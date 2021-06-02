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Во время школьной экскурсии на Львовщине погиб шестиклассник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Во время школьной экскурсии на Львовщине погиб шестиклассник

Ученик 6-го класса одной из школ Львова погиб во время экскурсии к водопаду в селе Каменка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Искренние соболезнования родным мальчика, погибшего сегодня на Сколевщине. Во время экскурсии в с. Каменка ученик 6-го класса львовской школы слишком близко подошел к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Вчительку вже запакували до СІЗО? Це ж не зрадник Медведчук!
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02.06.2021 15:06 Ответить
у учительницы после этого случился сердечный приступ.
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02.06.2021 20:47 Ответить
Горе.. співчуття рідним...
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02.06.2021 15:11 Ответить
Недавно був там! Дуже красиве місце. Вигрузилось три автобуси з такими підлітками і вони як миші розбіглися по всій території водоспаду. Хтось заліз на місток і розгойдував його, хтось бігав по слизькому камінню... Дивно, що тоді ні хто не постраждав, та то справа часу... Як дітей втримати, того ні хто не знає... В тому місці жоден оператор мобільного зв'язку не працює...
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02.06.2021 15:31 Ответить
Якщо таке небезпечне місце - то ніяких шкільних екскурсій проводити там не можна. Є батьки - вони,якщо хочуть,можуть їхати куди завгодно і не вішати гріх на душу вчительці.
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02.06.2021 16:59 Ответить
Реалии жизни таковы ,что лучше ничего не делать. Не повезла бы учительница детей на экскурсию, и не было бы у нее горя. Каждого ребенка цепью не прикуешь.
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02.06.2021 15:41 Ответить
 
 