Украины по футболу на Евро-2020

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Стала известна заявка сборной Украины по футболу на Евро-2020

1 июня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил официальную заявку национальной команды на Евро-2020.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан ( "Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба - "Шахтер").

Защитники: 2. Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все - "Динамо"), 4. Сергей Кривцов , 22. Николай Матвиенко (оба - "Шахтер").

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все - "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все - "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), 14 Евгений Макаренко ( "Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия), 18. Роман Безус ( "Гент", Бельгия), 20. Александр Зубков ( "Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), 19 Артем Беседин ( "Динамо"), 26. Артем Довбик ( "Днепр-1").

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Перенесенный на 2021 год ЧЕ по футболу будет называться Евро-2020.
"Чтобы не нарушать отчётность"
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02.06.2021 06:06
+5
та да,Месси с Рональдо не хватает
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02.06.2021 06:09
+2
какой-то слабоватый состав
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02.06.2021 05:11
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Правила форума Совет форумчан
чемпіони звезди другі каманди можуть не їхати
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02.06.2021 00:58 Ответить
Прошу прощения, а какой сегодня год?
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02.06.2021 01:53 Ответить
С какой целью интересуетесь?
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02.06.2021 02:13 Ответить
Перенесенный на 2021 год ЧЕ по футболу будет называться Евро-2020.
"Чтобы не нарушать отчётность"
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02.06.2021 06:06 Ответить
написали бы 2020-2022
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02.06.2021 08:47 Ответить
Евро 2020 официальное название турнира и его зарегистрированная торговая марка для коммерческого использования. Перенесенная на год Олимпиада 2020 тоже сохранила свое официальное название, торговую марку и логотип "Токио 2020". Все это про миллиардные деньги, а не про отчётность.
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02.06.2021 14:37 Ответить
Covid 2019 - подсказка
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02.06.2021 07:02 Ответить
Ты еще бы упомянул Всемирный потоп
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02.06.2021 09:05 Ответить
В принципе оптимальный состав для последнего места в группе.
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02.06.2021 04:03 Ответить
За 2-е можно побороться. Третье и стыки - вполне реально
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02.06.2021 05:00 Ответить
какой-то слабоватый состав
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02.06.2021 05:11 Ответить
та да,Месси с Рональдо не хватает
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02.06.2021 06:09 Ответить
спамишь?...
нету Фаворова, нету Мораеса, нету Михайличенко, Коноплянка травмировался, Буяльский травмировался... продолжать?.. или сам дотумкаешь
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03.06.2021 02:26 Ответить
Что в заявке делает Беседин?Или нашли допинг,которого нет в ВАДА?
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02.06.2021 07:10 Ответить
С напами печально, надежда на атакующих полузащитников , там есть кому забивать: Малиновский в Аталанте сейчас феерит. Удачи и побед нашим ребятам и Андрею Николаевичу!
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02.06.2021 07:57 Ответить
Голкіпери... Нащо відкопали старіну П'ятова?! Там шо ,будуть блокпости з сєпарами? Трубін напропускав метеликів... Луніна ніззя було? А скоко голів забив Бєсєдін?! Ну, Миколайовичу віднєй,канєшна, тому олє-олє, впєрьод , нам Кубок нада!!!
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02.06.2021 08:55 Ответить
Нічого, що Лунін взагалі без ігрової практики в своєму клубі?

Кого особисто Ви бачите в лінії нападу збірної замість Бєсєдіна на заміну Яремчук?
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02.06.2021 12:43 Ответить
тому що Луніна з іспанської прімери требу було похєрити
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03.06.2021 02:27 Ответить
На цьому чемпіонаті переможці будуть визначатися не якістю гри, а результатами тестів на covid. Знайдуть декількох позитивних в українській збірній і грати буде нікому
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02.06.2021 09:28 Ответить
ВПЕРЁД , К ПОБЕДЕ !!!! Стала известна заявка сборной Украины по футболу на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 4403
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02.06.2021 10:10 Ответить
 
 